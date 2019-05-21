Сирийский кризис: Израиль может поставить мир на грань ядерной войны

Об этом в The National Interest своем материале под названием "Израиль против России: ближневосточная война, которая может стать крушением ядерного поезда" пишет обозреватель Майкл Пек. По его данным, Тель-Авив обеспокоен тем, что в Сирии, на границе с Израилем, может появиться очередная ракетная база Ирана.

В это же время США заявляют о том, что едва ли не готовятся к военным действиям против Ирана. Объясняют американцы свою подготовку тем, что якобы на "спутниковых снимках" видно, что иранские войска "готовы атаковать" американских военных.

Если в Сирии российские военнослужащие попадут под удар израильской авиации, Москва, потеряв терпение, ответит тем же. И тут может вмешаться "большой брат" Тель-Авива. Если США поддержат Израиль в конфликте с Россией, все это может обернуться глобальным ядерным конфликтом, считает Майкл Пек.

В Израиле, конечно, понимают, что возможный конфликт ни одной из сторон не выгоден. Тем не менее в Тель-Авиве Москву союзником не считают.

"У нас есть один союзник – это США. У русских другие цели. Они поддерживают режим [в Сирии], который имеет прямую цель уничтожить Израиль, если удастся. Также являются частью коалиции, которая поддерживает Иран", – цитирует обозреватель NI анонимного высокопоставленного израильского военного.

При этом Израиль считает, что Россию можно "использовать в качестве рычага давления" на Иран. При этом в Тель-Авиве дожидаются того момента, когда Москва выведет войска Ирана из Сирии. По крайне мере, пишет NI, именно об этом якобы договорились стороны во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву.

Соседствовать в Сирии с русскими Израиль согласен, однако иранские военные вызывают острое неприятие. Как утверждают израильские власти, Иран якобы планирует разместить на сирийской территории до ста тысяч военных, при том что "Хезболла" со своими ракетами будто бы "находится на ливано-израильской границе".

В настоящее время Тель-Авив, перед тем, как нанести удар по сирийским землям, предупреждает об этом Москву. Тем не менее, как показала ситуация со сбитым российским Ил-20, всего предусмотреть невозможно, а последствия могут быть критическими для всего мира.

Агентство Утро.ру напомнило о аналогичной ситуации, которая сложилась в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Стоило только СССР пригрозить введением своих войск в Египет, как Соединенные Штаты сразу привели в боевую готовности свои силы ядерного реагирования. Конечно, сегодняшняя ситуация в Сирии пусть и тоже драматична, но немного другая. Тем не менее, возможность подобного конфликта все более реальна.