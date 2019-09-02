«Система коллективной безопасности рушится не «под собственным весом»

Москва никогда не будет «зеркалить» поведение Польши, не пригласившей российское руководство на мероприятия, посвященные 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Желанным гостем на юбилее Победы в мае 2020-го станет каждый, кто с уважением относится к общей исторической памяти. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он также отметил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами. А прекращение в 2021 году срока действия ДСНВ может развязать американцам руки для запуска новой ядерной гонки.

Невыученные уроки

— 1 сентября отмечается 80 лет со дня начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия в Польше позвали многих мировых лидеров, включая Дональда Трампа и руководство Германии, но не Владимира Путина. Варшава объяснила свой демарш «неподобающим поведением» России сейчас и «нарушением международного права в 1939 году Советским Союзом». Кто с позиций исторической науки нарушил международное право 80 лет назад? И какие действия России сегодня вызывают столь болезненную реакцию Запада? Почему именно?

— Не стал бы придавать большого значения этому эпизоду. И методы, и аргументы наших западных «партнеров» не меняются из года в год. Причем дело явно не в политическом курсе России: достаточно вспомнить, что еще четверть века назад Борису Николаевичу Ельцину точно так же отказали в приглашении на годовщину высадки союзников в Нормандии. Так что обычными русофобскими выходками нас, прямо скажем, не удивить .

Занятно другое: нотации на тему международного права взялись читать инициаторы политически мотивированных санкций, прямых угроз и грубых провокаций в адрес нашей страны. К слову, и 80 лет назад, снаряжая Гитлера в «крестовый поход» против большевизма, Великобритания и Франция вряд ли рассуждали об этом предприятии с безупречных правовых позиций . Напомню, что с подачи «умиротворителей» нацисты полностью оккупировали Австрию, Чехословакию и часть Литвы, после чего, не встречая никакого отпора, выдвинули ультиматум Польше. Последняя тоже не без греха и до поры являлась обычным гитлеровским сателлитом. На ее счету и польско-германский договор 1934 года, и аннексия Тешинской области у суверенной Чехословакии, и другие эпизоды тесного сотрудничества с рейхом. Закономерно, что, не уважая чужой суверенитет, поляки в конечном счете потеряли собственную государственность .

Официальные лица на церемонии, посвященной годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

Автор цитаты За трусость и недальновидность «умиротворителей» сполна заплатил советский народ, в тяжелой борьбе переломивший хребет нацистской военной машине.

Именно он сначала освободил свою страну, а затем проложил дорогу к возрождению свободной Европы. Российское историческое общество стремится сохранить подлинную память о войне, уберечь ее от грубых посягательств и передать будущим поколениям. Отрадно, что такой подход встречает понимание и поддержку не только у нас, но и в ряде других стран, в том числе европейских . Вчера, 1 сентября, в день 80-летия начала Второй мировой войны, в память о горе, которое она принесла человечеству, в столице Словении — Любляне был зажжен первый в этой стране Вечный огонь, принесенный от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.

— Накануне 80-летия со дня нападения фашистской Германии на Польшу в США выступили с инициативой лишить Россию звания морального оплота против фашизма и победителя гитлеризма. И даже больше — осудить ее как инициатора фашистской агрессии. Об этом в статье для WP написал президент Американского совета по внешней политике Херманн Першнер. Он уверен, что СССР был бы обречен на поражение, если бы не помощь США. Это не единственное подобное заявление в последнее время. Как это воспринимать? Возможно, мы действительно в чем-то недооцениваем помощь союзников?

— Подобные рассуждения — плоды невежества, домыслы советолога второго-третьего ряда. Совершенно очевидно, что именно Советский Союз внес решающий вклад в разгром гитлеровских орд — ценой серьезных потерь одолел врага под Москвой, в Сталинграде и на Курской дуге, выстоял на подступах к Ленинграду, освободил половину Европы . Весь мир стал свидетелем того, как над поверженным Рейхстагом взвилось алое Знамя Победы. Кто станет оспаривать эти факты?

