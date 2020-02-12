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Сирийские войска действуют только против террористов: Песков прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу

12 февраля 2020, 20:09  •  70 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на пресс-конференции оценил заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об ударах российских и сирийских военных по мирным жителям в Идлибе. Представитель России опроверг это мнение и сделал акцент на том, что военные действуют только против террористов.
В своём обвинении против Москвы и Дамаска Эрдоган не забыл упомянуть, что намерен отдать приказ атаковать войска Сирии даже за пределами зоны деэскалации. Это будет сделано, если Дамаск продолжит наступательную операцию.
"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", - процитировал ТАСС Дмитрия Пескова.
По словам пресс-секретаря президента России, обстановка в зоне деэскалации остаётся напряженной. Удары сирийских и российских войск нацелены на нейтрализацию террористов и их агрессивной деятельности. Песков добавил, что Москва и в дальнейшем будет придерживаться сочинских договоренностей.

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