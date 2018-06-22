Сирийский урок на полигоне под Челябинском: Российские спецы учились побеждать в подземной войне

В часе от Челябинска растянулся… Отставить… Занял позицию чебаркульский полигон. На его территории спокойно уместится спальный район мегаполиса.

Необъятное плато принадлежит 90-й гвардейской танковой дивизии. Сюда прибыл руководящий состав вооруженных сил: в сентябре будет три года операции российских войск в Сирии — время поговорить о военной науке, которую мы вынесли в сражении против террористов.

По сценарию учений, саперы обнаружили на дороге мину и укрылись за БТР, чтоб уничтожить снаряд.Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЗРЫВНОЙ ДЕЗОДАРАНТ

Острокрылая ласточка прокричала в васильковом небе и нырнула под вымазанный ковш экскаватора. Глубокая траншея чем-то привлекла с полсотни птиц. Они без устали роятся над глинистой почвой.

— Это называется «контртуннельный ров». Глубина с пятиэтажный дом — 18 метров. В Сирии мы столкнулись с ведением подземной войны. Боевики прорывали километры туннелей высотой 170 см, — воодушевлённо рассказывает кандидат технических наук, майор Дмитрий Попов.

Он преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Большинство его коллег побывали в Сирии и лекции курсантам читают, опираясь на свежий опыт.

Наши танкисты в Сирии, конечно, не воевали. Но раз предоставилась возможность показать новые упражнения командирам, ее упускать не стали.Фото: Андрей АБРАМОВ

Помогает Дмитрию оранжевый робот на гусеницах георадар «Око-2», который отлично справляется с поиском подземных лазов боевиков.

— Вот эту мину собрали из пустого баллона — нашпиговали гвоздями. Эта мина с микрофоном: услышит звук и детонирует. Можно спрятать взрывчатку в дезодорант, в книгу. Такого мы насмотрелись еще в Афганистане и Чечне.

Майор демонстрирует мины, собранные уже здесь. Из Сирии их привезти нереально — кустарные заряды не обезвреживаются — уничтожаются на месте. Поэтому там их фотографировали и тут восстанавливали. Чтобы те, кто еще не сталкивался с террористами, знали, какими они бывают.

Как боевики в Сирии делают мины.Андрей АБРАМОВ

ПОД КОСТЮМОМ — ОХЛАЖДАЮЩИЕ ШТАНЫ

Рядом с учебным местом стоит солдатик, облаченный в какие-то прямо доспехи космических воинов из научной фантастики. Называется она по-военному лаконично «ОВР-3Ш». Спасет от осколков и пуль.

Из-за спины раздается жалостливое придыхание журналистки:

— На самый солнцепек поставили, пожалейте парня…

— Не жарче, чем в Сирии, — отрезает офицер. — Там сейчас за сорокет. Под броней у него майка и штаны с охлаждающим реагентом, так что ему сейчас еще прохладнее, чем вам, уважаемая.

Такую броню носят инженеры-штурмовики, которые работают прямо во время боя.

В центре стоит щит, за которым могут укрыться штурмовики. Сверху на него можно поставить еще один и идти в полный рост.Фото: Андрей АБРАМОВ

— В штурмовики берут только крепких ребят — костюм тяжеловат. Но он хорошо подгоняется и утягивается, чтобы не стеснять движений. Штурмовики были еще в Красной армии, считались элитой. Брали хорошо укрепленные здания. Сейчас они перерождаются. У нас в вузе даже специальность открылась: учат командиров штурмовых подразделений, — пояснил товарищ майор.

Чтобы носить такую экипировку. нужно быть физически выносливым человеком, поэтому в штурмовики берут крепких ребят.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛАЙФХАК ДЛЯ СНАЙПЕРА

По тропинкам полигона твердо вышагивают командиры, приехавшие на учения. В плечах — косая сажень, на голове серебрятся кончики стрижки под ежик. Смуглые от полевого загара лица со строгой полуулыбкой. Ни одного тучного брюха. Все подтянуты. А ведь каков командир — таковы и бойцы.

Задача офицеров: своими глазами увидеть новые упражнения и потом обучать ими своих подчиненных.

Следующая точка — снайперская позиция. На полигоне выстроили полноразмерные двухэтажные дома в разрезе. Окна заложили мешками с песком.

Наш собеседник не называет имени. Недавно прилетел из Сирии, командовал снайперами. Но уже собрал сумку на обратный рейс до базы Хмеймим.

— Будем отрабатывать занятие снайпером огневой позиции. Сначала дом штурмует боевая двойка: зачищает, проверяет, чтоб не было мин. Затем заходит снайперская пара. У каждого в двойке свои обязанности, но это уже отдельная история, на целую статью для газеты хватит...

