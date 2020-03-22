Великий Создатель предоставил сирийской земле все, что необходимо для процветания и развития, начиная с обилия дождей, что дало ей прекрасные возможности для развития сельского хозяйства, пищевой, текстильной отраслей.

Бог наполнил эту землю энергией нефти, которой больше, чем нужно для местного потребления, минералами (фосфаты и др.), живописными пляжами на Средиземном море, разнообразными туристическими маршрутами, а главное — жизнерадостными и творческими людьми, которые любят работу, искусство и культуру.

Эти экономические преимущества сделали Сирию такой арабской страной, которая стала объектом вожделения израильской и вообще иностранной заносчивости и алчности.

Как раз алчность к этой арабской стране двигала теми внешними силами, которые сумели воспользоваться событиями так называемой «арабской весны», чтобы внушить народу необходимость смены власти.

Поднялся молодежный энтузиазм, упали все табу, и внешним заговорам удалось разобщить и разделить сирийский народ на сторонников президента Башара Асада, политическую оппозицию и третью силу, которая подняла оружие при арабской и иностранной финансовой поддержке. Хуже всего, что в результате этого сирийская земля превратилась в поле битвы за интересы региональных и отчасти глобальных сил, рвущихся к богатствам этой страны. Для этого они и впустили в нее яд экстремизма и раскола.

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Что касается молодых людей, которые вначале подняли свой голос в пользу политических реформ, то они никак не ожидали такой страшной судьбы для своей страны и для самих себя.

Крупнейшие зарубежные силы вмешивались в боевые действия по каждому поводу, а наемная террористическая структура ИГИЛ*, как представляется, выступала оправданием для международного вмешательства для ее искоренения.

Сирия вступила в порочный круг проблем, начиная с турецкой одержимости преследования игиловцев, защиты своих границ с Сирией и недопущении возможности для сирийских курдов создать свое государство на границах с Турцией. Иран выступил в защиту сирийского государства от попадания его в лапы ИГИЛ и в поддержку правительства. После этого по официальному запросу от сирийского правительства вмешалась Россия, чтобы защитить Сирию — ее государственные институты и сам народ — и сохранить территориальную целостность страны, но отчасти и собственные интересы в Средиземном море вдоль побережья Сирии.

В свою очередь, Америка, Британия и Франция начали, по сути, трехстороннюю агрессию против Сирии под предлогом защиты сирийского населения от химического оружия президента Башара Асада.

Саудовская Аравия и некоторые арабские страны вмешались под предлогом защиты «суннитского» присутствия перед лицом «шиитской» экспансии со стороны Ирана и удаления иранского влияния на сирийских территориях. Иран вносит свой вклад в помощь сирийским ВС в борьбе с ИГИЛ, но в то же время преследует и свои собственные интересы.

В итоге уже девятый год идет война.

Многие граждане Сирии потеряли свои дома и свои семьи, члены их семей погибли. Они потеряли работу, ощутили горечь лишений в статусе беженцев. Если описывать жизнь лагерей, то там можно обнаружить свою войну — войну с голодом. Это стало результатом того, что воюющие стороны — из разных политических сил и военных группировок — прекратили поставки еды, воды и медикаментов жителям лагерей, чтобы добиться усиления своего влияния на сирийскую землю.

Возрождение до кризиса

В опубликованном CNBC докладе агентства Fez, специализирующегося на экономических новостях, в конце 2016 года был проведен мониторинг сирийских секторов до начала трагических событий. Согласно публикации, Сирия в тот период относилась к числу более безопасных стран и уверенно шла по пути всестороннего развития различных секторов, особенно в экономике.

В отчете показано, что до марта 2011 г. фармацевтическая отрасль Сирии покрывала 90% местного потребления, а экспорт осуществлялся в 54 страны мира. Прежде, чем война разрушила более 7 тысяч школ, уровень неграмотности в среднем по Сирии не превышал 5%. С точки зрения занятости рабочей силы этот показатель достигал 94%, судя по статистическим данным, опубликованным агентством.

В то время как валовой внутренний продукт в Сирии в 2010 г. превысил 64 млрд долл., вклад государства в общий объем производства был на уровне 22%. Нефтяной сектор Сирии занял 27-е место в мире по объему производства, что превышало 400 тыс. баррелей в день, причем доходы от нефти достигали всего 7% от общего объема производства.

