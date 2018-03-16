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Сирийские войска заплатили за освобождение 70% Восточной Гуты кровью погибших героев
16 марта 2018, 22:24 • 51 • Политика
Десятки поселений и деревень в сирийском оазисе Восточная Гута освобождены армией арабской республики.
Правительственные войска Сирии восстанавливают контроль над Восточной Гутой. Уже 70% территории пригорода Дамаска находятся под контролем Сирийской арабской армии (САА).
В ходе операции правительственным войскам активно помогают союзные силы. Наряду с собственно военными успехами сирийская армия смогла обеспечить беспрепятственный выход с территории Восточной Гуты тысяч мирных жителей.
Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что коалиционные силы во главе с США рано или поздно одумаются и прекратят выгораживать окопавшихся в Гуте террористов.
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