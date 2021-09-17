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Система онлайн-голосования Москвы работает в штатном режиме

17 сентября 2021, 13:10  •  29 • Политика
Фото М. Денисова. Mos.ru
Менее чем за три часа получено 350 тысяч голосов
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве работает в штатном режиме. За первые часы выборов получено уже 350 тысяч голосов онлайн. Об этом сообщает портал mos.ru.
Отмечается, что количество запросов к системе ДЭГ на старте избирательного процесса составило около 47 тысяч в секунду. Однако такая нагрузка не оказала влияния на систему, лишь в некоторых случаях пользователю предлагается подождать несколько секунд для идентификации при входе.
Выборы продлятся до 20:00 19 сентября. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а жители некоторых районов еще и депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина. Электронные бюллетени разработаны по каждому вопросу.
Всего в Москве зарегистрировано более двух миллионов человек, которые смогут принять участие в онлайн-голосовании.
Москвичи, отправившие цифровые бюллетени, становятся участниками розыгрыша более 250 тысяч призов, среди которых однокомнатные квартиры, автомобили и  до 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на покупки вещей, продуктов, лекарств, посещение ресторанов или отдать на благотворительность.
Для граждан, которые предпочли голосовать традиционным способом, на mos.ru предлагается сервис по поиску адреса участка для голосования и оптимального маршрута до него.

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