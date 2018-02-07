Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Бросить командира — последнее дело»: ведомый сбитого Су-25 прикрывал Филипова в...
Бодро шагаем по старым граблям? Непатриотическая заметка по поводу сбитого Су-25
Венгрия предъявляет Украине ультиматум по Закарпатью
Палестина ставит на Россию в ближневосточном урегулировании
Главная / В мире

Сирийские военные ответили "на новый акт агрессии" от Израиля

07 февраля 2018, 13:24  •  208 • В мире
Сирийские военные ответили на авиаудар Израиля по провинции Дамаск.
Стало известно о том, что сегодня силы сирийской ПВО ответили на авиаудар Израиля. Напомним, его в Дамаске уже назвали "новым актом агрессии". Местные СМИ сообщают, что ВВС Израиля осуществили налет на исследовательский центр в районе Джамрая, который расположен в провинции Дамаск.

Западные СМИ, между тем, говорят о том, что на исследовательский центр была произведена мощная серия атак, говорится о трех взрывах.

Напомним, ранее сообщалось, что не меньше девяти человек погибли во время обстрела Дамаска сирийскими боевиками 1 февраля. На этот раз мишенью "умеренных оппозиционеров" стал квартал Эш-Эль-Вурур. Подробности сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Сообщается, что ракеты прилетели из зоны деэскалации под Дамаском. Обстрелу подвергся район сирийской столицы Эш-Эль-Вурур. В результате этой атаки погибли, предположительно, 9 человек, еще около 15 получили ранения различной степени тяжести. Изначально поступали сведения только о трех погибших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

208
Источник
Похожие новости
07 февраля 2018, 10:09
"Московские снегопады ушли в пустыню": В соцсетях делятся снимками заснеженной Сахары
06 февраля 2018, 17:54
Тигр, тигр: В Великобритании фермер отправил полицейских на охоту за мягкой игрушкой
06 февраля 2018, 17:39
При содействии Анкары: тело погибшего в Сирии пилота Филипова вернули в Россию

07 февраля 2018, 03:39
Очевидцы: африканец застрелил женщину перед акцией против фашизма в Италии
07 февраля 2018, 09:54
Манёвры вокруг островов: Япония выразила протест России в связи с учениями на Курилах
06 февраля 2018, 20:54
Демократический транзит: зачем США перебрасывают войска из Ирака в Афганистан
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
07 февраля 2018, 01:39
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выбор...
07 февраля 2018, 00:24
Сирийские боевики насмерть разругались из-за выдачи России тела пилота Су-25
07 февраля 2018, 01:54
Что происходит в Дагестане. Репортаж Владимира Ворсобина
07 февраля 2018, 00:24
Американка отказалась называть свое имя даже за полмиллиарда долларов
07 февраля 2018, 10:09
Москва: "Чичваркин и другие, домой..."; Лондон: "А кошельки их я попрошу остаться"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 февраля 2018, 02:54
СМИ: У России есть пушка-монстр, против которой корабли США бессильны
06 февраля 2018, 16:09
Западные СМИ о подвиге летчика Филипова: «Если они так сражаются за Сирию, представьте как они будут биться за Россию!»
04 февраля 2018, 13:54
Перед Россией мы бессильны: Комитет по вооруженным силам США был шокирован заключением эксперта
05 февраля 2018, 09:24
Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ
05 февраля 2018, 04:24
Последние слова российского летчика: «Это вам за пацанов!»
03 февраля 2018, 16:24
Бандеровцы получили «удар в спину» от поляков. И стали готовить следующий
04 февраля 2018, 13:54
В Европе переоценивают то, что случилось: Немцы уверяют, что Крым скоро признают российским
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.