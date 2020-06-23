Сирийские курды ополчились на российскую военную полицию

Некий блогер Sirwan Kajjo разместил в Твиттере видео, где курды, проживающие в городе Дейр-Гусун, требуют от российского офицера покинуть ранее установленный нашими войсками пост в этом регионе. В ролике старики и женщины ведут себя крайне эмоционально и демонстрируют на камеру возмущение.

Офицер военной полиции через переводчика пытается вести диалог. Он говорит, что его пост защитит местное население от нападения турецкой жандармерии и даст провести сельскохозяйственные работы. Но пожилой мужчина его не слушает, перебивает и приводит свои аргументы. Всем видом он показывает, что русским здесь не рады.

По информации издания South Front, накануне «подразделения Сирийских Демократических сил (СДС) саботировали доставку (российской) гуманитарной помощи, блокируя ее получение местными жителями». Кто не в курсе, СДС — курдская боевая организация, созданная 10 октября 2015 года американскими эмиссарами, сегодня занимает непримиримую позицию в отношении Анкары. Что любопытно: Sirwan Kajjo позиционирует себя, как человек, который разоблачает турецкие военные преступления, сотрудничает с комиссией Соединенных Штатов по международной религиозной свободе ((USCIRF).

Журналист Akram Salih из местного телеканала К24 тоже приводит русофобские «видео доказательства». Его голос за кадром звучит тревожно: «Эта старушка говорит русским, чтобы они уходили. Говорит, что это курдская земля, земля мучеников-матерей и детей Курдистана… Мы вам не доверяем. Ты продал Африн и Сареканию… Уходите…», — кричит она.

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Под другим фото, размещенном 16 июня, подпись набрана, как под копирку. «Человек из села Дерна-Ага отвергает русские войска и требует, чтобы они покинули село».

Зато когда речь заходит об американцах, то звучат совсем другие интонации. Так, 29 января Akram Salih написал: «Американские войска впервые вошли в город Таль-брак, некоторые местные жители говорят, что уход американцев (из ряда районов Сирии) стал причиной убийства наших детей турками».

А вот еще снимок (14 ноября 2019 года), посвященный любви курдов к солдатам армии США и краткое пояснение, приведенное Akram Salih: «Американские солдаты, которые были курдам товарищами по оружию, возвращаются в свою страну, оставляя своих друзей наедине со смертью от рук Турции. Интересно, сколько курдских детей все еще ждут своих отцов, убитых турецкими самолетами…». На фото видна девочка, сидящая перед надгробным камнем.

Можно привести еще десятки и даже сотни подобных сюжетов якобы независимых журналистов и блогеров, связанных, однако, с американской пропагандистской машиной. Картинка в целом получается пестрая: с одной стороны — янки пытаются любой ценой вернуть турецкие войска в число лучших друзей, с другой — натравливают на них курдов. Достается и нашим подразделениям в САР, перед которыми стоит задача разъединить протурецкие отряды и курдов буферной зоной в 30 км.

То, что российская военная полиция и турецкая жандармерия осуществляют совместное патрулирование, является тяжелым, но вынужденным компромиссом Москвы. Без этого решения резко бы возросла вероятность очередной русско-турецкой войны.

Справедливости ради, и Анкару можно понять. Рабочая партия Курдистана ведет жесткую борьбу в Турции и де-факто является ее врагом № 1. Здесь не ставится задача выявить, кто из турков и курдов «хороший и плохой», но став между ними, русские нажили врагов и там, и там. Для Москвы это очень сложный идеологический и исторический вопрос выбора, но в Кремле решили пройти по лезвию бритвы.

Отметим, что не впервые местные жители выгоняют русских солдат из обустроенных постов на севере Сирии. Несколько месяцев назад подобное произошло в населенном пункте Каср на северо-востоке мухафазы Эль-Хасаки. Российская военная полиция и тогда пошла навстречу «пожеланиям» местных активистов.

Но, если поискать мнения тамошнего населения в комментариях к русофобским сюжетам, то многое становится понятным.

Во-первых, американцы пообещали курдам независимое государство, в том числе за счет территорий Ирака, Сирии и даже Турции. Правда, Вашингтон официально об этом не говорит, тем не менее, люди на местах свято верят англосаксонским обещалкам. Понятно, что курдов обманут, но сейчас такая схема работает против российской военной полиции.

Во-вторых, армия Асада понесла тяжелые потери в ходе многолетней войны. В большом Идлибе ее части отсиживаются в небольших крепостях. По сути, официальная власть не представлена в этих районах, что естественно снижает негативность в глазах местечковых лидеров. Более того, незаконное нахождение здесь американцев воспринимается курдами, что они живут на земле, брошенной Дамаском. А раз она ничейная, то почему бы ее не взять в свои руки. Но Москва заявляет о целостности САР, значит, перечеркивает мечты на независимость.

В-третьих, можно прочесть, что «Россия уважает решения людей. В долгосрочной игре это выигрышная стратегия». Тогда как США выводят свои войска только по приказу из Вашингтона, так парламент Ирака потребовал вывести американских солдат из страны, но янки наплевали на решение законодателей порабощенного народа.

Как видите, ситуация вокруг размещения постов российской военной полиции на севере Сирии очень непростая. Однако даже в нашей стране уже слышатся голоса, что уход наших солдат из Дейр-Гусун и Каср вызван плохой подготовкой русских офицеров.

«Сложное положение, в котором оказалась Россия на северо-востоке Сирии, а также вопросы стратегии „мягкой силы“ России в регионе часто становятся предметом ожесточенных дискуссий среди различных экспертов в русскоязычных социальных сетях», пишет South Front.

Безусловно, есть и справедливые упреки в адрес министра Шойгу по идеологической подготовке офицеров, но нельзя мириться с тем, что русских лейтенантов выставляют тупым пушечным мясом. В частности, сайт SF, в целом симпатизирующий Москве в Сирии, приводит следующие цитаты так называемых «независимых» российских экспертов, поющих под одну дудку с Sirwan Kajjo и Akram Salih:

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«Сегодняшние выпускники не знают, чем боевики одной идеологии отличаются от другой, они не изучают формирование различных бандитских группировок, но они готовы, как идиоты, сказать: «Это все Соединенные Штаты виноваты!».

Или.

«Эти люди, которых сегодня держат на низкой должности в специализированных центрах, не могут найти Голанские высоты на карте, хотя и пишут о Сирии, они не знают, что такое „Хизбалла“, и услышали о Касем Сулеймани только в январском репортаже ВГТРК, поедая оливье и попивая теплое шампанское».

Между тем, личный опыт общения со всеми без исключения молодыми офицерами 150-й Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии, которые снимали квартиры по соседству, свидетельствует об обратном. Некоторые из них, кстати, служили в Сирии и могут дать фору большинству «говорящих на ТВ головам». Нет, никто из них не умничал на тему «уйгуров, иракских курдов», но точно знал, где находятся Голанские высоты и кем был убитый американцами Сулеймани.

На вопрос, правда ли, что американцы в Сирии «лезут во все дырки», один офицер сказал: «Да, но это нормально, ведь мы по разные стороны баррикады, но войну начинают не солдаты».