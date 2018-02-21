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Сирийские ополченцы в Африне: Дамаск вынуждает Анкару признать Асада

21 февраля 2018, 21:54  •  151 • В мире
Турецкие войска мешают "проправительственным" силам Сирии войти на территорию Африна, где армия Турции ведет боевые действия против курдских боевиков. Отсутствие официального протеста Москвы из-за обстрела проасадовских сил Эрдоган объясняет тем, что он уже предупреждал Россию и Иран: "боевикам-шиитам" придется заплатить в случае попытки прорваться в Африн
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20 февраля на собрании своей партии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецкая армия собирается взять в окружение город Африн. Это должно состояться в рамках операции "Оливковая ветвь", целью которой является уничтожение курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG) в регионе. С 20 января по сегодняшний день "Свободной сирийской армии" (ССА) при помощи ВС Турции удалось продвинуться на несколько километров и уничтожить свыше двух тысяч членов YPG, рассматриваемых Анкарой в качестве террористов.
Турецкая армия в ближайшие дни установит осаду центра города Африн. Больше не будет возможностей для поставок вооружения извне или шанса для PKK (Рабочая партия Курдистана), PYD (Партия "Демократический союз") и YPG вести с кем-либо переговоры", - заявил Эрдоган.
Турецкий лидер фактически обозначил тактическую цель блокады Африна – воспрепятствовать переброске туда оружия из других курдских кантонов, Кобани и Джазиры, через территории под контролем сирийского президента Башара Асада, например, Алеппо. Турция, по словам ее руководителя, будет вести боевые действия до последнего боевика YPG и двинется потом на Идлиб, контролируемый "Джебхат-Ан Нусрой" и курдский Манбидж, рядом с которым дислоцированы американские военные.
Накануне выступления Эрдогана "проправительственные" формирования, как сообщают мировые СМИ, попытались войти в Африн, но были встречены артобстрелами и ударами БПЛА Турции. Эрдоган говорит, что турецкая армия вынудила т. н. "Национальные силы обороны" (NDF) развернуться, хотя пресс-секретарь YPG Резан Хеду утверждает, что NDF уже находятся в Африне.
Как бы то ни было, с точки зрения России наиболее важный вопрос – насколько действия NDF скоординированы с нашим союзником Асадом. Сам Эрдоган говорит, что NDF - это "террористы" и действуют "независимо" от Дамаска. Кроме того, по словам турецкого президента, он ранее уже договаривался с Владимиром Путиным и иранским коллегой Хасаном Рухани, что Анкара будет блокировать любую поддержку YPG от Дамаска.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, в свою очередь, подтвердил, что дальнейшие попытки NDF приведут к "серьезным последствиям". Любой шаг в пользу РПК и PYD расценивается Турцией как "террористический акт" и станет целью турецкой армии, пригрозил он.
Фото: www.globallookpress.com
Отметим, что официального возражения МИД России против атак Турции на NDF на юге Африна не последовало. Если бы столкновения ССА, поддерживаемых Турцией, с NDF угрожали бы напрямую интересам Москвы, то реакция была бы незамедлительной. Отдельные эксперты, как обозреватель "Независимой газеты" Владимир Мухин, уже бросились обвинять российское руководство в том, что оно, "судя по всему, идет на поводу" у Эрдогана", "не дав добро" на ввод NDF в Африн.
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Военный корреспондент Сасланбек Исаев в разговоре с "Царьградом" отметил, что прямое столкновение между армией Асада и Турции исключается ввиду договоренностей России и Турции, а перемещение NDF на север вовсе не может быть предметом согласования между Дамаском и Москвой:
"Ничего согласовывать с Москвой не надо. Те силы (NDF), про которые говорит Дамаск, такие же проправительственные, какими проамериканскими они могут стать завтра. Это группы из подконтрольного курдским YPG островка в Алеппо, левые маргинальные объединения, проявляющие солидарность с РПК и шиитскими группами. Они финансируются из разных источников, хотя проявляют лояльность Асаду".
Кроме того, Исаев дал понять, что отношения России и Турции не ограничиваются Сирией, где не имеющие прямого отношения к ВКС силы (NDF) воюют с турками. На кону стоят многомиллиардные проекты: "Турецкий поток", поставки С-400, строительство АЭС "Аккую" и туризм.
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По мнению независимого журналиста, Дамаск не может воспрепятствовать вводу сил NDF или любой другой помощи курдам в Африн, поскольку на подконтрольных курдам территориях есть и правительственные анклавы, такие как Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Отдельные специалисты, как главный редактор МК Турция Яшар Ниязбаев, отмечают, что отправкой лояльных войск в Африн Асад "посылает сигналы" Анкаре, вынуждая ее начать диалог с Дамаском. На сегодняшний день Эрдоган и его правительство все еще не признают легитимность Асада.
Что касается позиции России, то 20 февраля Сергей Лавров уже отмечал, что ситуация в Африне может быть решена путём "прямого диалога" между Анкарой и Дамаском. Так что, обострение в курдском кантоне едва ли приведет к эскалации отношений России с Турцией, чего так жаждут либералы из "Независимой газеты", а может обернуться установлением диалога между Эрдоганом и Асадом, до "Арабской войны" друживших семьями.
Гасанов Камран

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