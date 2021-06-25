Сирию защитили русскими "Кинжалами": Обнародовано уникальное видео с МиГ-31К

Минобороны России показало уникальное видео с МиГ-31К, которые впервые были переброшены в Сирию с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту.

В Сирию впервые перебросили истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Сегодня в республике проходят учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации российских ВКС.

Минобороны России опубликовало уникальные кадры, на которых показаны взлёт и посадка истребителей.

На авиабазу Хмеймим также передислоцировали противолодочный самолёт Ил-38, добавили в ведомстве.