Не понаслышке зная о тяготах войны, наш народ хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом. Мы высоко ценим вклад союзников по антигитлеровской коалиции и, безусловно, разделяем их скорбь по потерям . Не вижу смысла проводить здесь какие-то границы — благодарная память о поколении победителей объединяет сегодня всё цивилизованное человечество.

Ветераны на церемонии годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве Фото: REUTERS/Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta

— С чем вы связываете рост попыток переписать историю Второй мировой войны? Насколько серьезна проблема фальсификации истории? Замешаны ли в этом западные спецслужбы? И как этому противостоять?

— Ни для кого не секрет, что память о Второй мировой войне легитимирует целый ряд важных политических принципов — от коллективного начала в решении глобальных проблем до верховенства международного права и невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Но, к сожалению, далеко не все готовы играть по таким правилам.

На Украине и в Прибалтике сегодня действуют законы, «обеляющие» нацистских коллаборационистов. Периодически предпринимаются попытки сорвать проведение зарубежных шествий «Бессмертного полка». Причем, по нашим данным, координация этих якобы «общественных» усилий осуществляется из единого центра по ту сторону Атлантики .

Вся эта «рябь на воде» лишь подтверждает стремление западных элит пересмотреть существующую систему глобального управления, а проще говоря — подчинить ее себе. Противостоять агрессивным нападкам на нашу историческую память следует прежде всего историческим просвещением, публикацией документов и участием в открытых дискуссиях . Уже этой осенью новые выставки, посвященные освободительному походу Красной армии в 1944–1945 годах, будут развернуты под эгидой Российского исторического общества сразу в 21 стране.

Акция «Бессмертный полк» в Нью-Йорке Фото: TASS/Zuma

— Сформулируйте кратко, какие главные уроки Второй мировой войны необходимо помнить сегодня?

— Опасное безумие, охватившее гитлеровскую Германию, было порождено стремлением ее руководства единолично править миром. Убежден в том, что подобные проявления должны на самых ранних этапах встречать организованное противодействие всех конструктивных сил. 80 лет назад, к сожалению, должного отпора агрессору не последовало. Тотальное недоверие сковало волю всех участников международных отношений. Каждый стремился лишь уберечь себя, в том числе бесперспективным путем торга. Опыт Второй мировой войны подтвердил, что международная безопасность бывает лишь коллективной и никакой иначе. Признание этого очевидного факта позволит человечеству наконец учесть ошибки прошлого и обеспечить на планете прочный и надежный мир .

Избежать гонки вооружений

— Одним из итогов Второй мировой войны стало формирование определенной конструкции международной безопасности — появился ряд институтов и договоров, призванных не допустить повторения этой беды. Есть ощущение, что сегодня эта конструкция рушится — эффективность ООН вызывает вопросы, Соединенные Штаты выходят из ДРСМД, судьба СНВ-3 тоже под большим вопросом. Мы на пороге новой большой войны? Как ее избежать?

— Система коллективной безопасности, существовавшая почти полвека, рушится сегодня вовсе не «под собственным весом». Ее демонтируют целенаправленно, и занимаются этим прежде всего Соединенные Штаты , игнорирующие не только свою ответственность, но и все элементарные приличия.

Специфика текущего момента в том, что Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является . Вспомним события в Сирии или Венесуэле, где «продавить» выгодную им повестку американцы так и не смогли. Глядя на то, как безответственно ведет себя бывший гегемон, многие региональные державы начинают так же агрессивно отстаивать свои, зачастую узкопонятые интересы. Как следствие, повышается риск непреднамеренных инцидентов, чреватых возникновением масштабных конфликтов .

