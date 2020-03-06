Сирийский «распил»: Путин и Эрдоган решили судьбу страны без Асада

Эта встреча должна была состояться по определению — пересекающиеся интересы России и Турции в сирийском Идлибе дошли до такой степени «искрения», после которой до открытой войны всего один шаг. Изначально запланированное на 5 марта в Стамбуле рандеву президентов Владимира Путина и Рэджепа Эрдогана состоялось в Кремле. Это тоже говорит о многом — Путин таким образом «перетянул одеяло» на своё поле, показав, что ему переговоры нужны в меньшей степени и коль так хочет Эрдоган «побазарить», то пусть сам и приезжает. Типа в гости. Умерив янычарскую гордость и «войдя в понимание» нынешней занятостью своим российским коллегой подготовкой поправок в Конституцию, Эрдоган, учитывая сложность ситуации, «разрулить» которую можно только на уровне лидеров двух стран, согласился приехать в Москву. К слову, встречать «дорогого друга» в аэропорту (а это знак высшего уважения) Путин не стал, дождался в Кремле.

Нынешний саммит в Москве уже назвали кризисным. Дружба Путина и Эрдогана, как видится, трещит по швам и не раз оказывалась на грани краха. Предмет разногласий — Сирия, где Москва и Анкара не могут найти понимания и оказались по разную сторону баррикад. И дело даже не в прекращении огня в Идлибе, а в сферах влияния во всей Сирии и в регионе в целом. Понимания здесь, несмотря на телефонные переговоры, так и не было достигнуто, поэтому Эрдоган и прилетел в Москву.

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Следует вспомнить, что за минувший год Путин лично общался с Эрдоганом 9 раз. 23 января 2019 года они обсуждали в Москве урегулирование сирийской проблемы и договорились провести очередной саммит Россия-Турция-Иран по Сирии. Он состоялся уже 14 февраля в Сочи с участием президента Ирана Хасана Роухани — обсуждали вопросы деэскалации в Идлибе и создание Конституционного комитета Сирии. 8 апреля Путин и Эрдоган приняли участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве. О Сирии официально не говорили (видимо этот вопрос обсуждался за закрытыми дверями), речь шла о газопроводе «Турецкий поток», АЭС «Аккую», либерализации визового режима, отметили приоритет поставок систем С-400 «Триумф» и открыли перекрестный Год культуры и туризма России и Турции. Следующая встреча президентов состоялась 29 июня в рамках саммита G-20 в Осаке. 27 августа Эрдоган прилетел в Москву под предлогом посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, однако основной темой стало не сотрудничество по Су-35 и о возможной работе по новому самолёту С-57, а именно по нейтрализации террористов в провинции Идлиб. 16 сентября в Анкаре состоялся саммит Россия-Турция-Иран по Сирии. Двусторонние переговоры Путина и Эрдогана прошли в закрытом для прессы режиме. 22 октября в Сочи президенты обсудили ситуацию в Сирии после начала турецкой военной операции «Источник мира» в северо-восточных районах этой страны. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, по итогам переговоров операция «Источник мира» была прекращена.

Уже в нынешнем 2020 году Путин и Эрдоган встретились 8 января в Стамбуле на официальной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Вслух о ситуации в Сирии не говорили, обсуждали тему американо-иранских отношений после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани и ливийское урегулирование, призвав конфликтующие стороны к прекращению огня. 19 января Путин и Эрдоган провели двусторонние переговоры в Берлине перед началом конференции по урегулировании ситуации в Ливии. Путин тогда отметил, что Турция и Россия «сделали хороший шаг», призвав стороны в Ливии прекратить огонь.

Переговорный итог: 5 встреч на «площадке Путина», 2 — у Эрдогана и ещё 2 на нейтральной территории. Путин лидирует, причем не только по количеству встреч на своей территории, но и по достигнутым результатам. И нынешняя встреча лишнее тому подтверждение.

Эрдоган сейчас прилетел в Москву с целой командой — на борту его самолёта находились министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр финансов Берат Албайрак и глава национальной разведывательной организации (MIT) Факан Фидан. Соответственно, Путин выставил такой же состав своих министров. Переговоры затянулись более чем на пять часов из которых тет-а-тет Путин с Эрдоганом общались три часа, достаточно длительное время даже для столь важных переговоров. Впрочем, и повод весьма серьезный — турецкий президент, признавая ситуацию в Идлибе напряженной, заявил, что российско-турецкие отношения «достигли пика». За развитием событий в Сирии сейчас напряженно следят во всём мире — в случае открытого военного столкновения России и Турции геополитическая карта может полностью перекроиться, что не выгодно как всему Ближнему Востоку, так и Европе. США, как обычно, любой «кипиш» только на руку.

