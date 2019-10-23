«Сисим» открылся

Чем можно удивить «большого брата» в XXI веке, если мем про космические корабли и просторы вселенной безнадежно устарел, Роскомнадзор за пару минут возбуждается на запрещенное слово в йоттабайтах информации, а полиция прекрасно осведомлена, кто из миллионов наших сограждан легкого социального поведения, а кто - политического? Это получилось у губернатора Красноярского края Александра Усса: на его территории, оказывается, можно не только спрятать иголку в стоге сена, но и перегородить целую реку. И никто ни о чем не узнает.

Нелегальная дамба и бараки на курьих ножках

19 октября в России произошла очередная техногенная катастрофа: рано утром на реке Сейба близ посёлке Щетинино Красноярского края прорвало дамбу. Селевой поток глины, камней и грязи высотой четыре метра накрыл домики золотоискателей, в которых находилось предположительно 74 человека. 15 из них погибли, 13 пропали без вести, трое в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу, 11 отделались с легкими травмами. 21 октября в Красноярском крае был объявлен траур по погибшим.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин заявил, что надзорные органы не имели представления о том, что эта дамба существует: «Есть очень четкий регламент по созданию инженерных сооружений, потому что они таят в себе потенциальную опасность. Инициатор создания такого сооружения должен подать заявление на использование водного объекта, создать проект и в соответствии с ним построить дамбу. Этого сделано не было. Работы по ее строительству выполнены кустарным способом, полагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

По данным местных властей, дамба принадлежит ООО «Сисим», которое входит в холдинг «Сибзолото», занимающего одну из передовых позиций по добыче в Сибири — две тонны золота в год на территории Красноярского края и Хакасии.

Почему власти и всевозможные надзорные органы не замечали, или предпочли не замечать, что там какие-то дамбы строят? И бараки на курьих ножках рядом стоят? «Владельцы «Сибзолота» приложили некие, скажем так, материальные усилия, чтобы все эти уважаемые должностные лица сначала закрыли глаза на незаконное сооружение дамбы, а потом в упор ее не видели», - возмущаются на форумах пользователи интернета.

По факту обрушения дамбы и гибели людей СК Красноярского карая возбудил уголовное дело, задержаны трое сотрудников артели «Сисим» - гендиректор Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастера горного участка Евгений Александров. Представители надзорных органов пока что в список задержанных или допрошенных не попали.

Богатый наследник

После драки кулаками не машут. Что теперь может сделать губернатор? Разве что пострадавших в больнице навещать, да помощь обещать.

«От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату, - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс, - Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители Следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть. Сегодня наш долг — поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь».

Как не заметить дамбу

По теме 682 Пострадавшие от прорыва дамбы в Красноярском крае получат компенсации золотом Как стало известно прессе, граждане, которые понесли ущерб в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, получат компенсации в том числе и золотом. В ближайшее время на металл, добытый на руднике, наложат арест.

— Последние пять лет мы вели независимый космический мониторинг загрязнения рек Красноярского края добытчиками россыпного золота. В 2019-м мониторинг прекращен, поскольку последние два года красноярский Росприроднадзор фактически саботировал нашу работу, отказываясь от проверок по фактам загрязнений, зафиксированных на спутниковых снимках, - говорит российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

В прошлом году Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля из Санкт-Петербурга (директор Ольга Чупаченко) в ходе анализа космоснимков, полученных средствами дистанционного зондирования Земли, выявил факты загрязнения водных объектов взвешенными веществами на территории Курагинского и Балахтинского районов Красноярского края. В заключении организации за № 60/24 20 сентября 2018 года говорится о загрязнении реки Сисим ниже мест золотодобычи, которое усиливается после впадения в Сисим реки Сейба. Протяженность загрязнения 240 км. Буквально на следующий день Александр Колотов передал снимки руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю Андрею Калинину, и указал, что загрязнение возникло в результате золотодобычи на реке Сейба, в том числе, возможно, в результате аварий гидротехнических и иных сооружений на водных объектах. Колотов подчеркнул, что все это говорит о значительном ущербе, причиняемом окружающей среде, а вероятные источники загрязнения, по данным интерактивной электронной карты недропользования РФ, находятся на реке Сисим и ее притоках . Там имеются месторождения россыпного золота, находящиеся в пользовании ООО «Сисим».

Но руководителей надзорных органов, как впрочем и главу Красноярского края, по всей видимости мало интересуют вопросы экологии. Какие загрязненные золотоискателями реки, когда даже сибирские пожары, о которых этим летом весь мир бил в набат, Александру Уссу нипочем.

Уже и президент США Дональд Трамп предлагал задыхающимся сибирякам помощь в спасении лесов и сгорающих заживо животных, но Александр Усс продолжал пиарить собственную версию, что бороться с огненной стихией - занятие совершенно бессмысленное.

А в это время в Богучанском районе Красноярского края пожарные вертолеты набирали воду из реки и выливали ее... обратно в реку.

Завтра пугает

Следственный комитет Российской Федерации, конечно, возбудил уголовное дело по факту лесных пожаров в Красноярском крае. По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа должностные лица Министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, из-за чего пожары распространились на значительные территории.

Попадут ли в поле зрения следствия «подслеповатые» сотрудники надзорных органов, в том числе и те, которых безуспешно пытался предупредить общественник Александр Колотов, время покажет. От местных властей никаких заявлений о том, что надзор и мониторинг подобных нарушений впредь будет более жестким, не последовало. Да и зачем, людей все равно не вернуть. Вот пусть Дональд Трамп и переживает.

Подводя итог трагическим событиям, произошедшим в Красноярском крае с момента пришествия в исполнительную власть Александра Усса, трудно поставить чиновнику хоть сколько-нибудь положительную оценку. Основная причина бед красноярцев, весной мучающихся от паводков, летом живущих в режиме черного неба, а осенью гибнущих в незаконно возведенных гидротехнических сооружениях - беспрецедентный уровень коррупции и низкая квалификация региональных чиновников. И, не исключено, что и самого Александра Усса: курировать подчиненных и верно служить народу - прямая обязанность губернатора. А не только вручать награды и выражать соболезнования, когда случилась беда.

Вчера они позволили сгореть едва ли не половине тайги, сегодня - возвести непонятные дамбы, ставшие смертельной ловушкой. Что произойдет с жителями вверенного вам региона завтра, Александр Викторович?