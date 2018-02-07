Сирийские боевики насмерть разругались из-за выдачи России тела пилота Су-25

• 174 • Политика

Террористы обвиняют друг друга в том, что являются агентами Эрдогана.

Сирийские боевики устроили разборку между собой из-за передачи России тела героически погибшего майора ВКС РФ Романа Филипова. Конфликт был заснят на камеру мобильного телефона одним из террористов.

Тело лётчика сбитого штурмовика Су-25 было передано турецкой разведке группировкой "Корпус Шама", которая участвует вместе с Турцией в операции против поддержанных американцами курдов в районе Африн. При этом боевики "Джебхат ан-Нусра"*, взявшие на себя ответственность за сбитый самолёт, обвиняют "Корпус Шама" в том, что они похитили у них тело погибшего пилота. Террористы надеялись обменять его на заключённых боевиков.

Теперь боевики "Джебхат ан-Нусра" называет "Корпус Шама" не иначе как "агентами Эрдогана" и грозится подать иск в шариатский суд.