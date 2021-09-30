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Сирийский вопрос и новые поставки С-400: о чем Путин говорил с Эрдоганом в Сочи

30 сентября 2021, 16:30  •  23 • Политика
Фото: kremlin.ru
Стороны коснулись военного и экономического сотрудничества
Российский лидер Владимир Путин провел вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом весьма полезные и необходимые для двух стран контакты. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, назвавший журналистам ключевые темы, звучавшие на переговорах президентов двух стран.
В ходе встречи в Сочи, которая стала первой очной для Путина после карантина, президенты подняли экономический вопрос, отметив проседание товарооборота на 20 процентов в прошлом году и рост в торговле и экономике на 55 процентов за текущий год. В целом, указал Песков, имеется хороший потенциал в плане экономического сотрудничества. Стороны обратили внимание на взаимные ограничения.
Детальное обсуждение коснулось сирийского вопроса. Пресс-секретарь указал, что не может вдаваться в конкретику, однако указал, что Москва и Анкара подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям, подчеркнув необходимость следования соглашению по вытеснению террористических ячеек из Идлиба. Президенты обменялись друг с другом мнениями по Афганистану и Ливии.
Поднимался вопрос и о поставках зенитно-ракетных систем С-400 с возможностью производства отдельных компонентов на территории Турции, а также исключение республики из программы по созданию новейшего американского истребителя F-35.
"Вы знаете, что американцы исключили Турцию из своей программы", – напомнил пресс-секретарь президента РФ журналистам. 
Российский лидер отметил важность поиска компромисса по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Москва подчеркнула необходимость поиска общего решения для делимитации границ и развития транспортной инфраструктуры.
Сам президент Турции сообщил, что обсудил с коллегой в ходе сочинских переговоров участие РФ в строительстве еще двух атомных электростанций. Работы по созданию "Аккую", которая ведется про российскому проекту", идут по плану. 

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