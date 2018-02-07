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Сирийские военные ответили "на новый акт агрессии" от Израиля
07 февраля 2018, 13:24 • 208 • В мире
Сирийские военные ответили на авиаудар Израиля по провинции Дамаск.
Стало известно о том, что сегодня силы сирийской ПВО ответили на авиаудар Израиля. Напомним, его в Дамаске уже назвали "новым актом агрессии". Местные СМИ сообщают, что ВВС Израиля осуществили налет на исследовательский центр в районе Джамрая, который расположен в провинции Дамаск.
Западные СМИ, между тем, говорят о том, что на исследовательский центр была произведена мощная серия атак, говорится о трех взрывах.
Напомним, ранее сообщалось, что не меньше девяти человек погибли во время обстрела Дамаска сирийскими боевиками 1 февраля. На этот раз мишенью "умеренных оппозиционеров" стал квартал Эш-Эль-Вурур. Подробности сообщает сирийское новостное агентство SANA.
Сообщается, что ракеты прилетели из зоны деэскалации под Дамаском. Обстрелу подвергся район сирийской столицы Эш-Эль-Вурур. В результате этой атаки погибли, предположительно, 9 человек, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести. Изначально поступали сведения только о трех погибших.
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