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Сирийцы встретили американцев камнями, а русских - улыбкой

01 июля 2021, 00:15  •  102 • Политика
Жители деревни Фарфара, которая находится на севере сирийской провинции Хасеке, встретили американцев камнями, а русских - улыбкой. Между двумя эпизодами прошло всего 15 дней.
15 июня американские военные предприняли попытку проехать через территорию Фарфары. Местные жители не имели оружия, но это не помешало им отреагировать на наглость американского конвоя.
Сирийцы перекрыли дорогу и стали выкрикивать антиамериканские лозунги, пишет "Русская Весна". Люди поднимали с земли камни и бросали их в военных США. Кто-то решился даже на рукопашную: солдат просто отталкивали, мешая им пройти.
Прошло 15 дней. Стало известно о том, как в той же деревне появился русский военный патруль. Вдоль дороги бежали дети, улыбались солдатам и приветственно махали им рукой. Потом боевая машина с флагом России остановилась. Один из военных вышел и в благодарность за тёплый приём стал раздавать продовольственные пайки женщинам и детям, которые подошли его поприветствовать.
Деревня Фарфара, как и многие ближайшие населённые пункты, оккупирована Сирийскими демократическими силами и армией США. Местные жители регулярно устраивают протестные акции. Ещё весной 2020 года люди требовали вывода американских и турецких войск с территории страны.

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