Все ждали очередного замирения, как в детской считалке: «Мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться не причём, буду драться кирпичом. А кирпич сломается — дружба начинается». Так, в принципе, и получилось. По итогам переговоров был подписан меморандум из трех пунктов, который по очереди зачитали главы МИД двух стран — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Первый из них — в полночь с 5 на 6 марта на севере Сирии вводится режим прекращения огня (то есть уже сейчас в Идлибе не должны звучать выстрелы). Второй — вдоль трассы М4, соединяющей Латакию и Серакиб, будет организован коридор безопасности по 6 километров с каждой её стороны. Третий — с 15 марта вдоль шоссе начнется совместное российско-турецкое патрулирование.

Большинство аналитиков, как в России, так и в Турции, уже поспешили назвать эти переговоры значимыми в осложнившихся отношениях Москвы и Анкары. Во что, например, говорит по этому поводу руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Владимир Фитин, которого цитируют СМИ. «Очень важные переговоры и достаточно продуктивный и конструктивный итог. Ситуация накалена была до предела, и разрядить её, как выяснилось, смогла только встреча на высшем уровне. Самое главное, что удалось остановить гибель людей, что возможность прямого вооруженного столкновения между Россией и Турцией исключена, что значительная часть Идлиба, отвоеванная сирийской армией, останется под её контролем, ну и важно, что стороны подтвердили, что астанинский формат остается живым», — считает политолог.

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Да, бесспорно, достижение соглашения о прекращении огня является важным результатом встречи. По крайней мере, на сегодняшний день. Однако, как говорится, есть и другие детали. В частности неизвестно пока о реакции на российско-турецкий меморандум президента Сирии Башара Асада и одного из лидеров исламистов в Идлибе Самира Хиджази (Абу Хамам аш-Шами), боевики которого пытались применить химическое оружие буквально накануне переговоров в Москве. Надо полагать, что Путин позвонил «своему», а Эрдоган звякнул «своим», чтобы обе стороны прекратили ведение боевых действий. Неужели об этом нельзя было договориться ещё в самом начале вооруженного конфликта, а дождаться когда прольется турецкая кровь?

Участие в таких переговорах ещё и президента САР Башара Асада могло бы стать более надежной гарантией соблюдения перемирия враждующих сторон. Понятно, что Асад внемлет просьбе Путина прекратить огонь, но с лёгкостью возобновит его в случае провокации со стороны боевиков. Опять же Идлиб это часть территории его страны, которую он и собирается взять под свой контроль. Понятно, что без российской поддержки ему это будет сделать не так просто, но от этих попыток он просто так не откажется.

В итоге, пока выигрывает в Идлибе большей частью Турция, которая контролирует часть этой провинции возле своей границы. То есть цель Эрдогана пусть и не полностью, но достигнута, а сейчас он договоренностью о прекращении огня связывает Путину руки. Анкара добилась и того, что Москва с ней воевать в Сирии не будет. Впрочем, и Россия отчасти в выигрыше — в том числе за счет прекращения огня и возможностью контролировать одну из ключевых трасс на территории Сирии.

— Нельзя было говорить 22 июня 1941 года, чем закончится Великая Отечественная война, — говорит президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. — Точно так же никто сейчас не возьмется прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Сирии. Но в любом случае, все последующие события в этой стране повлияют на изменения мирового порядка. Вернее, они уже давно происходят. И Россия во всей этой истории — на верном пути.

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Соглашений о прекращения огня в Сирии за последние годы было более чем предостаточно, но всё возвращалось на круги своя и боевые действия продолжались с новой силой. Есть вопрос и к исламистам: согласятся ли они пустить российские патрули на трассу М4? Сгладит ли ситуацию факт совместного российско-турецкого патрулирования? Немаловажный фактор и в том, а как воспримут это соглашение в самой Турции. Ведь Эрдоган обещал оттеснить армию Асада к линии разграничения подписанной сочинским меморандумом.

В общем, к нынешнему соглашению остается много вопросов. И судить насколько длительным станет прекращение огня достаточно сложно. Видится, что Идлиб повторит судьбу второго Нагорного Карабаха, где конфликт затянулся на десятилетия и где стороны не собираются уступать друг другу.

Можно вспомнить про заявления по Нагорному Карабаху, которые сделали в апреле 2016 года страны Евросоюза, генсек ООН, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху — Россия, США и Франция охарактеризовали происходящее как «крупномасштабные нарушения режима прекращения огня». И все потребовали его немедленного прекращения. Все — кроме Турции. Президент Эрдоган среагировал тогда сразу, когда боевые действия только разгорались — он однозначно поддержал действия Азербайджана и одновременно осудил Армению. Как будто на его столе уже лежала заготовка подобного заявления и оставалось лишь дождаться необходимого повода. А может, не дождаться, а спровоцировать подобную ситуацию в Нагорном Карабахе, чтобы тут же определиться с союзником?

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