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Сирийские боевики насмерть разругались из-за выдачи России тела пилота Су-25

07 февраля 2018, 00:24  •  174 • Политика
Террористы обвиняют друг друга в том, что являются агентами Эрдогана.
Сирийские боевики устроили разборку между собой из-за передачи России тела героически погибшего майора ВКС РФ Романа Филипова. Конфликт был заснят на камеру мобильного телефона одним из террористов.
Тело лётчика сбитого штурмовика Су-25 было передано турецкой разведке группировкой "Корпус Шама", которая участвует вместе с Турцией в операции против поддержанных американцами курдов в районе Африн. При этом боевики "Джебхат ан-Нусра"*, взявшие на себя ответственность за сбитый самолёт, обвиняют "Корпус Шама" в том, что они похитили у них тело погибшего пилота. Террористы надеялись обменять его на заключённых боевиков.
Теперь боевики "Джебхат ан-Нусра" называет "Корпус Шама" не иначе как "агентами Эрдогана" и грозится подать иск в шариатский суд.

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