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Сирию защитили русскими "Кинжалами": Обнародовано уникальное видео с МиГ-31К

25 июня 2021, 15:00  •  157 • Политика
Минобороны России показало уникальное видео с МиГ-31К, которые впервые были переброшены в Сирию с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту.
В Сирию впервые перебросили истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Сегодня в республике проходят учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации российских ВКС.
Минобороны России опубликовало уникальные кадры, на которых показаны взлёт и посадка истребителей.
На авиабазу Хмеймим также передислоцировали противолодочный самолёт Ил-38, добавили в ведомстве.

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