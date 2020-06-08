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Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда

08 июня 2020, 23:00  •  229 • Война
Очень похоже на то, что проблемы в Сирии никогда не закончатся. А это значит, что больших перспектив у России там нет, по крайней мере, происходящее сейчас говорит о необходимости многое изменить во властных структурах арабской республике. Помимо американцев, турок, курдов, иранцев, асадитов, террористов и многих прочих силы, у нас, кажется, появилась еще одна головная боль. Речь о гражданских, которые уже как несколько лет вернулись под контроль законных властей. Раньше они жили под террористами и вооруженной оппозицией и как-то о протестах не помышляли — вероятно, им не разрешали этого, но с приходом Асада возможность для бунта снова появилась.
В общем, на юго-западе Сирии уже как почти месяц наблюдаются довольно серьезные волнения. Снова начинается все с ключевой провинции — Даръа. Именно отсюда пошла сирийская революция, именно здесь первые протестующий в 2011 году устраивали крупные беспорядки. Именно из этого выросла гражданская война, что временно превратило Сирию в Ливию, а позже в некое подобие Ирака (и тут и там американцы, турки и курды со своими самопровозглашенными государственными образованиями — авт.). История повторяется.
В населенных пунктов «колыбели революции», как ее называют противники Башара Асада, стали слишком часто происходить нападения на военных и чиновников. Речь не просто о каких-то оскорбительных выходках, а о насилии — по сообщениям СМИ и постам в соцсетях можно прийти к выводу, что чуть ли не каждый день в мухафазе убивают кого-то из представителей власти. Также наблюдается своего рода месть — примкнувших к асадитам бывших оппозиционеров преследуют их товарищи из прошлого и тоже пытаются отправить на тот свет. Это — полноценный террор, не иначе, ну или очередная попытка начать «освободительную войну».
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Ситуация настолько тяжелая что в первой половине мая Дамаск принял решение ввести режим контртеррористической операции в провинции Даръа. Вместе с бойцами Сирийской арабской армии в мухафазу прибыло немало техники, в том числе специальные модификации танка Т-72, предназначенные как раз для столкновений в условиях города.
И теперь по всей провинции разбросаны блокпосты и введен ряд ограничений. Однако это не останавливает недовольных сирийцев. Так, на днях в городе Тафас на востоке провинции Даръа состоялась акция протеста. Люди недовольны низким уровнем жизни, высокими ценами в магазинах и очередным серьезным падением курса лиры (сейчас сирийская валюта настолько слаба, что за доллар дают почти три тысячи лир — авт.). Разумеется, все свои проблемы население так или иначе связывает с властями — на митингах кричат антиасадовские лозунги, демонстрируют аналогичного содержания плакаты и требуют снять жесткие ограничения, введенные в связи с контртеррористической операцией.
Примерно в это же время довольно серьезное выступление произошло в соседней провинции — ас-Сувайда. В одноименном городе большое количество людей собралось с плакатами и направились к одному из правительственных зданий, затем демонстранты переместились в район городского рынка. Здесь люди были уже пооткровеннее — они не просто возмущались ценами в магазинах и полным отсутствием денег в карманах, но и открыто призывали к свержению Башара Асада: «Да здравствует Сирия! Долой Асада!». Также люди выражали недовольство тем, как Дамаск пресекает попытки жителей провинции Даръа донести до него свое недовольство. При этом не забыли рассерженные граждане и об иностранцах. Однако не всех вспомнили — только иранцев и россиян. Именно их протестующие попросили убраться из Сирии. Не американцев и турок или еще кого-нибудь, а только союзников Башара Асада. Странно, не находите?
Все это происходит на фоне, как выше упоминалось, атак на представителей власти и контртеррористической операции. Основная проблема этих демонстраций в том, что их география расширяется. Именно с этого все начиналось в 2011 году. С митингов в Даръа, переросших в столкновения. Затем аналогичным желанием выступить против власти заразились жители прочих городов, селений. Все мы помним, во что это вылилось. Началась полноценная война, унесшая огромное количество жизней и лишившая крова миллионы мирных жителей. Война, в ходе которой Сирия фактически утратила свою государственность.
О чем все это должно говорить России? Похоже, имевшие место быть в недавнем прошлом антиасадовские статьи в прокремлевских СМИ появились не по ошибке и не из-за спора по вопросу миллиардера и брата Асада Рами Махлуфа. Да, это был серьезный повод, но с ним, как оказалось, можно разобраться за пару недель. А вот то самое недовольство населения Асадом, о котором говорилось в вышеупомянутых статьях, действительно есть, и от него вряд ли сейчас получится избавиться грубой силой. Людьми в форме и в касках сирийцев, прошедших через все ужасы войны, вряд ли запугаешь. Скорее это спровоцирует их на еще большую агрессию. Так что разумнее разбираться с этим иными способами.
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Ну, в идеале, конечно, надо просто восстановить экономику, стабилизировать сирийский фунт, дать рабочие места и так далее, но в ближайшие лет десять это вряд ли удастся сделать. Так что остается немногое — вероятно, для России действительно было бы лучше, если бы на посту президента Сирии появился кто-нибудь другой. Выборы скоро — в 2021 году, пускай Башар Асад уже досидит свой 21-й год у власти (он, как и Путин, правит страной с 2000 года — авт.). Ну а потом — до свидания. Пусть даже он остается при делах, но официальных постов не занимает. Проблема в том, что у многих сирийцев его образ ассоциируется с разрухой, бедами, и нищетой. Особенно если мы говорим о людях в возрасте от 18 лет и чуть старше — основная часть их разумной жизни прошла в условиях войны, и при этом все время президентом был Башар Асад. Вряд ли вы будете любить президента, даже будь он тысячу раз лучшим, если у вас во дворе вместо детской площадки воронка от взрыва, а вместо выбитых окон полиэтиленовые пакеты, убого закрывающие образовавшуюся дыру в стене. Вряд ли вы будете его любить, если ваш ребенок не ел досыта с момента своего рождения, а старики-родители умирали в нищете и унижении. Так что было бы разумно обновить власть, поставить другое лицо, которое не ассоциируется у населения с бедами и проблемами. Пусть даже будет сирийский аналог Медведева — при умелой подаче он сумеет хотя бы временно избавить Сирию от протестов, которые Москве в том числе совершенно не нужны.

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