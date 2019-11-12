Сирийской элите нравятся квартиры в российской столице?

Как сообщила британская газета Financial Times (FT), родственники президента Сирии Башара Асада приобрели как минимум 19 квартир класса «люкс» в деловом районе «Москва-Сити». Общая стоимость квартир достигает 40 млн. долларов. FT ссылается на документы неправительственной организацией Global Witness, с которыми ознакомились журналисты.

Примечательно, что недвижимость в комплексе «Город столиц» приобретали представители семьи Махлуф, к которой принадлежит и мать Башара Асада. В частности, квартиры в «Москва-Сити» были приобретены двоюродным братом Асада - Хафезом Махлуфом, ранее возглавлявшим военную разведку Сирии. Помимо него, квартиры в Москве купили его братья, сестры и другие родственники.

FT отмечает, что это одна из самых влиятельных семей Сирии, и многие из ее членов находятся под санкциями. Во многих случаях для покупки использовались кредитные схемы и офшорные компании.

Намекают, что Асад готовится бежать из страны

«Я абсолютно уверен, что эта информация не соответствует действительности, - заявил «Нашей Версии» политический консультант Анатолий Вассерман. - FT чаще всего сообщает достоверные сведения о текущих экономических событиях, но там, где вопрос хоть как-то связан с политикой, нет смысла верить этой газете, потому что через политику они продвигают экономические интересы своей страны. В Британии сейчас есть очень много желающих «отбить» затраты, вложенные в кампанию, рассчитанную на падение Асада. Так что их информации о том, что касается президента Сирии, я вообще не верю.

Ну а что касается вопроса о вложении денег в комплекс «Москва-Сити», то - да, это действительно выгодный актив. Думаю, что рост цен на эти квартиры в обозримом будущем ожидается хотя бы потому, что сейчас туда же переселяются несколько федеральных министерств, а это значит, что деловым людям, рассчитывающим на крупные государственные заказы, будет выгодно жить поблизости от заказчиков. Так что я совершенно не удивляюсь, что деньги в эту недвижимость будут вкладывать все, в том числе и родственники высокопоставленных политиков.

Ну а если эта информация все-таки окажется отчасти правдивой, то там уж точно «крутятся» деньги не только семьи Асада. Во всяком случае, я понимаю, на что намекают деятели из британской газеты: дескать, президент Сирии готовится бежать из страны. Но ведь подобные рассказы идут уже лет пять, и за это время ушли из политики, а то и из жизни десятки людей, предрекавших скорое падение Асада.

Ну а если рассматривать эту «горячую» новость из Туманного Альбиона как новый повод для санкций против нашей страны, то их против нас вводят и без всякого повода. Так что тут ровным счетом ничего не изменится».

В России свободный рынок

Кстати, на эту новость обратили внимание и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил следующее: «Нам об этом неизвестно и не должно быть известно. В России свободный рынок, очень много как граждан России, так и иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная и широко распространенная практика».

По сообщениям той же FT, Махлуфы покупали квартиры в «Городе столиц» на протяжении шести лет - с 2013-го по 2019-й годы. Недвижимость приобреталась, в частности, зарегистрированными в России компаниями Artemis, Bellona и Khestia, контролируемыми Хафезом Махлуфом.

По теме 3092 В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке после взрыва на полигоне в Архангельской области Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о некоем радиоактивном облаке, которое якобы появилось после взрыва на военном полигоне в Архангельской области.

Кредиты на приобретение квартир были предоставлены ливанской компанией Nylam Sal Offshore, контролируемой лицами, близкими к сирийским бизнесменам Мухаммаду Аббасу и Аммару Шарифу, также находящимся под международными санкциями.

«Ничего хорошего в коррупции нет»

«Во-первых, ничего хорошего в коррупции нет, где бы она ни происходила, - сказал «Нашей Версии» публицист, зампред Счетной палаты РФ (1995-2001 гг.) Юрий Болдырев. - Во-вторых, я, конечно, не утверждаю, что вся эта информация - ложь, но после того, как госсекретарь США тряс в ООН пробиркой, в которой якобы было химическое оружие, и это стало основанием для уничтожения Ирака, то тут надо десять раз проверить, перепроверить, а потом опять проверять!

Я считаю, что главная родовая характеристика нынешнего российского политического режима - это его исходная коррупционность. Поэтому представлять себе, что один коррупционный режим начнет устраивать какие-то санкции против тех, кто, допустим, тоже замешан в коррупции... ну это абсолютно неуместное предположение.

Что касается перспектив финансовых вложений в недвижимость в комплексе «Москва-Сити», то я думаю, что тупое и абсурдное копирование скученного «острова Манхэттен» абсурдно и бессмысленно у нас в России с ее масштабами и просторами. Но мы по непонятным причинам почему-то стараемся подражать не только в строительстве, но и в экономической политике, которая, собственно, и делает такое строительство выгодным.

Впрочем, как достижение науки и технологий можно было бы и построить какую-то одну башню, но это же не сверхдостижение, потому что уже существуют известные западные технологии. А в принципе, в России нужно жить широко и вольготно, то есть не столько Америка, сколько наша страна должна быть одноэтажной, максимум полутора-двухэтажной.

Так что если вы спрашиваете мое мнение, то, будь у меня какие-то большие деньги, я бы никогда не вложился в эти монстры, до которых, в случае чего, не достанет даже пожарная лестница».