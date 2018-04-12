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Сирийские войска установили полный контроль над Восточной Гутой

12 апреля 2018, 06:24  •  62 • Политика

ДАМАСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума, находившимся под контролем группировки "Джейш аль-Ислам", теперь правительственные силы контролируют всю Восточную Гуту. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно - над Восточной Гутой в целом", - сказал Евтушенко.

Он напомнил, что в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения российской военной полиции, которые будут поддерживать правопорядок при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Ранее сообщалось, что Центр по примирению заканчивает вывод боевиков и членов их семей из Думы. В среду, 11 апреля, Евтушенко рассказал, что за минувшие сутки город покинули почти 4 тысячи человек, которые сдали более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки. С конца февраля из Думы вышли более 41 тысячи человек, а всего из Восточной Гуты - более 165 тыс. При этом из плена боевиков были освобождены 250 заложников.

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