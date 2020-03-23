Сирийских боевиков снабжали новыми боеприпасами США. Доказательства показал военкор Поддубный

Военный корреспондент Евгений Поддубный побывал в бывшем убежище сирийских боевиков. Он на записи запечатлел реальные доказательства того, что радикалов снабжали западные кураторы.

В частности, в пещерах нашлись не только различные СВУ, но и контейнеры для боеприпасов, а также инструкции на английском языке.

Скриншот Telegram/ Поддубный

По словам Поддубного, умельцы в этих пещерах, по всей видимости, к процессу изготовления бомб подходили творчески. Так, в укрытии было найдено СВУ, имитирующее обычный камень. Журналист отметил, что такой булыжник у дороги даже можно и не заметить.

Стоит добавить, что свой схрон боевики отдали впопыхах. При отходе они даже не успели уничтожить очередные доказательства поддержки сирийских террористов странами НАТО.