|
Сирию защитили русскими "Кинжалами": Обнародовано уникальное видео с МиГ-31К
25 июня 2021, 15:00 • 157 • Политика
Минобороны России показало уникальное видео с МиГ-31К, которые впервые были переброшены в Сирию с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту.
В Сирию впервые перебросили истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Сегодня в республике проходят учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации российских ВКС.
Минобороны России опубликовало уникальные кадры, на которых показаны взлёт и посадка истребителей.
На авиабазу Хмеймим также передислоцировали противолодочный самолёт Ил-38, добавили в ведомстве.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2021, 03:10
|
18 июня 2021, 19:50
|
20 июня 2021, 19:30
|
23 июня 2021, 14:25
|
22 июня 2021, 06:20
|
20 июня 2021, 14:00
|
23 июня 2021, 00:40