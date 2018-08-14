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Сирийские террористы поторапливают Россию зачистить Идлиб
14 августа 2018, 19:24 • 106 • Политика
Зачистка неподконтрольных Дамаску территорий в Сирии напрашивается с военной и политической точек зрения
Автор:
Покровский Александр
Новый обстрел беспилотниками русской базы в Хмеймиме, а также нападения на сирийские посты в уже освобождённых районах заставляют задуматься о необходимости скорейшей зачистки от террористов занимаемых ими территорий. Это прежде всего земли в провинции Идлиб и на части провинций Латакия и Алеппо. И это последний крупный анклав исламистов и террористов, где всё ещё продолжается гражданская война в Сирии.
И, похоже, к этой зачистке готовятся все и всерьёз.
Новый удар беспилотников
Российские военные уничтожили в понедельник пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб в направлении русской авиабазы Хмеймим.
По его словам, российская авиабаза функционирует в плановом режиме.
Это не то что хорошо – это нормально. Так и должно быть: полетели неизвестные цели в направлении базы – следующим их агрегатным состоянием должны стать их обломки на земле. Ненормально другое: что подобного рода нападения становятся не просто регулярными – обыденными. Словно так и положено: пульнул мини-бомбардировщик по русским и растворился в «зелёнке». А те пусть летают, ищут. Пусть даже разбомбят какой-нибудь населённый пункт, порождая мстителей.
Разумеется, военные с таким положением дел мириться не хотят. Как минимум необходимо отодвинуть границы подконтрольных антисирийским боевикам территорий километров на 100 от базы. Лучше – на 200. Ещё лучше – на полтора метра. Но – под землю. Для тех, кто всё никак не смирится с результатами войны.
Идлиб. Фото: www.globallookpress.com
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