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Сирийский урок на полигоне под Челябинском: Российские спецы учились побеждать в подземной войне
22 июня 2018, 15:39 • 69 • В России
В часе от Челябинска растянулся… Отставить… Занял позицию чебаркульский полигон. На его территории спокойно уместится спальный район мегаполиса.
Необъятное плато принадлежит 90-й гвардейской танковой дивизии. Сюда прибыл руководящий состав вооруженных сил: в сентябре будет три года операции российских войск в Сирии — время поговорить о военной науке, которую мы вынесли в сражении против террористов.
По сценарию учений, саперы обнаружили на дороге мину и укрылись за БТР, чтоб уничтожить снаряд.Фото: Андрей АБРАМОВ
ВЗРЫВНОЙ ДЕЗОДАРАНТ
Острокрылая ласточка прокричала в васильковом небе и нырнула под вымазанный ковш экскаватора. Глубокая траншея чем-то привлекла с полсотни птиц. Они без устали роятся над глинистой почвой.
— Это называется «контртуннельный ров». Глубина с пятиэтажный дом — 18 метров. В Сирии мы столкнулись с ведением подземной войны. Боевики прорывали километры туннелей высотой 170 см, — воодушевлённо рассказывает кандидат технических наук, майор Дмитрий Попов.
Он преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Большинство его коллег побывали в Сирии и лекции курсантам читают, опираясь на свежий опыт.
Наши танкисты в Сирии, конечно, не воевали. Но раз предоставилась возможность показать новые упражнения командирам, ее упускать не стали.Фото: Андрей АБРАМОВ
Помогает Дмитрию оранжевый робот на гусеницах георадар «Око-2», который отлично справляется с поиском подземных лазов боевиков.
— Вот эту мину собрали из пустого баллона — нашпиговали гвоздями. Эта мина с микрофоном: услышит звук и детонирует. Можно спрятать взрывчатку в дезодорант, в книгу. Такого мы насмотрелись еще в Афганистане и Чечне.
Майор демонстрирует мины, собранные уже здесь. Из Сирии их привезти нереально — кустарные заряды не обезвреживаются — уничтожаются на месте. Поэтому там их фотографировали и тут восстанавливали. Чтобы те, кто еще не сталкивался с террористами, знали, какими они бывают.
Как боевики в Сирии делают мины.Андрей АБРАМОВ
ПОД КОСТЮМОМ — ОХЛАЖДАЮЩИЕ ШТАНЫ
Рядом с учебным местом стоит солдатик, облаченный в какие-то прямо доспехи космических воинов из научной фантастики. Называется она по-военному лаконично «ОВР-3Ш». Спасет от осколков и пуль.
Защитные панели ОВР-3Ш могут быть разными. Самые тяжелые могут спасти от выстрела из СВД.Фото: Андрей АБРАМОВ
Из-за спины раздается жалостливое придыхание журналистки:
— На самый солнцепек поставили, пожалейте парня…
— Не жарче, чем в Сирии, — отрезает офицер. — Там сейчас за сорокет. Под броней у него майка и штаны с охлаждающим реагентом, так что ему сейчас еще прохладнее, чем вам, уважаемая.
Такую броню носят инженеры-штурмовики, которые работают прямо во время боя.
В центре стоит щит, за которым могут укрыться штурмовики. Сверху на него можно поставить еще один и идти в полный рост.Фото: Андрей АБРАМОВ
— В штурмовики берут только крепких ребят — костюм тяжеловат. Но он хорошо подгоняется и утягивается, чтобы не стеснять движений. Штурмовики были еще в Красной армии, считались элитой. Брали хорошо укрепленные здания. Сейчас они перерождаются. У нас в вузе даже специальность открылась: учат командиров штурмовых подразделений, — пояснил товарищ майор.
Чтобы носить такую экипировку. нужно быть физически выносливым человеком, поэтому в штурмовики берут крепких ребят.Фото: Андрей АБРАМОВ
ЛАЙФХАК ДЛЯ СНАЙПЕРА
По тропинкам полигона твердо вышагивают командиры, приехавшие на учения. В плечах — косая сажень, на голове серебрятся кончики стрижки под ежик. Смуглые от полевого загара лица со строгой полуулыбкой. Ни одного тучного брюха. Все подтянуты. А ведь каков командир — таковы и бойцы.
Командиры изучают новые модели средств защиты.Фото: Андрей АБРАМОВ
Задача офицеров: своими глазами увидеть новые упражнения и потом обучать ими своих подчиненных.
Следующая точка — снайперская позиция. На полигоне выстроили полноразмерные двухэтажные дома в разрезе. Окна заложили мешками с песком.
Наш собеседник не называет имени. Недавно прилетел из Сирии, командовал снайперами. Но уже собрал сумку на обратный рейс до базы Хмеймим.
— Будем отрабатывать занятие снайпером огневой позиции. Сначала дом штурмует боевая двойка: зачищает, проверяет, чтоб не было мин. Затем заходит снайперская пара. У каждого в двойке свои обязанности, но это уже отдельная история, на целую статью для газеты хватит...