Что касается производства электроэнергии в Сирии, которое достигало 46 млрд кВт, то в 2010 г. оно покрывало местные потребности, а излишки экспортировались в Ливан.

Глобальные амбиции прежних колониальных держав и Соединенных Штатов заставят их оставаться в Сирии, пока она не превратиться в страну, полностью истощенную боями, как это было в Ираке.

К сожалению, сирийский народ не учел опыт Ирака. Для части сирийского политического спектра оказались привлекательными связи с различными державами, которые имеют свою собственную повестку дня и интересы.

Неужели те, кто начинал так называемую революцию, не понимали, к чему это приведет?

Мирное урегулирование

Нет сомнений в том, что спираль кровопролития и пересекающиеся интересы разных сил на сирийской земле могут спровоцировать искру Третьей мировой войны, если только здравые силы и люди доброй воли не поднимут свой голос, чтобы остановить кровопролитие. Но этого не произойдет без внутрисирийского согласия, без сохранения суверенитета страны, а также предотвращения ее разделения и дробления.

Поэтому сирийская оппозиция сегодня как никогда обязана прилагать величайшие усилия, чтобы достигнуть мирного урегулирования с сирийским правительством, которое, в свою очередь, должно отказаться от своего фанатизма и прислушаться к законным требованиям умеренной сирийской оппозиции, свободной от экстремизма и террористических идей.

По моему мнению, нет иного выхода из сирийского кризиса без мирного решения, которое остановит войну и откроет дверь для утверждения новой конституции, проведения президентских и парламентских выборов.

Тем не менее, эти внутренние попытки договоренности между оппозицией и правительством Сирии не принесут плодов, если международное сообщество не предпримет искренних усилий, чтобы эти переговоры увенчались успехом. Это и станет реализацией права людей на безопасную жизни, о чем говорят день и ночь борцы за права человека.

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У большинства сирийских граждан есть желание и воля к необходимости достижения гражданского мира и возвращения к нормальной жизни, а также к возвращению беженцев, особенно из временных лагерей в соседних странах.

Сирийцы в большинстве своем рассчитывают в целом на союзническую и дружескую помощь со стороны России, которой доверяет большинство сирийцев, и особенно на ту дружественную и эффективную помощь российской стороны, которая была необходима для победы над терроризмом.

Приходится признать, что в начальный период ввода российских ВКС по приглашению сирийского правительства появилась подозрительная кампания в СМИ с целью оскорбить Россию. Эта кампания была подхвачена некоторыми арабскими каналами и различным региональными и международными медиа.

К сожалению, некоторые сирийские СМИ, даже лояльные правительству в Дамаске, и некоторые журналисты сирийского происхождения в российских арабоязычных СМИ, например, «Спутник» и «Русия аль-яум», принялись неосторожно и опрометчиво подавать дело так, что будто бы русские вступили в Сирию, чтобы в первую очередь защитить алавитские и христианские религиозные меньшинства, словно забывая о суннитском большинстве мирного сирийского населения.

К счастью, эта злонамеренная пропаганда быстро рассеялась и прекратилась, особенно когда всем на местах стало ясно, а в заявлениях президента Владимира Путина и российского МИДа подтверждено, что Россия выступает за весь сирийский народ, за единство и независимость Сирии. Это помогло укрепить доверие сирийцев, в частности, большинства арабов-суннитов в России, убедило их в преданной, ответственной и гуманитарной роли России. Это обстоятельство стало одним из важнейших, чтобы стать отправной точкой и способствовать в развитии диалога, который был установлен в Сочи, а также в формате Астаны, где был достигнут явный прорыв на пути политического урегулирования кризиса. Особенно это касается соглашения о формировании Конституционного комитета, несмотря на многочисленные препятствия к его деятельности, остающегося все же важным шагом на пути выработки политического решения.

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Сегодня Российская Федерация эффективно действует в поиске компромиссных решений, особенно учитывая упомянутое громадное доверие и уважение со стороны сирийцев — как самой крупной суннитской арабской составляющей, так и других меньшинств, но за исключением курдов, которые связали свою повестку дня с американцами.

