Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Главная / Политика

Система электронного голосования в Москве без сбоев преодолела отметку в полмиллиона голосов

17 сентября 2021, 15:00  •  32 • Политика
Фото: pixabay.com
Участвовать в выборах через интернет - это удобно и быстро
Более 500 тысяч москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, которые начались в 8:00 17 сентября. Система дистанционного электронного голосования в столице работает штатно, без сбоев.
На надежности системы ДЭГ в Москве не отразилось большое количество запросов. Как сообщается на портале mos.ru, в первые часы после начала голосования количество заявок на получение цифрового бюллетеня доходило до 47 тысяч в секунду.
Всего в Москве более 2 миллионов жителей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании. Среди них – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он уже проголосовал онлайн и продемонстрировал журналистам планшет с подтверждением.
Избиратели, проголосовавшие онлайн, становятся участниками розыгрыша более 250 тысяч призов, в том числе квартир, автомобилей и призовых баллов, эквивалентных рублю.
Выборы завершатся 19 сентября в 20:00. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в некоторых районах – депутатов Мосгордумы и муниципального совета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
17 сентября 2021, 03:05
Франция отменила совместные с США торжества после "удара в спину" от Австралии
17 сентября 2021, 09:30
В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США
17 сентября 2021, 07:40
Зеленский объединился с энергетиками и силовиками против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2021, 14:35
Никита Михалков провёл расследование после заявления Шойгу
11 сентября 2021, 08:40
La Repubbliсa: Литва бросает вызов России, Белоруссии и Китаю
10 сентября 2021, 23:30
Экс-глава МИД Украины предупредил Зеленского: "Мы скоро окажемся в полной изоляции"
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
12 сентября 2021, 18:35
В Афганистане снова бои: "Талибан"* отступает - источник
14 сентября 2021, 12:45
Золотая медалистка Токио Ласицкене объяснила отказ посетить встречу с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.