Запуск крылатой ракеты наземного базирования в ходе испытаний на острове Сан-Николас, США Фото: REUTERS/Scott Howe/U.S. Dept of Defense

В сложившихся обстоятельствах очень важно направить развитие международных отношений по пути укрепления глобальных и региональных форматов, усилить координирующую роль ООН, последовательно отстаивать принципы верховенства международного права. Именно на этом строится сегодня внешняя политика нашей страны.

— Возможно, двусторонние договоры, те же ДРСМД и СНВ-3, уходят в прошлое и сейчас многополярному миру требуется новая многосторонняя система контроля над вооружениями?

— Не успев выйти из ДРСМД, американцы провели испытание новой крылатой ракеты. Причем на дальность, ранее запрещенную договором. Складывается впечатление, что все разговоры Белого дома о необходимости создания новой многосторонней системы контроля над вооружениями — не более чем «прикрытие» для попыток освободиться от обязательств, сдерживающих бесконтрольное наращивание американской военной мощи .

Напомню, что в 2021 году истечет срок действия ДСНВ. А значит, нельзя исключать размещения новых американских стратегических наступательных вооружений, в том числе в космосе . США и без того нарушают взятые на себя обязательства, развертывая глобальную эшелонированную систему ПРО. Так что вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки. Это очень опасно, ведь именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями.

Остается надеяться, что у американских элит возобладает элементарное чувство самосохранения, после чего мы сможем вновь вернуться к полномасштабному диалогу в этой чувствительной для всего мира сфере. Подчеркну, что у России достаточно здравого смысла и опыта, чтобы не дать втянуть себя в очередную гонку вооружений и вместе с тем обеспечить собственную обороноспособность на самом высоком уровне.

— Впереди очень важный для всех нас юбилей — в следующем году будем отмечать 75-летие Великой Победы. Возвращаясь к истории с Польшей: представителей каких стран, на ваш взгляд, не стоит приглашать в Россию на этот праздник?

— Свой вклад в победу над нацистским злом внесли не только солдаты и офицеры стран антигитлеровской коалиции. Достойное сопротивление милитаристам оказали наши восточные партнеры — Китай и Монголия. Нет нужды напоминать и о многочисленных отрядах Сопротивления — на борьбу с бесчеловечным врагом поднялись многие жители оккупированных Гитлером государств. В том числе граждане самой Германии, выбравшие путь, продиктованный их совестью, а также героические солдаты Войска польского.

Парад Войска польского в честь освобождения Варшавы Фото: РИА Новости

Вспомним и наших выдающихся разведчиков — британца Кима Филби, немца Арвида Харнака, а вместе с ними сотни других героев-интернационалистов. Убежден, каждый из них был бы счастлив видеть своих соотечественников на юбилее в Москве. Поэтому желанным гостем на торжествах в связи с 75-летием Великой Победы станет каждый, кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти.

Более того, 9 Мая все трудные вопросы сегодняшних международных отношений отойдут на второй план.

Автор цитаты Россия — не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне.

Ответы на трудные вопросы

— РИО выступило одним из организаторов международного педагогического конкурса методических разработок «Уроки Победы». Что от него ждете?

— Поддержка исторического образования остается неизменным приоритетом Российского исторического общества. 1 сентября, в День знаний, мы запустили всероссийский конкурс методических разработок «Уроки Победы». Попробовать свои силы в подготовке открытого урока, посвященного событиям Великой Отечественной войны, смогут преподаватели сразу десяти различных гуманитарных дисциплин — от литературы и обществознания до русского языка и изобразительного искусства. Соорганизатором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Отборочные туры состоятся во всех регионах страны. Финалисты будут приглашены на очный этап в Москву, а лучшие методические разработки — размещены на сайтах всех организаторов и партнеров конкурса.

— Как в целом оцениваете концепцию преподавания истории в школе? Устоялась ли она? Надо ли в ней еще что-то менять?

