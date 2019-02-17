Сирийские жители подтвердили слова Путина и готовящейся провокации с химоружием

Сирийские жители подтвердили опасения Владимира Путина, который накануне предупредил Эмманюэля Макрона о готовящихся в Сирии провокациях с химоружием. О предстоящей атаке говорят жители провинции Идлиб, которым удалось вырваться из контролируемой террористами области.

Свидетельства сирийских жителей приводят военные источники проекта "Русская весна". Люди, которым удалось вырваться из областей, контролируемых террористической и запрещенной в России организацией "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра"), говорят, что провокации с химическим оружием готовятся на случай наступления правительственных сил.

Арсеналы с химическими боеприпасами подготовлены в 30 населенных пунктах вдоль границы зоны деэскалации. Работы ведутся под руководством иностранных инструкторов, прибывших в Идлиб через Турцию из Европы. По крайней мере пять складов размещены возле турецких постов, также арсеналы обустроены в непосредственной близости от гуманитарного коридора в Абу-Эд-Духур.

Боевики готовят инсценировку массовой гибели мирного населения от якобы примененных правительственными войсками химических боеприпасов. Зафиксировать "зверства" должны пресловутые "Белые каски".

Таким образом, сирийские жители подтвердили опасения президента России Владимира Путина. Накануне он в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о готовящихся химических провокациях в Сирии.