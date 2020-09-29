|
Сирийские боевики в Карабахе? Армения выдвинула новое обвинение Азербайджану
29 сентября 2020, 08:10 • 98 • В мире
Ереван обвинил Баку в публикации кадров сирийской войны под видом военных действий в Нагорном Карабахе. Кроме того, в Минобороны Армении заявили, что проверят информацию об участии сирийских боевиков в конфликте.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что опубликованные Баку кадры о конфликте в Нагорном Карабахе на самом деле были сняты во время войны в Сирии. Речь идёт о съёмке, обозначенной как "уничтожение оружейного склада и боеприпасов ВС Армении".
Арцрун подчеркнул, что Баку не обнародовал ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники. Кроме того, в Минобороны Армении заявили, что проверят появившуюся в СМИ информацию об участии сирийских боевиков на стороне Азербайджана в столкновениях в Нагорном Карабахе.
В свою очередь в Минобороны Азербайджана утверждают, что именно армянские военные развязали конфликт, обстреляв населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе.
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 сентября 2020, 16:35
|
27 сентября 2020, 21:20
|
28 сентября 2020, 07:25
|
25 сентября 2020, 01:30
|
25 сентября 2020, 05:10
|
24 сентября 2020, 09:55
|
24 сентября 2020, 14:30