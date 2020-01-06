Сирт пал: маршал Хафтар перешел в наступление

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар ввел свои войска в город Сирт на севере страны на берегу Средиземного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный военный источник.

Отряды Хафтара, а именно — подразделения морского десанта — уже взяли под контроль морской порт города, а также военный лагерь аль-Саади в Сирте и базу Аль-Кардабия, сообщает информационный портал Address Libya.

Когда бойцы Хафтара входили в город, их приветствовали местные жители, массово вышедшие на улицы. Ополченцы, связанные с основанным в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), вывели войска из города, как только силы ЛНА начали входить в него.

Командир 192-го пехотного батальона ЛНА капитан Омар Абессит подтвердил, что вооруженные силы Хафтара взяли под свой контроль ряд важных военных объектов в районе Бохади к востоку от Сирта.

В целом войска Хафтара контролируют большую часть города.

«Наши армейские силы контролируют все районы в Сирте, и мы направляемся в центр города, чтобы завершить его освобождение», — сказал представитель ЛНА Халед аль-Маджуб.

«Мы видим автоколонны ЛНА в Сирте. Они теперь контролируют большую часть города. Мы также слышим стрельбу», — приводит Reuters слова жителя города.

По данным Sky news Arabia, войска Хафтара уже контролируют весь Сирт.

Более того – войска ПНС отступили и из крупного города Мисрата, находящегося также на побережье Средиземного моря западнее Сирта. Мисрата был ключевой опорной точкой военной мощи ПНС, передает The New York Times.

Два дня назад Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для «изгнании иностранных сил, отправленных в Ливию».

Маршал обвинил лично президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кампании по возрождению османского наследия в Ливии и во всем регионе. В этой связи Хафтар призвал ливийцев объединиться и взяться за оружие против «этой колонизации». Он раскритиковал намерение Анкары направить войска в Триполи.

«Мы забудем наши разногласия, объявим джихад и массовую мобилизацию. Оружие в руки возьмут мужчины и женщины, военные и гражданские. Мы готовимся со всей силой и верой, которую Бог заложил в наши сердца, чтобы защитить нашу землю и нашу честь. Поэтому мы бросили вызов этому мечтателю об опеке над нами», — обратился военный к своему народу.

За два дня до этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвонился с турецким коллегой Тайпом Эрдоганом на фоне разрешения парламента Турции отправить в Ливию войска. В телефонном разговоре стороны обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и Ливии.

Во время диалога Трамп сказал Эрдогану, что иностранное вмешательство только усложнит ситуацию в Ливии.

Ранее Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и ПНС. Соглашение предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.

По итогам голосования за поддержку мандата Эрдогана выступили 323 депутатов, против — 184. ПНС Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

Помимо воздушной и наземной военной поддержки ПНС также просило о морской защите. Эту информацию подтвердил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Турецкий лидер 21 декабря прошлого года ратифицировал заключенный с правительством в Триполи меморандум о военном сотрудничестве. До этого президент говорил о возможности отправки военных его страны в Ливию, если ПНС обратится к Турции с такой просьбой. То есть войска Турции могут в любой момент войти в Ливию, чтобы, по словам Эрдогана, защитить ПНС от ЛНА.

Эрдоган и глава ПНС Файез Сарадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турецкий парламент ратифицировал меморандум по морским зонам 5 декабря.

В начале января нынешнего года Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки ПНС. В задачи турецких военных в Ливии входят координационные действия, отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что целью военного присутствия Турции в Ливии является обеспечение безопасности легитимного правительства страны.

При этом международно признанный парламент Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве между ПНС и Турцией. Депутаты палаты представителей провели в субботу, 4 января, экстренное заседание по вопросам военного сотрудничества Триполи и Анкары.

На следующий день в Триполи по военному училищу был нанесен авиаудар. Об этом сообщается в Facebook министерства здравоохранения правительства национального согласия. Отмечается, что в результате погибли по меньшей мере 23 человека. Откуда был нанесен удар, не уточняется.

Военное училище расположено в районе Аль-Хадба аль-Хадра. Он контролируется ПНС.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи. С тех пор во главе государства находятся две политические структуры: на востоке — избранный парламент, а в Триполи, на западе — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС.

Власти восточной части сотрудничают с армией Хафтара — она ведет затяжную войну с терроризмом. 12 декабря 2018 года Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи.