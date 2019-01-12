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Сирийские системы ПВО поразили восемь израильских ракет, но несколько снарядов достигли целей

12 января 2019, 06:54  •  280 • В мире
Информационное агентство SANA сообщает, что над Дамаском сбито восемь израильских ракет. Некоторые снаряды попали в складские помещения.
Сирийские системы противовоздушной обороны отразили восемь ракет, выпущенных Израилем по западным районам Дамаска. Удар был нанесен с израильской территории со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном в 23:15 (0:15 субботы мск).
Под обстрел попал международный аэропорт Дамаска, несколько ракет не смогли сбить, одна из них попала в склад на территории аэропорта.
Вскоре после атаки, в 23:58 (0:58 мск), из аэропорта вылетел лайнер сирийской авиакомпании Syrian Air, следующий в Бахрейн, об этом сообщает "РИА Новости". Alikhbaria Syria сообщает, что остальные рейсы тоже вылетят согласно расписанию.
В данный момент Израиль продолжает атаковать западные и южные районы Дамаска.

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