— Работа над концепцией была направлена на повышение качества исторического образования — чтобы дети лучше знали историю, умели сопоставлять факты, приобретали навыки аналитического мышления . Безусловно, главными экспертами в данном вопросе являются наши учителя. Именно их потребностям в первую очередь должна отвечать концепция. Судить о том, насколько устоялись новые методические подходы, на мой взгляд, рановато: первые линейки новых учебников поступили в школы всего четыре года назад. В этом году ученики, с 6-го класса изучавшие по ним отечественную историю, впервые сдали основной государственный экзамен. Полученные результаты позволяют оценить преимущества преподавания по новой концепции и вместе с тем вскрыть ее недочеты.

Урок мужества со школьниками в комнате боевой славы Совета ветеранов Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Соответствующая работа уже ведется. От Российского исторического общества ее курирует председатель Ассоциации учителей истории и обществознания академик Александр Оганович Чубарьян. Рассчитываю, что уже в скором времени обновленный вариант концепции будет представлен на суд широкой общественности .

— В преподавании истории нашей страны немало «трудных» мест. Как вы относитесь к попыткам героизации фигуры Сталина?

— Полагаю, что оценка любой исторической фигуры должна учитывать принципы историзма и опираться прежде всего на подлинные документы. Именно такой подход был выбран нашим обществом при подготовке юбилейных мероприятий к 100-летию революции 1917 года в России и, как показал опыт, оказался абсолютно правильным.

Сталин был, как сказали бы раньше, «продуктом своей эпохи» — революции, внутрипартийной борьбы, войны . Каждый шаг на таком политическом поле требовал принятия сложнейших решений, часть которых, безусловно, сегодня выглядит бесчеловечной и преступной. Немало примеров политических «чисток», неоправданных репрессий и в истории советской внешней разведки. При этом следует помнить и о создании мощнейшего военно-промышленного комплекса, и о культурной революции в полуграмотной стране, и о признанных успехах советской внешней политики. Так что уместнее будет подождать снижения политического накала, чтобы всё же выслушать взвешенные оценки историков.

Автор цитаты Напомню, что французскому обществу потребовалось целых два столетия, чтобы прийти хотя бы к относительному консенсусу по отношению к своим революционным вождям.

— Ведут ли члены РИО просветительскую и мемориальную деятельность за рубежом? Там ведь мало что знают о российской истории. Расскажите о ближайших проектах на этом направлении.

— В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения целого ряда восточноевропейских стран. Еще зимой, в январе этого года, была создана специальная рабочая группа под руководством ректора МГИМО академика Анатолия Васильевича Торкунова. Под ее эгидой реализуется план, в который вошло около 200 различных просветительских мероприятий.

Кроме того, активно развиваются контакты с нашими монгольскими партнерами. Сегодня, 2 сентября, в столице Монголии — Улан-Баторе открылась новая документальная выставка, посвященная 80-летию советско-монгольской победы на реке Халхин-Гол. В целом, убежден, в осточное направление нашей просветительской работы необходимо развивать столь же активно, как и европейское .

Сергей Нарышкин на открытии памятника лидерам стран антигитлеровской коалиции — участникам Ялтинской конференции 1945 года Фото: ТАСС/Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ

— В рамках ВЭФ РИО проводит российско-китайскую конференцию историков. Что будете обсуждать? И с какими еще зарубежными специалистами удалось наладить диалог?

— Проведение исторических конференций становится доброй традицией Восточного экономического форума. На этот раз наши историки проведут встречу с китайскими партнерами, тем более что этот год ознаменован 70-летием образования КНР.

Основной темой конференции станет многовековая история российско-китайских отношений. Безусловно, будут затронуты и вопросы истории Второй мировой войны — не секрет, что китайская историография имеет собственную точку зрения на истоки этого глобального конфликта .

В целом дискуссия ожидается продуктивной. Приветствую участие в ней представительной делегации Академии общественных наук КНР. Российское историческое общество рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с этим авторитетным институтом, причем по самому широкому кругу исторических вопросов.