Снайперов учат вести бой в условиях города. Ведь работать из здания — это не то же самое, что маскироваться в лесу.

Во-первых, быстро могут засечь и в окно зафинтить ракетой РПГ. Поэтому пара отрабатывает выстрел и молниеносный отход. Лайфхак, который не упрощает жизнь, но спасает ее. Зайти в здание и занять огневую точку просто так нельзя. Вокруг пыль — поднимется шлейф, и ты у врага на мушке. Поэтому в комнате следует разбрызгать воду, которая угомонит надоедливый песок.

А ТАНКА Я И НЕ ПРИМЕТИЛ

— Противник в Сирии не сложнее, чем был в Чечне, — вдруг разоткровенничался один из офицеров, пока мы едем к другой точке. — Там душманы были позлее, а эти часто сдаются. Пропаганда хорошо работает: объясняют, что если ты никому голову не резал, то сложи оружие и переходи из-под черного флага.

Но среди игиловцев (ИГИЛ — запрещенная в РФ группировка — ред.) есть элитные подразделения. В основном там выходцы из бывших республик СССР. На них экипировка Специальной авиадесантной службы — это спецподразделение Великобритании, одно из самых передовых в мире. Может, и обучены кем-то с Запада.

Дорога по полигону продолжает удивлять: тут и там словно из-под земли торчат дула танков, загримированных травой. В Сирии танков нет, но мы находимся на танковом полигоне. И заодно командированных на Урал военных учат прятать танки. Один такой не приметил, стоя в десяти метрах него, пока барабанные перепонки не зазвенели от выстрела.

УНИЧТОЖИТЬ БЕСПИЛОТНИК БЕЗ ВЫСТРЕЛА

Командиры десантируются на очередной учебной точке. На этот раз будут учиться бороться с беспилотниками. Террористы лихо мастерят самоделы на основе дешевых гражданских коптеров. Привезенные из Сирии трофеи продемонстрировали командирам.

Война беспилотниками диктует и разработку контрмер. Можно поливать незваного воздушного гостя огнем из зенитки. Можно отправить в небо электромагнитную волну из специальной пушки, которая вырубит коптер. Такую и демонстрировали на учениях.

— Может и хорошая штука, но никто не отменял дедовский способ. Пустил очередь из АК в небо, и смотришь, как птичка с подбитым пропеллером пикирует вниз, — сказал один из офицеров.

— С дубиной на новые технологи? — спросил его коллега. — Мы на него не будем тратить патроны, мы ему электроволной сожжем «мозги».

«ВИДИШЬ АМЕРИКАНСКОЕ АВТО, ЗНАЧИТ, ПОЙДЕТ НА ТАРАН»

Под арабским солнцем закалились подразделения нашей военной полиции. Это сравнительно молодая структура вначале охраняла наши военные объекты в арабской республике. Но скоро бойцов отправили наводить порядок в отбитые у террористов города.

Вежливые люди с черными повязками и буквами «ВП» помогали раненным, задерживали мародеров. Но главное — контролировали блокпосты на дорогах, так как, по слухам, местные военные стали пропускать машины внутрь освобожденных городов за взятки в пару десятков долларов.

На блокпостах получили новый опыт. Например, как досматривать автомобиль. Машину тормозят за десять метров до поста. Все пассажиры переходят в зону досмотра. Пока один военный проверяет у них документы, другой держит автомат на взводе. Третий сотрудник отправляется с водителем осматривать авто.

ВЦИОМ: Рейтинг правительства упал из-за цен на бензин Военная полиция отрабатывает, как действовать, если на блокпост несется пара вооруженных боевиков.Фото: Андрей АБРАМОВ

К постам неоднократно пытались проскочить джихад-мобили, забитые взрывчаткой. Совсем безумные террористы шли на таран на мотоциклах. Но все их уничтожали на подходе, убивая водителя и стреляя по колесам.

— Машины — также важный ресурс для боевиков. Для терактов они берут бэушные американские авто. Их не жаль, ведь запчастей для таких в Сирии не найти. Поэтому, если издали видишь старую иномарку, значит, время занимать позицию и готовиться к бою, — объясняет офицер.

Президент Южной Кореи выступил в Госдуме: Времена войны позади, и нам нужна помощь России! Пожалуй, это был первый жаркий день с начала лета на Южном Урале, так что на лица парней прилип загар.Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— У нас есть опыт Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане. Сирия — это свежий пример. Там прошли испытания много наших офицеров, там испытаны возможности новой техники и вооружения, — рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Иван Бувальцев. — Главной темой сборов стала подготовка и проведение тактического учения с боевой стрельбой в особых условиях. Четыре дня проходили учения днем и ночью с боевой стрельбой с учетом опыта, приобретенного в военных конфликтах.