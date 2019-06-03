Сирию на Иран: Израиль и США предложат России сделку

Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat, передает ФАН.

Вашингтон и Тель-Авив признают президента Сирии Башара Асада легитимным главой государства в обмен на помощь Москвы в сдерживании иранского влияния в арабской республике, сообщили источники издания.

В ходе иерусалимского саммита стороны обсудят также «дорожную карту» мирного урегулирования в Сирии и восстановление страны. На встречу приезжают советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и председатель Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат.

Кремль при этом заявил ранее, что пока не располагает информацией о саммите, хотя переговоры анонсировали в Белом доме.

Собеседники газеты заявили также, что Россия в ходе встречи «должна заявить о приверженности конкретным мерам». Отмечается, что в случае успеха сделка может стать «связующим звеном» между интересами России и Америки в Сирии.

Рост влияния Ирана беспокоит израильские и американские власти, при этом ключевой точкой может стать вопрос обеспечения безопасности еврейского государства. Сейчас на территории Сирии находятся, по ряду данных, порядка 100 тыс. военнослужащих, представляющих интересы Тегерана.

В их числе — гвардейцы из Корпуса стражей исламской революции. Сейчас израильско-иранские отношения находятся в глубоком кризисе, начавшемся еще в 1990-х годах. Один из наиболее проблемных вопросов — разработка Ираном ядерной программы, вызывающая у израильтян большие опасения.

По-прежнему продолжаются ракетные удары — их наносит по Сирии Израиль «в ответ на атаки с сирийской территории». Израиль и Сирия обмениваются ракетными ударами по нескольку раз в месяц. 27 мая израильские бомбардировщики атаковали пусковую установку системы ПВО Сирии — из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве. Вместе с тем телеканал Syria TV сообщает, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель-Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра.

Одна из ключевых причин конфликта между двумя ближневосточными государствами — оккупация Израилем Голанских высот. Территория была захвачена израильскими войсками еще в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Израиль занял более двух третей этой территории. В 1981 году израильский парламент принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН назвал этот шаг «незаконной аннексией». 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан — историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

Кроме того, передает НСН, президент Трамп призвал Россию прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

«Какова цель, что это вам даст? Остановитесь!» — написал он в своем твиттере 3 июня. Американский лидер сослался на слухи, что Россия, Сирия и Иран якобы убивают мирных жителей, нанося удары по Идлибу. Трамп назвал происходящее «бойней».

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Кроме того, в Сирии развернули свою активность террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России), убившие тысячи мирных жителей и военных.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных», требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году президент России Владимир Путин объявил о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений.