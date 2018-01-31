Сирийский конгресс в Сочи проголосовал за реформу конституции

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СОЧИ, 31 января. /ТАСС/. Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

Решения конгресса должны дать новый импульс пробуксовывающему Женевскому процессу - идущим уже несколько лет переговорам между правительством и оппозицией. По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.

Еще одним итогом конгресса стали намечающиеся контуры консолидации чрезвычайно фрагментированной сирийской оппозиции.

Конгресс начался во вторник с двухчасовым опозданием около полудня и продолжался десять часов, завершившись примерно в 22:00 мск. Вся работа форума за исключением короткой вступительной части, в ходе которой выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с посланием от президента России, и заключительной, на которой выступил де Мистура с заявлением о принятии итогов работы конгресса и их включении в дальнейшие переговоры в Женеве, шла за закрытыми дверями. Как сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев в первой части конгресса, призывая покинуть зал представителей наблюдателей от иностранных делегаций, сирийцам надо дать возможность поговорить друг с другом.

Участники форума использовали это время максимально эффективно, сумев за один день обсудить многие вопросы, остававшиеся камнем преткновения на протяжении многих раундов предыдущих дипломатических усилий.

При этом, по словам одного из сирийских участников, судьба президента Сирии Башара Асада, ухода которого ранее требовали и Запад, и оппозиция, не обсуждался, поскольку сирийцы считают более приоритетным договориться о прекращении многолетнего насилия и установить основные политические принципы.

По словам организаторов, в целом атмосфера на форуме была спокойной, несмотря на то, что в одной комнате впервые собрались люди, которые являлись не только политическими, но иногда и военными противниками.

Всплеск эмоций на конгрессе произошел в самом начале. Открытие мероприятия задержалось на два часа, из-за чего среди освещающих конгресс журналистов стали ходить слухи о расколе в рядах участников и международных наблюдателей. Кроме того, группа предполагаемых участников вооруженной сирийской оппозиции, прилетевшая из Анкары в ночь на вторник, не доехала до форума, поскольку ей не понравилось его оформление, включавшего государственные флаги Сирии.

В итоге большинство делегатов из этой группы отказались проходить границу, провели всю ночь в аэропорту, потому что воздушное судно и экипаж не были готовы к обратному рейсу. После консультаций чуть меньше 100 "отказников" погрузились обратно в самолет и улетели в Турцию. Как сообщил источник в турецком МИД, полномочия этих делегатов были переданы оставшимся в Сочи представителям из Анкары.

Но, как сообщил Лавров журналистам по окончании конгресса, отсутствие отдельных групп сирийской оппозиции не нарушило планы участников конгресса и не создало никаких проблем для дальнейшей работы над его итогами.

Эмоции также захлестнули участников в начале, во время выступления Лаврова на открытии, когда на словах министра из зала начались выкрики на русском и арабском языках, причем звучали как слова в поддержку роли России в урегулировании сирийского кризиса, так и против. В итоге министру пришлось успокаивать аудиторию, чтобы закончить свое выступление.

Как сообщил ТАСС один из участников, окончание работы конгресса также оказалось достаточно бурным. Приняв обращение к мировому сообществу, участники стали обсуждать численность и состав комиссии по изменению конституции, при этом первоначальный вариант, предложенный президиумом - проголосовать за три отдельных списка (от правительства, внешней и внутренней оппозиции) не устроил зал.

В итоге после долгих дискуссий был принят компромиссный вариант - общая численность кандидатов в этот орган должна составить 150 человек, из которых 100 человек представляют правительство, 50 - оппозицию.

По словам Лаврентьева, кандидатуры 100 человек от правительства будут включать не только провластных представителей, но и умеренную конструктивную оппозицию.

Конкретные фамилии стороны договорились обсудить в ходе отдельных переговоров под эгидой женевского процесса. Как сообщил де Мистура после конгресса, итоговая численность комиссии должна составить 50 человек.

Завершился форум, по словам участников, пением гимна Сирии, который был исполнен залом без музыкального сопровождения, но от этого не менее эмоционально.

Одним из результатов диалога между сирийцами в Сочи может стать формирование нового объединения оппозиции. О том, что такие обсуждения ведутся, сообщил участник форума, представитель оппозиции Абдулджалиль Абдулсаид. По его словам, может произойти объединение четырех крупных блоков оппозиции, представленных на конгрессе - "астанинской" платформы (лидер - Ранда Кассис), "московской" платформы (Кадри Джамиль), движения "Завтра Сирии" (Ахмед Джарба) и "Национального координационного комитета за демократические перемены" (Хейсам Манаа).

