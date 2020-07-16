Сирийский командир одной фразой образумил американский патруль: "Вернутся - отдам приказ уничтожить"

Автор дзен-канала "Военное дело" рассказал об инциденте в Сирии, когда офицер местной армии образумил американский патруль. Видеозапись жёсткого отпора появилась в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как сирийский командир объясняет переводчику американских военных, что проезд через данный блокпост запрещён. При этом, предупреждает офицер, если американцы попытаются вернуться, то для них всё закончится плачевно.

"Ты понимаешь, что я тебе сказал? Если они вернутся завтра, я отдам приказ уничтожить патруль, включая их", - приводят в СМИ слова сирийского офицера.

По предварительным данным, инцидент случился в провинции Эль-Хасака.

Как видно на записи, после такого отпора американцам пришлось уехать.

Впрочем, подобные эпизоды случались уже неоднократно. Более того, СМИ писали о нападениях неизвестных вооружённых отрядов на американских военнослужащих в Эль-Хасаке и соседнем Дейр-эз-Зоре.

Вооружённый конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила, напоминает РИА Новости.