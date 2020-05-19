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Сирийский боевик рассказал о сотрудничестве США с ИГИЛ*

19 мая 2020, 12:20  •  29 • В России

Вряд ли эту новость можно назвать сенсацией – российское Минобороны не раз заявляло, что США слишком плотно общается с террористами на базе Эт-Танф в Сирии. Однако на этот раз эта информация прозвучала из уст боевика, который сбежал с этой базы вместе с группой других террористов. Отряд покинул опорный пункт и решил перейти на правительственную сторону.

Командир этой группы - Абу Хамзи, командир группы боевиков, рассказал российским журналистам о том, как он и его подчиненные проходили обучение на военной базе США. Их готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на подконтрольной Дамаску территории.

- Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там, - цитирует перебежчика РИА Новости. - Капитан Майк, да все одинаковые они там. Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними.

По словам Хамзи, капитан Майк был его инструктором, обучал, к примеру, пользоваться американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.

Эт-Танф – это район на границе Сирии с Иорданией. Здесь дислоцируется американская военная база. А в 55-километровой зоне вокруг нее расположен огромный лагерь беженцев, в который США не допускают российскую гуманитарную помощь.

- В районе Эт-Танф функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений, - заявлял на одном из брифингов начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. - Заработанные деньги идут еще и на поставку оружия террористам в Заефратье. В обмен - помощь в контрабанде нефти. Кроме того, инструкторы США вблизи зоны Эт-Танфа ведут подготовку боевиков.

По словам Рудского, наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии: «Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований».

*Запрещенная в России организация.

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