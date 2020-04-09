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Система ГЛОНАСС: о глобальных проблемах речь не идёт

09 апреля 2020, 09:35  •  57 • Аналитика

Появившиеся в отечественных СМИ сообщения о переносе запуска очередного спутника нового поколения отечественной навигационной системы ГЛОНАСС заставил кое-кого сделать поспешные выводы относительно того, что с этим важнейшим проектом «начинаются проблемы». Так ли это? Что на самом деле сегодня происходит с разработкой космических аппаратов этой серии, их отправкой на околоземную орбиту и спутниковой группировкой ГЛОНАСС в целом?


Разговоры о якобы неблагополучном положении с наращиванием числа российских навигационных спутников начались после распространения информации относительно переноса с мая на июнь нынешнего года отправки на орбиту с космодрома «Плесецк» очередного аппарата последнего поколения – ГЛОНАСС-К. При этом точные причины принятия такого решения не оглашались, что заставило многих теряться в догадках: обусловлено оно сломавшей многие планы эпидемией коронавируса или с самим спутником что-то пошло не так?



Ряд других событий, связанных с ГЛОНАСС, дает основания думать, что дело тут все-таки в карантинных ограничениях, нежели в чем-то другом. Ведь запуск «Союза 2.16», несшего на орбиту ГЛОНАСС-М, осуществленный на том же Плесецке 16 марта нынешнего года, прошел вполне успешно. Более того, как стало известно, в космос этот аппарат ушел, будучи оснащенным новейшей разработкой концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» для защиты и шифрования данных, передающихся на спутник с Земли. В частности, эта система служит для предотвращения возможных попыток перехватить управление космическим объектом, взломать его, получить несанкционированный доступ к любым его функциям.

Говорить о том, что наши ученые и техники отстают в процессе перевооружения системы ГЛОНАСС на более совершенные спутники серии «К», которые должны заменить в основном используемую сегодня серию «М», тоже было бы некорректно. Новое поколение навигационных космических аппаратов превосходит предыдущую как по точности (транслируя на два сигнала больше), так и по надежности (имея срок службы на три года больше). Создается она и вправду с определенными трудностями, вызванными введенными против нашей страной санкциями, среди которых имеются запреты на поставку России как раз комплектующих и технологий для космических программ.

Тем не менее, пусть и идя далеко не простым путем импортозамещения, наша страна не отказывается от намеченных целей. Насколько известно сегодня, на несколько лет ранее запланированного срока к запуску в производство практически готова улучшенная версия спутников нового поколения – ГЛОНАСС-К2, ввод в эксплуатацию которой изначально ожидался не ранее 2023 года. Во всяком случае, именно об этом заявлял еще в конце прошлого года генеральный конструктор компании «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» Владимир Халиманович.

На нынешний момент реальный состав спутниковой группировки ГЛОНАСС насчитывает 27 космических аппаратов, 25 из которых относятся к серии «М» и два – к серии «К». 24 из них работают в штатном режиме, выполняя свои задачи, один находится на этапе ввода в эксплуатацию, еще один пребывает в орбитальном резерве. Запуск еще двух ГЛОНАСС-К запланирован на второй квартал и окончание нынешнего года. К 2022 году их количество на орбите планируется довести до 9 единиц. Напомним, для полного навигационного покрытия планеты необходимо 24 работающих спутника системы, для покрытия России – всего 18. Как видим, оснований для беспокойства и разговоров о «проблемах» нет никаких.
Александр Харалужный

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