Сирийский заговор Кремля: Путин и Эрдоган решили подорвать силы США

Проводимое сейчас наступление турецкой армии при поддержке боевиков «Свободной сирийской армии» на севере Сирии, само по себе вызвало немало кривотолков. Было даже созвано экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором Россия и США не допустили осуждения Турции за проведение контртеррористической операции «Источник мира», которая явилась откровенным вторжением на территорию сопредельного государства. Турецкий президент Эрдоган, заручившись поддержкой (как минимум невмешательством) Путина и Трампа, пошел в наступление на Сирийский Курдистан с целью создания там «зоны безопасности», которая предполагает границы в 500 километров в ширину и 30 километров в глубину.

Было совершенно очевидно, что Москва и Вашингтон откровенно «слили» курдов, с которыми прежде пытались выстраивать отношения. США заранее вывели из этой северо-восточной части Сирии свой воинский контингент, Россия просто не стала возражать и использовать свои военные возможности. Турция в такой ситуации смело пошла в бой. Казалось, что вопрос решенный — Анкара может воплотить свои давние планы по контролю над частью курдских территорий в Сирии. С вероятностью дальнейшего продвижения на этом направлении. Однако, что-то пошло не так — навстречу турецким войскам сейчас выдвинулась правительственная армия Сирии. Это стало сенсационной новостью, которая может кардинально поменять ситуацию в зоне конфликта.

Читайте также Сирия 2.0: Зачем Путин спасает Эрдогана, подставляя курдов Турция откровенно атакует американских военных, ситуация продолжает накаляться Сирия 2.0: Зачем Путин спасает Эрдогана, подставляя курдов Турция откровенно атакует американских военных, ситуация продолжает накаляться

Надо полагать, что без согласования с Россией на подобный шаг Башар Асад вряд ли бы решился. И, как цитирует агентство Reuters курдского политика Ахмеда Сулеймана, подобная договоренность была достигнута накануне на российской авиабазе Хмеймим. Вот теперь всё абсолютно непонятно по Сирии. Кто здесь с кем дружит и против кого?

Позиция Турции совершенно очевидна — контроль над сопредельными территориями Сирии, к которому Анкара стремилась многие десятилетия. И сейчас Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция не откажется от своих планов, несмотря ни на какие экономические санкции или оружейное эмбарго со стороны западных стран. То есть ему глубоко плевать на мнение США, да и всех остальных заодно. При этом Эрдоган утверждает, что не собирается аннексировать часть территории Сирии, а лишь хочет очистить ее от террористов, которыми Турция считает курдов, и вернуть туда беженцев, которые укрылись на ее территории. Вроде как благая цель. Однако, если вспомнить события двухгодичной давности, когда 7 октября 2017 года Турция начала военную операцию в сирийской северо-западной провинции Идлиб, то ее итогом стало заполонение этой территории джихадистами «Аль-Каиды"*.

Как отмечает международный обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович, «Турция никогда не была заинтересована в решении „террористического вопроса“ в Идлибе. Напротив, турки стремились помешать освобождению Идлиба, а теперь хотят помешать сирийской армии добраться до северо-востока страны. Как только стало известно, что Трамп может вывести войска из Сирии, Турция начала концентрировать войска и усиливать давление. Недавно Трамп, по-видимому, дал туркам „зеленый свет“ (а может, только желтый), и началось вторжение».

С большой долей вероятности можно предположить, что ситуация аналогичная Идлибу, может сейчас повториться и в Северном Курдистане, где вместо курдских террористов (каковыми их считает только Турция) могут появиться террористы «Аль-Каиды». И тогда российским ВКС, которые поддерживают правительственные войска Асада, придется вступить здесь в вооруженный конфликт. В том числе и с Турцией, с которой сейчас установились дружественные отношения.

Читайте также Год унижений героев Крыма: В бандеровском плену сохранили флаг Родины, а ей плевать Рыбаки Керчи на родном берегу горе мыкают и над ними смеется вся Украина Год унижений героев Крыма: В бандеровском плену сохранили флаг Родины, а ей плевать Рыбаки Керчи на родном берегу горе мыкают и над ними смеется вся Украина

Что же сейчас может планировать сама Россия в Сирии? Совершенно очевидно, что Москва дала «добро» на военную операцию Анкары. Собственно и президент Эрдоган недавно высказался, что находится в постоянном контакте с Владимиром Путины и в течение 24 часов решает с ним возникшие проблемы. Можно предположить, что Путин пошел на такой сговор с Эрдоганом, чтобы ослабить влияние США в этом регионе Сирии и несколько потеснить американский контингент, а в идеале — способствовать его окончательному выводу из страны. При этом совсем непонятно тогда, почему сейчас на северо-востоке Сирии перешла в наступление сирийская армия, цель которой, как заявлено, «противостоять турецкой агрессии». Упоминание о неком «совещании» на российской военной базе в Хмеймиме свидетельствует о том, что подобная акция была согласована. И Путин не мог не быть об этом осведомлен. Можно предположить, что таким образом собирается несколько охладить пыл Эрдогана и не дать ему продвинуть войска далее оговоренной тридцатикилометровой зоны.

Сейчас с «выбыванием из игры» в Сирии США, «на поле» остаются Россия, Иран и Турция, которые, вероятно, и поделят эту территорию на некие зоны своего влияния. При этом у каждой из сторон здесь свои интересы и мирным путем разрешить раздел «сирийского пирога» вряд ли удастся. Нынешнее наступление сирийской правительственной армии подтверждает, что вооруженный конфликт здесь продолжится и может затянуться на несколько десятилетий. На чьей стороне окажется сейчас Россия? Будет дружить с Турцией или продолжит оказывать поддержку, в том числе военную, президенту Башару Асаду?

Нельзя сбрасывать со счетов и роль США в регионе. Хотя президент Трамп и заявил о готовности вывести войска из Сирии (об этом он заявлял еще в конце прошлого года), этого он так и не сделал. Уже сейчас известно, что конгрессмены-демократы хотят предложить резолюцию, призывающую Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии. Сам Трамп признает, что на него оказывает сильное влияние военно-политическое лобби, которое также выступает за продолжение военной операции в Сирии. Все эти действия проходят под лозунгом всевозможной защиты курдов. Получается, что США придется противостоять Турции, чему лично Трамп всячески противится и ограничивается лишь угрозами и экономическими санкциями в адрес Анкары.

Военное обозрение: Курды заявили, что в боях с турками погиб всего 31 боец

* «Аль-Каида» — решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.