Обсуждение представителями оппозиции "новой коалиции" подтвердил и другой источник в оппозиционных кругах.

Представитель "Национального координационного комитета за демократические перемены" Хейсам Манаа, отвечая на вопрос, возможно ли такое объединение, указал, что конгресс представляет хороший шанс для создания широкого фронта сирийских политических сил, которым возглавляемое им объединение хотело бы воспользоваться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам о принятом на форуме решении сформировать конституционный комитет, в состав которого войдут избранные на конгрессе делегаты. Он добавил, что в эту структуру будут делегированы представители и тех групп, которые по разным причинам не присутствовали в Сочи.

Работа конституционного комитета будет организована в Женеве, сообщил глава дипведомства. При этом к спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре адресован призыв оказать содействие деятельности этого комитета. "Будем ожидать в самое ближайшее время конкретных соображений с его стороны, как он это планирует сделать", - подчеркнул Лавров.

Он сообщил о том, что на форуме одобрено заявление с основными принципами будущего госустройства Сирии, которые представляют собой ключевые нормы международного права, в том числе уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, обеспечение прав всех групп населения.

Теперь, отметил Лавров, Москва ожидает от ООН действий по реализации достигнутых на форуме договоренностей. Он также выразил надежду, что результаты форума будут стимулировать женевский процесс.

Отдельно министр упомянул и ситуацию с участием приглашенных от ряда стран наблюдателей. Лавров, в частности, выразил признательность Китаю и Казахстану, направивших в Сочи своих спецпредставителей. При этом глава российской дипломатии обратил внимание, что западные партнеры ограничились направлением на форум младших дипломатов посольств в РФ. "Была бы честь предложена, мы готовы к диалогу в любых форматах, на любых уровнях", - заметил Лавров.

При этом министр призвал Запад не бояться конгресса: "Здесь каких-либо опасений, сомнений быть не должно. Без согласия правительства, как и оппозиции, ничего делаться не может".

На протяжении дня участники форума могли свободно высказывать свое мнение. Их взгляды при этом нередко расходились. Депутат Народного совета Сирии Джансет Казан считает, например, что правительственные войска уже добились военной победы в Сирии, и теперь результат следует закрепить политическими средствами. Глава "московской" группы Кадри Джамиль указал, что сама по себе военная победа без политического урегулирования не решит проблем Сирии, в частности потому, что правительству потребуется международное признание и помощь для восстановления страны.

Лидер "астанинской" платформы "внешней" оппозиции Ранда Кассис в своих выступлениях и общении с прессой тет-а-тет делала акцент на необходимости разработки конституции для завершения конфликта. "Внутренняя" оппозиция и представители сил, поддерживающих правительство, ставили в центр внимания скорейшее прикращение конфликта и борьбу с терроризмом. Джансет Казан, потерявшая на войне сына, призвала к примирению всех сирийцев и заявила, что сама готова простить родных его убийцы.

Конгресс, который предложил провести президент России Владимир Путин еще в прошлом году, собрал свыше 1500 человек, представляющих все слои сирийского сообщества. По национальному составу большинство участников - арабы (94,5%), но среди приглашенных были курды, езиды, ассирийцы, армяне, черкесы, чеченцы, дагестанцы, абхазы, туркоманы и друзы. Большая часть делегатов - из самой Сирии, их более 1300 человек. Среди них: оппозиция из состава Народного совета Сирии, представители ключевых политических партий страны, видные религиозные деятели всех конфессий, представители племен, профсоюзов, творческих организаций и национальных меньшинств.

Особую группу участников из Сирии составили представители "примирившихся" незаконных вооруженных формирований. Всего таких сложивших оружие отрядов насчитывается в Сирии около 230. На конгрессе была представлена и "внешняя" оппозиция - более 300 участников. Среди них - делегаты от "московской платформы", "астанинской платформы", движения "Завтра Сирии" и "Национального координационного комитета за демократические перемены".

Многие участники говорили о том, что итоги сочинского обсуждения в таком широком составе самых острых проблем сирийского урегулирования дают основания говорить о необходимости продолжения таких конгрессов, которые уже получили в прессе названия "Сочи-2" и "Сочи-3". Однако конкретных решений о созыве новых форумов и их дат названо не было.