Вклад России важен для Сирии. Присутствия России в Сирии и регионе стали поддерживать, и в необходимости этого убеждается подавляющее большинство населения Сирии и вообще в арабском мире. Сегодня сирийцы согласны, что у России могут быть интересы в Сирии, и пусть так и будет, если эти интересы совпадают с интересами сирийского народа. Россия является дружественной страной и не имеет никаких колониальных амбиций или политики экспансии или оккупации, какие мы наблюдаем у американцев, их союзников по НАТО и Израиля.

Кроме того, для налаживания внутрисирийского диалога необходимо стремиться привлечь больше оппозиционных организаций и деятелей, в том числе входящих в Каирскую платформу, Национальное координационный комитет и другие умеренные силы в оппозиционной коалиции, а также политически значимых деятелей, проживающих в Египте, Эмиратах, Саудовской Аравии, Персидском заливе, Ливане, Турции, в Европе — политиков, экономистов, писателей, общественных деятелей и интеллектуалов, и даже некоторых офицеров-диссидентов, которые принимают политический диалог в качестве основного принципа.

Для этого требуется работать с ними и прилагать решительные усилия для выяснения конкретных убеждений и восприятий, которые способствуют достижению гражданского мира. Приверженность к достижению гражданского мира и по-настоящему заботливое отношение России к Сирии и ее народу — это, в свою очередь, представляет весомое значение для российского присутствия, которое должно продолжаться при расширении народной базы поддержки пророссийских настроений в Сирии.

Московская платформа, со всем уважением к ней и всем тем, кому она обязана своим существованием, пока не достигла серьезного веса или значительных позиций — даже судя по участвующим в ней политическим силам. Национальная оппозиция также, к сожалению, не пользуется политическим авторитетом — ни по количеству, ни по качеству народной поддержки, ведь все знают, что ею управляют определенные департаменты в правительственных учреждениях, поэтому в самой Сирии ее вес недостаточен и она не имеет реального авторитета. Состав Московской платформы подходил для начала диалога и мозгового штурма, но в плане выработки работающих решений и расширения диалога он кажется неподходящим.

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У Сирии как у восточного общества есть свои особенности, которые необходимо иметь в виду и хорошо понимать, поскольку они важны для хода мирного урегулирования. Это и характер распределения населения, его этнический, племенной (по происхождению родов и семей) и религиозный состав. Но честно сказать, самое главное в нашем обществе — это конфессиональный состав.

Суннитская община Сирии составляет абсолютное большинство, причем к числу суннитов относят не только арабов, но и курдов и такие национальные меньшинства, как туркмены, черкесы и др. и при этом она составляет более 75% от общей численности населения. Община алавитов — вторая по численности, составляет от 10 до 12%, затем следуют христиане, которых примерно 8%. Друзы, исмаилиты, шииты, суфии и курды-езиды в совокупности составляют 5−6%.

Необходимо работать среди суннитского сообщества — крупнейшего социального сегмента, и особенно арабов, потому что они составляют большинство, — чтобы найти формулы для сближения, привлечь большинство населения на сторону объективного решения и более глубоко развивать доверие. В особенности это касается работы с умеренно настроенными суннитами, а также школами, которые следуют по умеренно религиозному пути, в первую очередь в общинах Дамаска и Алеппо.

Нужно также принимать во внимание особенность сирийского общества — тесные семейные узы, племенные и родовые связи. Нужно использовать возможности учитывать мнения советов шейхов, шуры или мудрейшин, в которые входят лучшие представители всех слоев общества и чья миссия состоит в том, чтобы определить будущее страны и наметить официальные ориентиры для разрешения разногласий и содействию веротерпимости и взаимоуважению.

Нынешние условия позволяют России играть ключевую роль в содействии решению сирийского политического урегулирования. Также сегодня сложились очень благоприятные условия для нахождения соглашений с арабскими странами, вовлеченными в продолжающийся конфликт в Сирии, особенно с Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром, для региональных контактов с Турцией и Ираном по выработке формул, приемлемых для предложения и консультаций.

