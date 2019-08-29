Сирию сдали и их сдадим: Почему Трамп перестал давать деньги Украине

Автор:

Кучер Егор

Администрация Дональда Трампа в 2017 году пошла на беспрецедентный шаг и одобрила выделение Украине помощи в виде летального оружия. Это шаг, на который так и не решился его предшественник Барак Обама. Чиновники администрации Обамы всё время открещивались от таких поставок и заявляли, что всё американское вооружение служит Киеву лишь в оборонительных целях.

В ныне актуальном бюджете США утверждены траты на помощь Украине в размере 250 млн долларов. Из них 200 млн долларов планируется потратить на обучение украинской армии, оборудование для неё и разведывательную деятельность, а 50 млн — непосредственно на вооружения.

В то же время в политике Дональда Трампа явно наметилась тенденция к снижению заинтересованности в Украине. Американский президент связывает все этапы «украинского» противостояния США и России с перипетиями политики Обамы и не стесняется критиковать последнего за «аннексию Крыма», подчёркивая, что Россия действовала в период Обамы у власти, а значит, это была его ошибка.

После саммита G7 во Франции Трамп так и заявил на пресс-конференции: «Обаму просто переиграли», и «он почувствовал унижение», из-за чего Россия была изгнана из тогдашней «большой восьмёрки».

Нынешнее решение Трампа пересмотреть оказание помощи Украине — достаточно удивительное. Ещё год назад казалось, что вне зависимости от смены власти в Киеве, а тем более при сохранении своего поста Петром Порошенко США ни при каких условиях не будут «сдавать Украину». И дело тут не в амбициях, а в том, что Трампу необходимо определённое внутриполитическое равновесие, предусматривающее некие «поблажки» для его противников-демократов.

Они неоднократно требовали оказывать Украине как можно большую поддержку, подобные же высказывания свойственны и республиканским «ястребам». В этой ситуации Трамп всегда мог говорить, что именно его администрация пошла на предоставление Киеву летального оружия, чем и «затыкал рот» своим противникам. Теперь же, когда Трамп резко пошёл на попятную и заморозил выделение этой помощи, на президента США посыпались шишки со всех сторон.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Что стоит за этим решением?

Трамп говорит «нет»

Как написало издание Politico, «Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как "Инициатива содействия безопасности на Украине", чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединённых Штатов».

Сказать, что в США не ждали ничего подобного — значит, не сказать ничего. Непредсказуемость Трампа уже стала притчей во языцех, однако после того, как президент США фактически «сдал» Сирию, объявив о постепенном выводе оттуда американского контингента, а также намеревается проделать то же самое с Афганистаном, отказ от Украины выглядит как очень большой реверанс в адрес Москвы.

Более того, на прошедшем в прошлые выходные саммите G7 Трамп повздорил с лидерами «семёрки», так как настаивал на возвращении России в это объединение. А ведь Россия была исключена из тогдашней «восьмёрки» в 2014 году после воссоединения с ней Крыма, что на Западе посчитали «аннексией», за которую Москву следует наказать.

Politico, например, усматривает прямую связь между словами Трампа о возвращении России в G7 и приостановкой помощи Украине:

Приостановка военной помощи происходит на фоне прошедшего в выходные саммита "Группы семи", на котором Трамп неоднократно преуменьшал военную интервенцию Москвы на Украине и подталкивал членов G7 к восстановлению членства России,

— пишет издание.

Выражая некий центральный постулат политики США по Украине, Politico также отмечает, что оказание военной помощи Вашингтоном Украине всегда считалось «лакмусовой бумажкой» того, насколько сильно Америка давит на Россию. Ну а Трампа в самую пору обвинить в том, что его политика «благоприятствует Москве».

Более масштабная реакция истеблишмента в США на планы Трампа последует позже, однако уже сейчас слышны возгласы ряда членов Конгресса. Так, демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски, входящий в комитет по иностранным делам Палаты представителей, считает, что «Трамп вновь показывает себя полезным активом для России».

