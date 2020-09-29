Сирийские боевики в Карабахе? Армения выдвинула новое обвинение Азербайджану

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что опубликованные Баку кадры о конфликте в Нагорном Карабахе на самом деле были сняты во время войны в Сирии. Речь идёт о съёмке, обозначенной как "уничтожение оружейного склада и боеприпасов ВС Армении".

Арцрун подчеркнул, что Баку не обнародовал ни одного кадра поражения армянских позиций, военной техники. Кроме того, в Минобороны Армении заявили, что проверят появившуюся в СМИ информацию об участии сирийских боевиков на стороне Азербайджана в столкновениях в Нагорном Карабахе.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана утверждают, что именно армянские военные развязали конфликт, обстреляв населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе.