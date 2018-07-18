Сирийские курды отомстят Турции и США за Асада

Северная Сирия с недавних пор стала одним из наиболее проблемных регионов на Ближнем Востоке. Когда народ пытался в 2011 году свергнуть Башара Асада и его окружение, здесь тоже были протесты, но начались они позднее и до масштабов анархии в той же Даръа они так и не доросли. Впрочем, с началом гражданской войны здесь тоже были бои, и огромные территории перешли под контроль тех, кто называл себя оппозицией. Потом пришла эпоха Исламского государства*. Некоторые северные провинции были полностью захвачены фанатиками, при этом ни Асад, ни оппозиция ничего могли им противопоставить. Ракка, располагающаяся в регионе, и вовсе стала одним из главных городов псевдохалифата.

Пожалуй, еще недавно Исламское государство можно было назвать главной и чуть ли не единственной серьезной проблемой севера арабской республики. Парадоксально, но с падением Исламского государства проблем здесь стало намного больше.

Раньше Башар Асад знал, что для восстановления своей власти на севере надо разгромить орды террористов в Хасаке и Ракке. Но в этом вопросе его опередили курды с американцами, и теперь Дамаск вместе с Россией на пару ломает голову, как же потеснить всех конкурентов и забрать себе бразды правления.

ИГИЛ, если и поддерживалось американцами, то совершенно неофициально, следовательно, военного успеха было бы достаточно. С курдами такой сценарий невозможен, ибо Вашингтон стоит за них горой как официально, так и всеми другими способами. А воевать со Штатами сирийский президент уж точно не будет, несмотря даже на мощнейшую поддержку со стороны Москвы. Дальше — больше. Курдский ренессанс в Сирии сильно обеспокоил соседнюю Турцию, которая увидела в местных Отрядах народной самообороны террористов, угрожающих безопасности не только САР, но и Турции, а также всего региона.

В результате это привело к тому, что Анкара отправила сухопутные силы в Алеппо, которые сначала раскололи курдские владения на две части, а потом и вовсе завоевали западную Рожаву (название самопровозглашенной курдской федерации на севере Сирии — авт.). На этом Эрдоган решил не останавливаться. Он после успехов операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» объявил о намерении изгнать полностью Отряды народной самообороны и связанные с ними структуры из Сирии.

Разумеется, американцы начали протестовать. Как-никак курды — их союзники, кроме того, военнослужащие США уже как несколько лет находятся в провинциях, обозначенных в качестве будущих целей для турецкой армии. Начались тяжелые переговоры, в ходе которых было все — ссоры, взаимные обвинения и даже угрозы. И вот, наконец, Эрдоган сорвался — сказал, что его армия пойдет на Манбидж и отвоюет его, даже если для этого придется уничтожать американцев. Но вот ушел Тиллерсон и появился Помпео, которому было поручено в короткие сроки выправить ситуацию. Новый Госсекретарь быстро организовал встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, и совместно они разработали дорожную карту по Манбиджу. Согласно договору, курды в ближайшем будущем покинут Манбидж, и он перейдет под совместное управление американских и турецких военнослужащих.

Поначалу все пошло по плану. Курды ушли, вернее, их заставили уйти американцы. Турки перебросили часть своих сил поближе к городу. Вроде бы Анкара добилась того, чего желала. Но, как это обычно бывает, есть несколько нюансов. Вместе с курдами из города ушла администрация.

В условиях войны главной властью всегда становятся военные, тем не менее, они не способны самостоятельно управлять жизнью города, располагающегося далеко от линии фронта. У горожан есть потребности, которые необходимо удовлетворять. Турки с американцами, видимо, об этом позабыли, и сейчас своего рода временной администрацией Манбиджа являются старейшины местных племен. Они прекрасно осознают, что у них мало ресурсов для обеспечения более или менее нормальной жизни, если таковая вообще возможна в условиях современной Сирии. Оттого они пытаются найти того, кто им поможет.

По информации арабского СМИ «аль-Ахад"(Ирак — авт.), местное население уже определилась с тем, кому передать власть — Асаду. Более того, есть информация, что между местными представителями и делегатами из Дамаска на прошлой неделе состоялась встреча. Стороны обсуждали будущее города и возможность взаимодействия в процессе управления и восстановления.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым полагает, что в Манбидже действительно может быть создана администрация, подчиняющаяся Дамаску.

— Сейчас в сирийских провинциях, оккупированных YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.), наблюдается нестабильность. Многочисленные протесты против Демократического союза (политическая партия, контролирующая YPG — авт.) и других формирований. Протесты подавляются силой, и это приводит к вспышкам насилия. Арабское население, которое составляет большинство почти везде, недовольно дискриминацией. Это лишь небольшое число проблем. И вот Турция снова рвется в бой. Она знакома с этой ситуацией, и это одна из причин, почему турецкая армия вошла в Сирию. Проблему в Манбидже пока не удалось решить до конца, но Эрдогану удалось убедить американцев вывести оттуда YPG. Турция убеждает Сирию, что не претендует на эти территории, и если Путин и Эрдоган договорятся, то нет никаких преград для того, чтобы режим отправил своих людей для создания новой администрации. Турция еще до наступления на Африн не возражала против того, что люди Асада пришли в город и забрали его под свое управление. Нет причин, чтобы в случае с Манбиджем что-то поменялось. Тем более после встречи Путина с Трампом к этому есть предпосылки.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена