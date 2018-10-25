Сирийские женщины рожают детей на продажу

Война — ужасная вещь. Так думает, каждый нормальный человек. В Сирии о том, какое горе приносит война, знают очень хорошо. Впрочем, как и во многих других частях Ближнего Востока. Семь лет сирийцы не знают покоя. Кто-то, конечно, находится в более или менее стабильных уголках, но в сравнении с мирным временем их жизнь все равно похожа на кошмар. Помимо смерти война несет разруху, экономический кризис, гуманитарную катастрофу. Все это случилось и с сирийцами. Их школы и больницы почти все либо уничтожены или сильно повреждены, либо закрыты из-за нехватки медиков и оборудования. Жилые же здания повсеместно практически не приспособлены для того, чтобы в них обитали люди. По средним оценкам, около 30% всех зданий САР вообще были полностью разрушены, еще столько же пребывают в аварийном состоянии. Ужасно, но это далеко не все проблемы местных жителей.

Например, найти работу в республике почти невозможно, но даже если кому-то это удается, то получать он будет копейки. Гуманитарная помощь, конечно, сюда поступает наряду с какими-то финансовыми пожертвованиями различных фондов, но это для пятнадцати миллионов населения ничтожно мало. Так что многие голодают, спят на улицах или в убогих лагерях беженцев. И до сих пор, несмотря на ликвидацию Исламского государства*, ситуация настолько ужасна, что людям даже нечем кормить своих детей. И это — одна из главных трагедий любой войны.

В Сирии дела настолько плохи, что в различных иностранных СМИ и соцсетях стала появляться информации о торговле детьми. Сообщается, что будущие матери, будучи на последних месяцах беременности, активно ищут покупателей для своих еще нерожденных малышей. Далеко не все находят желающих, но многим все же удается. Зачастую продажа происходят прямо в роддомах, во всяком случае, сирийцы указывают, что как минимум в одном из них такие сделки происходят.

Мы попытались узнать насколько это правда. С этой целью обратились к сирийцу Салиху. Раньше он жил в Шайрате, но не так давно перебрался в Алеппо. Он намеревался оттуда через Сирию пробраться в Европу — у него родственники в Германии, но пока не получается, поэтому он остановился в Алеппо. Это некогда один из крупнейших городов Ближнего Востока заметно потерял в населении, но по-прежнему удерживает лидерские позиции в Сирии. Так что если что-то и известно о продаже детей, то здесь уж точно, так как здесь вообще можно хоть что-то отследить.

Салих слышал об этом новом для САР «бизнесе», но никогда лично не встречался с такими женщинами. Он слышал от одного знакомого ему местного блогера, что в Дамаске такие сделки процветают. Будто бы даже есть больница в одном из пригородов, где продажа осуществляется под покровительством врачей. Они сами предлагают роженицам избавиться от лишнего бремени и продать дитя «хорошим людям». Дело в том, что заказчики заинтересованы в приобретении «качественного товара». Все анализы женщин подробно изучают, затем интересуются у них по поводу состояния здоровья отца будущего ребенка. После родов тщательному исследованию подвергается и малыш. Если все в порядке, то представители покупателя приносят деньги и на некоторое время оставляют детей на попечении врачей. Матери же обычно выписываются в тот же день, через шесть-семь часов после родов. Сумма, которые получают сотрудники больницы от этой сделки значительно выше того, что достается женщинам. Обычно их доля не превышает нескольких сотен долларов.

Сам Салих часто бродил по Алеппо, и на его окраинах встречал огромное количество беспризорников и обычно пожилых женщин с маленькими детьми на руках. Он сам их раньше не расспрашивал, но ему говорили знакомые, что эти женщины — не просто попрошайки. Если обратиться к ним с просьбой купить ребенка, то они откликнутся. Обычно они торгуют теми, кого просто оставили в роддоме. Это никому ненужные дети. Формально государство должно их содержать в больнице, а потом пристроить в какую-нибудь семью или определить в интернат, но в условиях войны чиновники часто закрывают глаза на самоуправство медицинских и социальных учреждений, да и чтобы содержать всех у Дамаска нет денег. Так что торговля брошенными детьми существует благодаря этому. По нашей просьбе Салих даже попытался завести разговор с этими женщинами, но то ли его вид не внушал доверия, то ли никто не нашлось кандидата на продажу. Женщины сделали вид, что его не поняли. Зато ошивавшиеся поблизости пяти-шести-семилетние беспризорники, услышав о чем речь, сами вызывались продать себя. Они, видимо, думали, что это — возможность устроиться на какую-то работу, потому как в качестве саморекламы рассказывали о различных своих способностях — выносливости, способности подолгу не спать, мало есть и так далее.

Это, конечно, не торговля детьми в прямом смысле, но в некоторой степени этот момент характеризует насколько все плохо в стране. Если Сирия дошла до такого, то вполне возможна и продажа собственных детей. Люди в нищете и отчаянии. По мнению Салиха, вряд ли какая-либо местная женщина решится на продажу первенца — большинство таких женщин, должно быть, являются многодетными матерями. И продажа новорожденного осуществляется, если можно так сказать, в пользу остальных детей. По словам Салиха, в период войны многодетных женщин стало намного больше, чем раньше. Видимо, это связано с какими-то внутренними инстинктами человека — он в кризисных условиях расположен восстановить ряды своей популяции. Но экономика страны никак не приспособлена к этому, оттого-то и получается, что дети пострадали больше всего, как самые беззащитные.

Во всем виновата война, война, и еще раз война, которой пока конца не видно…

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