Примеры работы снайперов в тандеме.Фото: Андрей АБРАМОВ
Снайперов учат вести бой в условиях города. Ведь работать из здания — это не то же самое, что маскироваться в лесу.
Во-первых, быстро могут засечь и в окно зафинтить ракетой РПГ. Поэтому пара отрабатывает выстрел и молниеносный отход. Лайфхак, который не упрощает жизнь, но спасает ее. Зайти в здание и занять огневую точку просто так нельзя. Вокруг пыль — поднимется шлейф, и ты у врага на мушке. Поэтому в комнате следует разбрызгать воду, которая угомонит надоедливый песок.
Боевая пара показывает зачистку дома от противника.Фото: Андрей АБРАМОВ
А ТАНКА Я И НЕ ПРИМЕТИЛ
— Противник в Сирии не сложнее, чем был в Чечне, — вдруг разоткровенничался один из офицеров, пока мы едем к другой точке. — Там душманы были позлее, а эти часто сдаются. Пропаганда хорошо работает: объясняют, что если ты никому голову не резал, то сложи оружие и переходи из-под черного флага.
Но среди игиловцев (ИГИЛ — запрещенная в РФ группировка — ред.) есть элитные подразделения. В основном там выходцы из бывших республик СССР. На них экипировка Специальной авиадесантной службы — это спецподразделение Великобритании, одно из самых передовых в мире. Может, и обучены кем-то с Запада.
Солдаты одеты в «комплект солдата будущего» «Ратник».Фото: Андрей АБРАМОВ
Дорога по полигону продолжает удивлять: тут и там словно из-под земли торчат дула танков, загримированных травой. В Сирии танков нет, но мы находимся на танковом полигоне. И заодно командированных на Урал военных учат прятать танки. Один такой не приметил, стоя в десяти метрах него, пока барабанные перепонки не зазвенели от выстрела.
Видите танк? А он есть!Фото: Андрей АБРАМОВ
УНИЧТОЖИТЬ БЕСПИЛОТНИК БЕЗ ВЫСТРЕЛА
Командиры десантируются на очередной учебной точке. На этот раз будут учиться бороться с беспилотниками. Террористы лихо мастерят самоделы на основе дешевых гражданских коптеров. Привезенные из Сирии трофеи продемонстрировали командирам.
Война беспилотниками диктует и разработку контрмер. Можно поливать незваного воздушного гостя огнем из зенитки. Можно отправить в небо электромагнитную волну из специальной пушки, которая вырубит коптер. Такую и демонстрировали на учениях.
— Может и хорошая штука, но никто не отменял дедовский способ. Пустил очередь из АК в небо, и смотришь, как птичка с подбитым пропеллером пикирует вниз, — сказал один из офицеров.
— С дубиной на новые технологи? — спросил его коллега. — Мы на него не будем тратить патроны, мы ему электроволной сожжем «мозги».
Пока на фоне идет учебная войнушка, руководитель учебного места рассказывает командирам суть упражнения.Фото: Андрей АБРАМОВ
«ВИДИШЬ АМЕРИКАНСКОЕ АВТО, ЗНАЧИТ, ПОЙДЕТ НА ТАРАН»
Под арабским солнцем закалились подразделения нашей военной полиции. Это сравнительно молодая структура вначале охраняла наши военные объекты в арабской республике. Но скоро бойцов отправили наводить порядок в отбитые у террористов города.
Вежливые люди с черными повязками и буквами «ВП» помогали раненным, задерживали мародеров. Но главное — контролировали блокпосты на дорогах, так как, по слухам, местные военные стали пропускать машины внутрь освобожденных городов за взятки в пару десятков долларов.
На блокпостах получили новый опыт. Например, как досматривать автомобиль. Машину тормозят за десять метров до поста. Все пассажиры переходят в зону досмотра. Пока один военный проверяет у них документы, другой держит автомат на взводе. Третий сотрудник отправляется с водителем осматривать авто.
Военная полиция отрабатывает, как действовать, если на блокпост несется пара вооруженных боевиков.Фото: Андрей АБРАМОВ
К постам неоднократно пытались проскочить джихад-мобили, забитые взрывчаткой. Совсем безумные террористы шли на таран на мотоциклах. Но все их уничтожали на подходе, убивая водителя и стреляя по колесам.
— Машины — также важный ресурс для боевиков. Для терактов они берут бэушные американские авто. Их не жаль, ведь запчастей для таких в Сирии не найти. Поэтому, если издали видишь старую иномарку, значит, время занимать позицию и готовиться к бою, — объясняет офицер.
Пожалуй, это был первый жаркий день с начала лета на Южном Урале, так что на лица парней прилип загар.Фото: Андрей АБРАМОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
— У нас есть опыт Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане. Сирия — это свежий пример. Там прошли испытания много наших офицеров, там испытаны возможности новой техники и вооружения, — рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Иван Бувальцев. — Главной темой сборов стала подготовка и проведение тактического учения с боевой стрельбой в особых условиях. Четыре дня проходили учения днем и ночью с боевой стрельбой с учетом опыта, приобретенного в военных конфликтах.
Танкисты в костюме РХБЗ отмывают танк.Фото: Андрей АБРАМОВ
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