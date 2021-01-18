«Система отработана»: в России началась массовая вакцинация от коронавируса

В России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и центра им. Н.Ф. Гамалеи, эффективность препарата «Спутник V» составила 91,4%. Прививку первым в мире препаратом от COVID-19 сделали уже более 1 млн россиян.

В России с понедельника, 18 января, началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Соответствующее поручение на совещании с членами правительства 13 января дал президент Владимир Путин. Глава государства отметил некоторое снижение темпов распространения инфекции в стране, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать. Он напомнил, что ситуация в отдельных государствах, в частности в Великобритании, остаётся тревожной, а передвижение вируса неизбежно, в связи с чем необходимо купировать возникающие угрозы, в том числе связанные с новыми штаммами SARS-CoV-2.

Путин обратил внимание, что российская промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объёмы, но и превысила плановый объём выпуска вакцины», а сам препарат не требует при перевозке каких-либо особых условий (например, крайне низкой температуры).

«Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как у нас это происходит по другим заболеваниям, например по гриппу. У нас система в целом отработана, нужно переходить к более масштабной работе по этому направлению», — поручил Владимир Путин.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до конца января в гражданский оборот для использования населением поступит 2,1 млн доз вакцины, в связи с чем нужно будет серьёзно нарастить прививочную кампанию.

Путин призвал перейти к массовой вакцинации россиян от COVID-19

В ходе совещания Путин отметил необходимость ясного понимания механизмов действия вакцины на фоне появления новых штаммов вируса и добавил, что эффективность российского препарата у него не вызывает сомнений.

«Российская вакцина, это уже совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это показывает практика, я думаю, что вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших специалистов, наших учёных», — заявил президент.

15 января на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами Голикова подтвердила, что массовая вакцинация россиян стартует 18 января. Вице-премьер добавила, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета.

«Главное, чтобы наши граждане выразили желание прийти на вакцинацию и, как уже было сказано, соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны, особенно в сегодняшних условиях», — приводит её слова ТАСС.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V», которая в настоящее время используется для вакцинации российских граждан. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Он представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ организма.

Также Минздравом РФ зарегистрирован второй препарат от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». В конце января — начале февраля ожидается регистрация третьей вакцины, созданной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

Помимо России, «Спутник V» уже зарегистрирован в восьми странах: Белоруссии, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

В середине декабря в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и центре им. Н.Ф. Гамалеи сообщили, что на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины эффективность «Спутник V» составила 91,4%. Каких-либо существенных нежелательных явлений у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было.

Эффективность препарата против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом составила 100%, добавили в фонде.

Качество российского препарата в начале января оценили и в западных СМИ. Так, журналист Сэм Фазели в опубликованном Bloomberg материале обратил внимание на востребованность российского препарата за рубежом. Автор The New York Times Эндрю Крамер лично сделал прививку «Спутник V», отметив, что политизация вопроса вакцин отвлекла внимание от разработки российских учёных, которую можно назвать серьёзным достижением.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат эффективен и против новых мутаций коронавируса.

«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать... По всем критериям — новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины», — заключил учёный.

Масштабная вакцинация от коронавируса проводится в России с декабря 2020-го. Прививку сделали уже более 1 млн граждан РФ.