Т. Малиновски. Фото: www.globallookpress.com

Более того, выясняется, что указанные средства были зарезервированы для Украины, но до сих пор Киев не получил ни копейки из-за «торможения» в администрации Трампа. И это очень не нравится демократам.

Нам известно о том, что Управление по бюджетным вопросам задерживает финансирование "Инициативы по содействию безопасности на Украине". У нас есть серьёзные опасения по поводу замораживания этих важных ассигнований, и мы срочно запрашиваем администрацию о том, почему они задерживают эти ресурсы,

— заявил представитель комитета по бюджету в Палате представителей Эван Холландер.

Ключевой момент в распоряжении Трампа состоит в том, что средства для Украины будут заморожены до тех пор, пока аудит не подтвердит их расходование «в интересах США». Оценку того, пойдёт ли помощь Киеву на пользу Вашингтону, должны будут произвести глава Пентагона Марк Эспер и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Почему Трамп заморозил помощь?

Однако главный вопрос в том, почему Трамп пошёл на такой крайне непопулярный шаг. Нет, президент США, конечно, уже мотивировал намерение вернуть Россию в G7 тем, что «делает то, что важно, а не то, что популярно», однако одно дело говорить о перспективах, которые нуждаются в трудном согласовании, и совсем другое — отбирать деньги у несчастной Украины, которая является «последним бастионом борьбы» с «российской агрессией». Тут уже не до шуток.

Первое уже прозвучавшее объяснение состоит в том, что решение по Украине идёт в русле политики Трампа по сокращению иностранной поддержки. Источник Politico в администрации США сказал, что Трамп «хочет обеспечить приоритетность интересов США, когда речь заходит об иностранной помощи, и ищет гарантии того, что другие страны платят свою справедливую долю».

Действительно, этот лейтмотив согласуется с политическим курсом Трампа, потребовавшим даже от партнёров по НАТО увеличить расходы на оборону, потому что Вашингтон, дескать, устал нести всё лишь на своих плечах. Такое объяснение решения по Украине выглядит разумно и даже логично, но не убедительно. Ведь у такого шага есть серьёзные политические последствия, способные изменить баланс сил.

При этом Белый дом дрогнул под натиском Конгресса на прошлой неделе, когда парламент не позволил сократить траты в размере более чем четыре миллиарда долларов на 10 направлений иностранной поддержки, включая «операции по поддержанию мира», контроль над распространением наркотиков и усилия в области здравоохранения. В этих случаях Трамп не рискнул урезать то, что хотел, а в случае с Украиной — взял и урезал.

Фото: www.globallookpress.com

В этой ситуации налицо элемент внутренней борьбы в США. Демократы не стеснялись поддерживать прошлые власти Украины, которые в 2016 году выступили на стороне Хиллари Клинтон, а не Дональда Трампа. Киевский режим полагал, что победить должна именно Хиллари, и старались помочь ей в этом.

Так, например, стало известно о «проделках» на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента в администрации Обамы Джо Байдена. Байден-старший к тому же является противником Трампа на грядущих выборах, что опять же даёт Трампу мотивы иметь на него «зуб».

Известно, что Хантер Байден входил в управление украинской компании Burisma, подконтрольной олигарху Николаю Злочевскому. Как ещё в начале года написало в сенсационной статье издание Hill со ссылкой на интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, его предшественник на этом посту Виктор Шокин был уволен по личному требованию Джо Байдена. Почему же он был уволен?

«Байден рассказывал, как он угрожал президенту Украины Петру Порошенко в марте 2016 года: администрация Обамы потребует от Украины гарантий по кредитам в размере одного миллиарда долларов, что обанкротит бывшую союзную республику, если генпрокурор Шокин не будет немедленно уволен», — пишет The Hill.

«Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги», — сказал тогда Байден. И прокурор был уволен.

