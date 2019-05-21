Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Шестерка несогласных" блокировала заседание о законе по украинскому я...
Самостоятельно бороться не может: Зеленский умоляет США ввести новые санкции про...
"США точно готовы рискнуть?": Иран в четыре раза нарастил добычу урана
Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
Главная / В мире

Сирийский кризис: Израиль может поставить мир на грань ядерной войны

21 мая 2019, 06:24  •  26 • В мире
Израиль, стремясь не позволить иранцам закрепиться на территории Сирии в районе, близком к Голанским высотам, продолжает свои воздушные атаки по иранским военным объектам. При этом под израильские ракетные обстрелы могут попасть и российские военнослужащие, находящиеся в Сирии. Не исключено, что Израиль и Россия, в конце концов, обменяются ударами, а на защиту "младшего брата" встанет США. И вот тогда-то мир окажется на грани глобальной ядерной войны.
Об этом в The National Interest своем материале под названием "Израиль против России: ближневосточная война, которая может стать крушением ядерного поезда" пишет обозреватель Майкл Пек. По его данным, Тель-Авив обеспокоен тем, что в Сирии, на границе с Израилем, может появиться очередная ракетная база Ирана.
В это же время США заявляют о том, что едва ли не готовятся к военным действиям против Ирана. Объясняют американцы свою подготовку тем, что якобы на "спутниковых снимках" видно, что иранские войска "готовы атаковать" американских военных.
Если в Сирии российские военнослужащие попадут под удар израильской авиации, Москва, потеряв терпение, ответит тем же. И тут может вмешаться "большой брат" Тель-Авива. Если США поддержат Израиль в конфликте с Россией, все это может обернуться глобальным ядерным конфликтом, считает Майкл Пек.
В Израиле, конечно, понимают, что возможный конфликт ни одной из сторон не выгоден. Тем не менее в Тель-Авиве Москву союзником не считают.
"У нас есть один союзник – это США. У русских другие цели. Они поддерживают режим [в Сирии], который имеет прямую цель уничтожить Израиль, если удастся. Также являются частью коалиции, которая поддерживает Иран", – цитирует обозреватель NI анонимного высокопоставленного израильского военного.
При этом Израиль считает, что Россию можно "использовать в качестве рычага давления" на Иран. При этом в Тель-Авиве дожидаются того момента, когда Москва выведет войска Ирана из Сирии. По крайне мере, пишет NI, именно об этом якобы договорились стороны во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву.
Соседствовать в Сирии с русскими Израиль согласен, однако иранские военные вызывают острое неприятие. Как утверждают израильские власти, Иран якобы планирует разместить на сирийской территории до ста тысяч военных, при том что "Хезболла" со своими ракетами будто бы "находится на ливано-израильской границе".
В настоящее время Тель-Авив, перед тем, как нанести удар по сирийским землям, предупреждает об этом Москву. Тем не менее, как показала ситуация со сбитым российским Ил-20, всего предусмотреть невозможно, а последствия могут быть критическими для всего мира.
Агентство Утро.ру напомнило о аналогичной ситуации, которая сложилась в 1973 году, во время арабо-израильской войны. Стоило только СССР пригрозить введением своих войск в Египет, как Соединенные Штаты сразу привели в боевую готовности свои силы ядерного реагирования. Конечно, сегодняшняя ситуация в Сирии пусть и тоже драматична, но немного другая. Тем не менее, возможность подобного конфликта все более реальна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
20 мая 2019, 17:24
От Лондона потребовали объяснений после "внезапно слитых" новых деталей об отравлении Скрипаля
20 мая 2019, 23:54
Игра Турции накаляет обстановку близ Хмеймима - эксперт
20 мая 2019, 10:54
Обвинили в ношении "путинского символа": Георгиевская ленточка вызвала скандал среди британских лейбористов
20 мая 2019, 23:54
Американских подводников уволили за найденный "список изнасилований"
20 мая 2019, 10:54
"Не допущу, чтобы это произошло": Трамп не позволит Ирану иметь ядерное оружие
20 мая 2019, 10:54
"Ядерный гроб" США может отравить Тихий океан – генсек ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 мая 2019, 01:24
Кем станет Зеленский: новым Хмельницким или вторым Порошенко?
21 мая 2019, 02:54
«Трудностей возникнуть не должно»: в Госдуме допустили упрощение процедуры выдачи пас...
21 мая 2019, 03:09
"Шестерка несогласных" блокировала заседание о законе по украинскому языку
21 мая 2019, 04:39
Президент России помиловал нескольких осужденных за уголовные преступления
21 мая 2019, 03:09
США проявили слабость? Иран рассказал о 10 предложениях от Вашингтона
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
18 мая 2019, 01:54
Порошенко уволил Марию Гайдар
15 мая 2019, 18:39
Какие секреты увез за границу сбежавший топ-менеджер филиала «Роскосмоса»
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
16 мая 2019, 06:09
Протесты в Екатеринбурге - вся жесть за 3 минуты (ночь 15 - 16 мая)
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
15 мая 2019, 00:54
Киеву - руку, провокаторам - свободу: Помпео после переговоров с Лавровым озвучил условия по Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.