Полезно было бы выработать предложения по выходу из Сирии Америки, Ирана и Турции — как в качестве их военного присутствия там, так и прекращения поддержки лояльных им группировок. Кроме того, необходимо прекратить оказывать поддержку различным вооруженным группировкам в Сирии из стран Персидского залива. Необходимо полное восстановление Сирийской арабской армии, ее единства и акцентирование на борьбе с терроризмом и экстремистскими группировками, защите независимости, единства и территориальной целостности страны.

Аналогичным образом, следует инициировать реструктуризацию служб безопасности для выполнения ими предусмотренной законом работы по защите собственно национальной безопасности, борьбе со шпионажем и терроризмом. Следовало бы упразднить ее отсталые ветви, объединив остальные в двух службах — государственной и военной безопасности. При этом приоритет должен оставаться у полиции, службы по охране общественного порядка, судов, министерства юстиции и местной администрации.

При таком реформировании нужно руководствоваться четкими и обдуманными планами и одобрением Совета шейхов (Маджлис аш-шуйух), Совета мудрейших (Маджлис аль-хукама) и Национального собрания (Аль-Джамаийа аль-ватанийа), в соответствии с мнением самих сирийцев, и с мнением людей, которые они выбирают на переходном этапе перед тем, как будет утверждены новая Конституция и проведены выборы в законодательные органы, а также будут утверждены законы, касающиеся управления и его принципов. В целом это укрепит доверие в обществе и создаст позитивную атмосферу, которая будет играть важную роль в будущем развитии и стабильности Сирии. Политическое решение является единственным средством обеспечения национального единства, стабильности и развития Сирии.

Формула решения может быть найдена

Идея разделения власти — это еще один аспект демократических преобразований, который сводится к специальным вопросам эффективности разных ветвей власти и прикладной демократии. Сторонники этой идеи вырабатывают стратегию ее реализации в будущей демократии Сирии, например, в форме переговоров, которые будут проходить в особом органе, который представлял бы все сирийское общество, все его разделенные стороны.

Национальное собрание, например, выработало положения по вопросу разделения, которые сводятся к трем моментам, а именно: «урегулирование, принятие компромиссов в разделении власти, согласование и контроль над ходом разделения». Объединенная власть может быть разделена горизонтально, о чем будет решено отдельно — будь то в ходе переговоров или в соответствии с положениями переходной конституции, которая будет одобрена после ее всенародного одобрения и путем голосования на открытом референдуме после формулирования Конституционным комитетом. Также и идея участия в Национальном собрании должна развиваться посредством политических дискуссий внутри общества, чтобы процесс формирования правительства национального единства прошло с участием населения.

Идея разделения должна обладать общей динамикой, которая включает взаимодействие между силами внутри правительства, между большинством и меньшинством, с одной стороны, и между местными органами власти, с другой. Это системный процесс, который требует особых условий, среди которых: стабильность и согласование целей на всех уровнях управления, местном и национальном.

Подтверждение воплощения идеи в интересах нового правительства отказаться от практики исключения (эксклюзивизма) и реформировать условия, вытекающие из проводимой политики, посредством набора стратегий, а именно:

— улучшение условий политической жизни;

— уменьшение вмешательства государства в экономику;

— ротация власти на всех уровнях, чтобы расширить участие.

— концентрация политической борьбы внутри политических институтов и продвижение его к мирной демократической политической конкуренции;

— пересмотр президентских полномочий, в том числе, чтобы президент избирался парламентом и на два президентских срока, каждый период ограничен 4 годами;

В результате урегулирования должно произойти делегирование полномочий исполнительной власти по основным вопросам, особенно по проблеме демократизации.

На правительственном уровне мы обнаруживаем, что наиболее важные характеристики разделения власти, а именно урегулирование, надзор и консенсус, должны воплощаться в распределении министерских портфелей. В частности, в случае разногласий между президентом, принадлежащим к большинству, и одним из министров, принадлежащих к оппозиционной партии, или главой меньшинства, президенту следует внимательно изучить политическое значение и последствия любых его действий, прежде чем предпринимать их.

К таким действиям относятся: исключение этого министра, разделение власти в соответствии с конституцией, которая воплощает принцип урегулирования и контроля в процессе принятия решений, и консенсус как общий принцип во всех случаях споров между президентом и его коллегами. Поиск консенсуса должен стать главным принципом для квалифицированного большинства, чтобы избежать паралича исполнительной власти.

