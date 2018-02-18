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Сирийские курды похвастали уничтожением 13 турецких военных в Африне
18 февраля 2018, 15:54 • 168 • Политика
Курдские отряды провели атаку у деревень Кода и Балилка, утверждает медиацентр SDF.
В сирийском Африне продолжаются боестолкновения между "Сирийскими демократическими силами" (SDF), в основе которых курдские отряды пешмерга, и солдатами турецкой армии. Об этом сообщил медиацентр SDF.
В районе Раджу специальные подразделения курдов атаковали отряды турецких военных неподалеку от деревень Кода и Балилка, говорится в сообщении. Благодаря неожиданному удару в районе деревни Кода курдам удалось убить семь турецких солдат и многих ранить, утверждает SDF.
В ходе боев в деревне Балилка были убиты шесть турецких солдат, добавляют авторы сообщения. Кроме того, в районе Джиндерес, у деревни Дева, в перестрелке были убиты два протурецких боевика-исламиста, говорится в сообщении.
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