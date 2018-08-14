Сирийские террористы поторапливают Россию зачистить Идлиб

Автор:

Покровский Александр

Новый обстрел беспилотниками русской базы в Хмеймиме, а также нападения на сирийские посты в уже освобождённых районах заставляют задуматься о необходимости скорейшей зачистки от террористов занимаемых ими территорий. Это прежде всего земли в провинции Идлиб и на части провинций Латакия и Алеппо. И это последний крупный анклав исламистов и террористов, где всё ещё продолжается гражданская война в Сирии.

И, похоже, к этой зачистке готовятся все и всерьёз.

Новый удар беспилотников

Российские военные уничтожили в понедельник пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории в провинции Идлиб в направлении русской авиабазы Хмеймим.

За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим и города Алеппо были обнаружены пять БПЛА, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации, - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. - Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет.

По его словам, российская авиабаза функционирует в плановом режиме.

Это не то что хорошо – это нормально. Так и должно быть: полетели неизвестные цели в направлении базы – следующим их агрегатным состоянием должны стать их обломки на земле. Ненормально другое: что подобного рода нападения становятся не просто регулярными – обыденными. Словно так и положено: пульнул мини-бомбардировщик по русским и растворился в «зелёнке». А те пусть летают, ищут. Пусть даже разбомбят какой-нибудь населённый пункт, порождая мстителей.

Разумеется, военные с таким положением дел мириться не хотят. Как минимум необходимо отодвинуть границы подконтрольных антисирийским боевикам территорий километров на 100 от базы. Лучше – на 200. Ещё лучше – на полтора метра. Но – под землю. Для тех, кто всё никак не смирится с результатами войны.

Идлиб. Фото: www.globallookpress.com