Конституция должна требовать от победившего большинства отказаться от своего права выступать в качестве основной силы, а вместо стать ответственной и эффективной составляющей в совместной работе со всеми сторонами, участвующими в управлении, работающими вместе на принципах компромисса и согласия, которые станут основой для действий правительства.

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В-третьих, «консоциональная демократия» является одной из предлагаемых моделей для решения проблемы политического участия в плюралистических или многосоставных обществах. Ведь в отличие от представительной демократии, основанной на правлении большинства, она не основывается на элементах конкуренции в программах и стратегиях, ссылаясь на логику противостояния правящего большинства и меньшинства, и часто полагается на метод голосования или выборов. Скорее, «консоциональная демократия» зависит, главным образом, от специфики создания крупных альянсов, которые гарантируют базовым компонентам возможности для представительства и участия в принятии решений от вершины его пирамиды до низа, без подчинения власти большинства, поскольку меньшинство сохраняет право вето, или право несогласия.

Это делает их способными противостоять большинству и избежать доминирования, возможно и на практике, что не предлагаются «представительной демократией», несмотря на признание легитимности оппозиции. Это позволяет обеспечить их конституционные права в политической деятельности и реального доступа к поочередной ротации прав большинства.

Набор важнейших принципов «консоциональной демократии» особенно ощутим в начале политической трансформации посредством формирования «правительства национального единства» для осуществления государственных властных полномочий. Этот правительственный альянс отвечает за управление переходным периодом широким политическим представительством посредством участия всех партий и блоков.

Механизмы, сформированные расширенным правительством (правительстве национального единства), и иные расширенные альянсы, которые гарантируют совместное принятие решений, в том числе в местном самоуправлении, являются наиболее важными характеристиками согласованного (консоционального) управления, но на уровне применения этих механизмов.

При этом следует обеспечить участие оппозиции в правительстве, и с помощью этого можно придать должную легитимность новой политической системе внутри страны. Это заставит внутреннюю и внешнюю оппозицию замолчать, удовлетворит ее и даже может предоставить ее поддержку (вплоть до достижения первого места по результатам выборов), но на условии гарантии вхождения во власть отдельных ее представителей лиц на основе этнического, национального и религиозного признаков.

Одним из основных принципов «консоциональной демократии» при разработке конституции является «местное самоуправление», и оппозиция твердо настаивает на применении этого принципа для обеспечения того, чтобы политическая, экономическая и культурная деятельность осуществлялась без ссылки на центр.

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«Местное самоуправление» является гарантом осуществления управления в соответствии со спецификой каждой провинции, которые отличаются своеобразием. Тем самым будет обеспечена относительная независимость в административном управлении, экономической деятельности и культурной свободе, при условии, что она не идет вразрез с политикой и программами центрального правительства, поддерживаемыми местной экономической властью, которая гарантирует финансовые ресурсы для реализации. Его внутренние дела позволят добиться независимости, для которой был создан этот механизм. Общие принципы демократического согласия должны быть определены конституционно, такие как система пропорционального представительства и местные органы власти.

«Правительство национального единства», взяв на себя принципы «консоционального управления» после процесса демократических преобразований и соглашения всех компонентов общества по этому вопросу в рамках конституции, будет руководствоваться высоким уровнем демократической практики и будет защищено от критики, принимая на себя правовые и конституционные рамки для согласованных принципов.

Мы должны искать пути и средства для урегулирования кризиса и обеспечения необходимого климата для его реализации, и это может сделать только сторона-гарант, пользующаяся доверием сирийцев. Сегодня этой стороной является только Российская Федерация.

Следует принять во внимание, что возобновленная работа сирийского правительства в его нынешнем состоянии не может быть признана эффективной, даже если она привела к началу стабильности. Это совершенно очевидно, поскольку пепел не значит конца пожара, если под ним горят угли… Необходимо работать вместе со всеми партиями и комитетами, организациями, кланово-племенными объединениями, священнослужителями и интеллектуалами, культурными и общественными деятелями, которые войдут в Национальное Собрание для подписания документа о согласии и мире между ними, который станет отправной точкой для стабильности.

Раскол велик, пропасть глубока, и устранение их с помощью Российской Федерации — важный этап в процессе восстановления Сирии, установления стабильности, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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