Д. Байден. Фото: www.globallookpress.com

После этого в США поползли слухи о том, что сын Байдена был замешан в коррупции в компании Burisma, делом которой начал заниматься Шокин. Нашлись и доказательства — записи американского банковского реестра. Из них следует, что компания Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners LLC регулярно получала на свой счёт переводы от компании Burisma. Стандартный платёж составлял около 166 тыс. долларов в месяц, и данная схема работала с весны 2014 года по осень 2015 года. То есть тогда, когда в США был разгар предвыборной борьбы, а украинские дела курировал Джо Байден.

Сторонники Трампа усматривают в действиях чиновников администрации Обамы и непосредственно Джо Байдена попытку вмешательства в выборы президента США в 2016 году на стороне Хиллари Клинтон. И это очень весомый контраргумент в руках Трампа в связи с обвинениями в «сговоре с Москвой». Однако Трампу нужны доказательства посерьёзнее, а именно — компромат непосредственно из Киева.

Именно поэтому за ширмой проверок целевого расходования средств может стоять намерение Трампа свести счёты со своим политическим противником. К тому же Трамп, вероятно, не очень рад осознавать, что выделяемые его администрацией средства попадут в карманы украинских коррупционеров. Перерезать канал поставки денег на Украину и провести собственное расследование этих трат — это проще, чем сначала отдать деньги Киеву, а потом искать концы, пытаясь договориться с новым президентом Владимиром Зеленским.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Китайский след и давление на Украину

Как рассказал в беседе с Царьградом президент и основатель «Центра стратегических коммуникаций» Дмитрий Абзалов, решение Трампа о заморозке помощи Украине — мощный удар по двум направлениям. В первом случае речь идёт о попытках украинцев договориться с китайскими инвесторами по заводу «Мотор Сич». Для Трампа такая сделка является недопустимой.

«Сейчас официально ценные бумаги завода купили китайские коллеги и подали в антимонопольный комитет Украины запрос на одобрение сделки. Производственная база уже создаётся в Китае, а значение — это строительство самых важных частей критической инфраструктуры для Китая, двигателей. Прежде всего для нужд авиастроения и вертолётостроения. Потому что это самая уязвимая часть производственной базы у Китая. Даже у нас, в России, они собирают двигатели по лицензии», — сказал эксперт.

По словам Абзалова, США очень бы хотели приобрести это предприятие, и Вашингтону необходим рычаг давления.

Сейчас туда приехал Болтон, и его рычаг давления — это как раз эти 250 млн долларов, которые могут быть заморожены окончательно в случае, если Украина одобрит сделку с Китаем,

— сказал он.

Д. Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Абзалов заметил, что в скором времени у Трампа состоится встреча с Зеленским. Она должна пройти «на ногах» в Польше в рамках мероприятий, посвящённых годовщине начала Второй мировой войны. По словам эксперта, Россия там представлена не будет, однако будут присутствовать делегации США и Украины. И тут даст о себе знать второе направление удара со стороны Трампа.

Трампу необходим ещё один рычаг давления, чтобы получить от Украины компромат на сына Джо Байдена Хантера Байдена. Инструмент с перекрытием помощи тут необходим, потому что Украина также зависит от кредитов МВФ, но их сложно согласовывать и не так просто ограничивать, а Трампу нужен рычаг давления, который будет работать прямо сейчас. Для Зеленского это очень серьёзный вызов,

— сказал Абзалов.

Таким образом, вопрос предоставления помощи Украине перестаёт быть неким элементом восточной политики США и элементом давления на Россию, а превращается в инструмент давления на саму Украину. Настало время, когда США на правах «партнёра», оказавшего Киеву неоценимую помощь, хотят прибрать к рукам одно из главных украинских предприятий и не допустить его передачу в китайские руки.

С другой стороны, есть элемент внутриполитической борьбы в США, который также не сулит Украине ничего хорошего — на зависимости Киева от Вашингтона и на ошибках украинского руководства теперь будут играть, шантажируя Украину. И это — цена тех антироссийских шагов, которые предприняла Украина, согласившаяся на американское внешнее управление. Трамп вновь показывает и доказывает это, а критика в его адрес с лихвой может быть компенсирована, когда его удар по Украине достигнет цели.