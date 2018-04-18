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Сирийская мировая война

18 апреля 2018, 07:24  •  109 • Война
Теперь мы знаем, что коллективный Запад состоит только из США, Британии и Франции, безоговорочно принявших участие в ракетном ударе по Сирии по ложному химическому поводу, «хайли-лайкли», остальные западные страны – неблагонадёжные вассалы. Так рушится Пакс Американа. Да, всем немного страшно, и особенно американцам.



«Жестокое молчание России», как говорят некоторые обозреватели, имея в виду паузу, последовавшую после заявления о «тяжёлых последствиях» после любого нападения на ВКС РФ в Сирии, отрезвило американского командующего Данфора, через него «Бешеного пса» (министра обороны Мэттиса) и президента Трампа. Наверное, именно в такой последовательности.



Россия привела в боеготовность свои ВКС, показала, что готова воевать, и США испугались. Готовящийся сокрушительный удар по Сирии, как его подавали американские СМИ, трансформировался в «балет на минном поле». Этот удар США по Сирии примерно в два раза превосходил по числу ракет прошлогодний удар по авиабазе Шайрат, но урон от него оказался ещё меньше, он практически ничтожен. На этот раз из сирийских военнослужащих и гражданских лиц никто не погиб.

Главной целью удара США были ВВС Сирии, но все действующие авиабазы Сирии были защищены на 100%: все выпущенные по ним ракеты сбиты сирийскими ПВО или не только сирийскими? В принципе, это не важно. По словам генерал Рудского, всего из 103 выпущенных ракет была сбита 71, или 68 процентов — это провал ракетной атаки и высокий результат работы ПВО.

В военном отношении США не было смысла наносить ракетный удар по авиабазам Сирии. В военном отношении был смысл бить по ВКС РФ, и такие сценарии пробрасывались в мировых СМИ. Потому что нанести серьёзный урон правительству Башара Асада США не могут, пока в Сирии находятся ВКС РФ. Но Россия сказала о «тяжёлых последствиях». И всё. Хотите воевать – пожалуйста, сирийская площадка России подходит. Поэтому Россия «жестоко молчала»: если ситуация скатится к большой войне, то ответственность ляжет на организаторов этого ракетного нападения – США, а России будут развязаны руки для ответных действий.

Возможной целью этой операции ракетного устрашения США было принудить Россию уйти из Сирии, поэтому в мировых СМИ не отрицалось, что целью удара могут быть российские ВКС, чтобы заставить Россию подчиниться диктату США на Ближнем Востоке и далее везде.

Другими словами, цель США в Сирии – это Россия, Асад же – фигура прикрытия. Москва это прекрасно видит и говорит о «тяжёлых последствиях» для США. Потому что для России неприемлемо превращение Сирии в проамериканский экстремистский плацдарм с целью давления на Россию со стороны Кавказа. Для России не приемлемо превращение Сирии, по сути, во «вторую Украину».

Произошедший американский удар, в военном отношении был, скорее, на руку Москве. Получился этакий ракетный тир: сирийские ПВО, при помощи российских, стреляли по ракетам США, как стреляют в тире по тарелочкам из ружья. США бесплатно потренировали российские ПВО. Без последующей наземной операции все воздушные удары – это всё равно большой тир.

Вообще, с момента захода в Сирию ВКС РФ, ситуация в регионе для США весьма ухудшилась. Они, фактически, потеряли Турцию, а Россия приобрела союз Россия – Турция – Иран. ВКС РФ освоились в регионе, сирийское государство окрепло. Дальше положение США в регионе будет только ухудшаться, поэтому этой атакой в Сирии Вашингтон первоначально, возможно, ставил вопрос: сейчас или никогда! Получилось – как получилось. Трамп поспешил подвести итог: «Миссия завершена!» Но… расследование спецпрокурора Мюллера о «сговоре Трампа с Кремлём» получило от Трампа удар 103 крылатыми ракетами!

Говорят, что сирийский конфликт тождественен Карибскому кризису. Это вряд ли, последний был скоротечен, имел очевидный повод: развёртывание противостоящими сторонами ракет на Кубе и в Турции, поэтому его удалось быстро разрешить. Сирийский кризис не разрешается, но затягивается во всё более тугой узел. Он напоминает время перед Второй мировой войной, он больше напоминает гражданскую войну в Испании, предвестницу будущих главных военных событий.

Майк Помпео при обсуждении своей кандидатуры на должность госсекретаря в Сенате сказал, что США имеют право «менять режимы» в мире, потому что они — «исключительная страна». А Россия – только «уникальная», поэтому она таких прав не имеет. В Сирии Россия показала, что США уже не «исключительная страна».
Автор: Виктор Каменев

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