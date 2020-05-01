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Сирийские оппозиционеры испугались российской сгущёнки. Оказалось, просто не разобрались в маркировке
01 мая 2020, 03:10 • 90 • В мире
Члены оппозиционных сил Сирии обратились с призывом отказаться от российских консервов. Они сообщили жителям деревни Рахят, что российские военнослужащие раздали просроченные продукты. Сирийские оппозиционеры испугались российской сгущёнки.
Активисты заявили, что сгущённое молоко, которое входило в состав продуктового набора, розданного российскими военными, имеет истекший срок годности. Telegram-канал Directorate 4 к одному из постов прикрепил обнародованные сирийскими оппозиционерами фотографии.
На снимках банка сгущённого молока, на которой выбита дата 10.07.18. Очевидно, активисты посчитали продукт просроченным.
"Вероятно, арабские активисты не знакомы с особенностями маркировки молочных консервированных продуктов в России", - предположили авторы поста.
На крышке банки обычно выбита как минимум одна дата, и это дата производства. Срок годности же может быть нанесён ниже, но в большинстве случаев он указан на этикетке. Сгущёнка может храниться 24 месяца.
Ранее в Сирии уже ходили слухи, что Россия якобы распространяет опасную гуманитарную помощь. Боевики и активисты-оппозиционеры обращались к мирным жителям, призывая отказываться от предлагаемых им продуктов. Они убеждали людей, что еда может оказаться отравленной.
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