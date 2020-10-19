Сирийская месть: Против Эрдогана вспыхивают массовые восстания

Пока все, кто следит за событиями в Сирии, переживает за Идлиб и думает, как же разрешить эту проблему, как избавиться от турок и их протеже, немного севернее многострадального сирийского города происходят весьма знаковые события.

Речь об Африне — крупном куске мухафазы Алеппо, которую уже давным-давно не контролирует Дамаск. Раньше здесь хозяйничали различные группировки, и творился полный хаос, потом пришли курды. Беспорядка меньше не стало, но правили они здесь единолично и выжимали из не самой щедрой земли максимум. Дела шли неплохо, начались разговоры о Рожаве (самопровозглашенное курдское государство на территории северной Сирии — авт.). Африн должен был стать важной ее частью, ведь он упирается в самую подмышку Турции, почти в сердце этой враждебной местным курдам страны (Африн с севера и запада окружен турецкими провинциями, и похоже на то, будто он объят мощной османской рукой — авт.). Но эти планы заранее знали в Анкаре, которая давно была озабочена курдской активностью на всем Ближнем Востоке, не только на внутренних территориях. В итоге, в какой-то момент после многочисленных угроз турецкая армия все-таки вошла в Сирию и сначала расколола силы Отрядов народной самообороны на две части (курдские военизированные формирования в САР — авт.), а чуть позже полностью захватила северо-западный район провинции Алеппо, то есть тот самый Африн, а также кусочки соседних районов.

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С тех пор Анкара здесь укрепилась значительно. Но в качестве органов безопасности часто выступают не турецкие формирования, а союзные Эрдогану местные группы. Главная из них — Сирийская свободная армия, уже тысячу раз преобразованная и сотню раз переименованная, но суть от этого не особо меняется. Они — и армия, и органы внутренних дел и все стальное, что связано с оружием, а также карательными функциями. Правя при помощи этих прокси-сил железной рукой, Анкара принялась за постепенное отуречивание района. Проявляется это в замене валюты на турецкую лиру (многим зарплаты выдаются ими, в магазинах тоже эти деньги в ходу и так далее — авт.), повсеместном установлении табличек с наименованиями улиц, объектов на турецком языке. Более того, сама гражданская администрация района находится в подчинении губернатора турецкой провинции Хатай, у которого даже есть целый отдел занимающийся вопросами Африна. Венцом турецкого торжества, вернее, эрдогановского торжества можно назвать переименование площади ас-Сарая в площадь имени Эрдогана. К слову, это — не единственный переименованный на турецкий лад объект.

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Что ж, когда-то Африн турки основали, долго им управляли, и, видимо, кто-то в Анкаре полагает, что пора бы восстановить историческую справедливость. Было это давно, еще в 19 веке. Почти в одно время российская и османская империи рухнули и потеряли свои земли. В общем, если аннексия Африна — восстановление исторической справедливости по Эрдогану, то его логика должна допускать, что Москва, скажем, имеет полное право вернуть себе Хельсинки, а уж про Крым и говорить нечего… Эрдоган его давно уже должен был признать российским. Но речь не об этом.

Если с Крымом у нас все нормально, то вот с Сирией Анкара очевидно не справляется. Сообщается, что в районе Африн начались массовые демонстрации недовольных установившимся режимом, более того, недавно начались столкновения отдельных групп местных обитателей с протурецкими органами правопорядка. На днях прямо в центре столицы района произошло серьезное столкновение между переселившимися сюда людьми из Восточной Гутты (тот самый пригород Дамаска, который асадовцы и наши военные долго пытались освободить, в итоге из-за затянувшейся осады и регулярных бомбардировок позиций террористов от некогда богатого района почти ничего не осталось - авт.). Дошло до применения крупнокалиберного огнестрела — по крайней мере, по демонстрантам точно стреляли из пулеметов, а это, так сказать, далеко не рядовой случай. Произошло все по причине того произвола, что чинят протурецкие вояки. Сообщается, что незадолго до столкновения военные на одном из блокпостов на окраине Африна силой выволокли из машины трех представителей сирийской интеллигенции — говорят, что там были врач, директор больницы и педагог — и жестоко избили их на глазах у населения. Потом их подняли на ноги, пустили очередь из автомата под ноги и увезли в неизвестном направлении. Живы ли люди и где они — об этом ничего неизвестно. Случай не единичный. До этого местные правоохранители часто поступали таким же образом и в прочих частях района Африн. Но на это почему-то закрывали глаза, а вот выходцы из Гутты не захотели молчать. Избитый врач и его друзья по несчастью тоже были из Гутты.

Чем это закончится, сложно сказать, потому как Анкара крепко держит район и в любой момент может перебросить сюда силы. Однако если восстания перерастут в постоянное явление, то здешний люд будет очень и очень рад возвращению курдских боевиков, ибо все-таки процент курдского населения в Африне по-прежнему высок, да и профессиональные боевики в деле свержения режима явно в данной ситуации лишними не будут.

Чем ситуация интересна для нас? Ну, мы сейчас серьезно ломаем голову над тем, как вернуть Идлиб. Это выглядит почти как проблема, требующая титанического труда — все-таки годы ей посвящены, но с мертвой точки почти не сдвинулись. Пока только война показала свою эффективность, однако с ней чересчур сильно заигрывать нельзя, как мы все знаем. Но если все же вдруг нам каким-то чудом удастся мирным путем вернуть Идлиб Асаду, то сразу же встанет вопрос об Африне. А что делать с ним? Там Эрдоган сидит прочнее и всем своим видом дает понять, что он тут хозяин и аннексия давно уже состоялась. Никаким макаром дипломатам не уговорить его просто так взять и уйти, ни разу не выстрелив и не пролив кровь, и даже если при этом пообещать ему пару миллиардов долларов мирно экс-османский район он не оставит.

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Похоже, что возможным ключом к решению проблем Идлиба и Африна может стать народное восстание. Когда эти люди едва не скинули Асада, и, скорее всего, скинули бы, если бы не появились сначала всякие там ИГИЛ*, Аль-Каиды**, ну а потом не вмешались иностранцы со своей опосредованной войной.

Что ж, раз Россия в эту драку вмешалась, надо доводить дело до конца, причем до такого конца, который нам будет максимально выгодным. В этом смысле России сейчас было бы разумно поддерживать и даже разжигать самостоятельно такие вот столкновения местного населения с турками и протурецкими формированиями. Это серьезно потреплет нервы кураторам в Анкаре и обескровит многие местные антиправительственные группировки. Первые, возможно, станут гораздо сговорчивее, а вторые перестанут представлять угрозу. В идеале, конечно, так, в реальности будет много непредсказуемых моментов, но если не использовать этот ресурс, существует риск навсегда потерять не только Идлиб, но и Африн.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.