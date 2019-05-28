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Сирийская ПВО была уничтожена израильской бомбой: Израильская сторона заявила о "ясной политике"

28 мая 2019, 13:54  •  68 • Политика
Израильская сторона заявила о "ясной политике" после бомбежки Сирии. Сирийская ПВО была уничтожена израильской бомбой в ответ на попытку атаковать самолет - так объясняют собственную агрессию в Израиле.
Израиль настаивает, что сирийская ПВО в результате авиаудара была уничтожена. Напомним, бить по сирийской территории израильские летчики начали в районе 21:00 накануне. Традиционно, удары оправдали ответом на агрессивные действия - в данном случае, сообщалось, что имел место быть обстрел самолета Израиля. Впрочем, это еще надо доказать.
Тем временем, Avia.pro приводит слова премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Отмечено, что он подтвердил факты нанесения ударов по Сирии и уничтожение сирийской зенитной установки. Это и трактуется, как уничтожение ПВО Сирии.
Фото: twitter.com/netanyahu
Премьер-министр Израиля дублирует первые заявления израильской армии. Он отмечает, что "сирийская армия пыталась подбить израильский самолет", однако "ей не удалось этого сделать", после чего был нанесен ответный удар по пусковой установке.
"Наша политика ясна: мы не намерены терпеть никакой агрессии против нас, мы ответим силой", - добавляет Нетаньяху.
Почему эта сила проявляется на суверенной территории Сирии, остается неясным. Напомним, удары по чужой стране Израиль наносит с завидной регулярностью, включая подобное в собственную политику.

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