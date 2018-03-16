Сирийская Голгофа: семилетний путь • 45 • Аналитика







15 марта 2011 года вспыхнули первые беспорядки в сирийском городе Дараа. Но это были отнюдь не первые беспорядки, вспыхнувшие в ближневосточном регионе. Уже сменилась власть в Тунисе и Египте, уже пылали ливийские города в огне террористической войны. Дело вовсю шло к натовским бомбардировкам Ливии, против которых в арабском мире выступила только одна Сирия.





Интересно, если бы вернуться на семь лет назад, была бы позиция тех арабских игроков, что одобряли действия Запада в регионе, прежней? Саудовская Аравия и Катар — с ними все понятно. Эти послушные США нефтяные монархии в чем-то ведут себя более «проамерикански», чем сама Америка. А соседний с Сирией Ливан? А Иордания? Эти страны непосредственно пострадали от сирийского конфликта, и для них возникла угроза терроризма, да и проблема беженцев дает о себе знать.



А тогда, семь лет назад, две страны — Ливия и Сирия — оказали активное сопротивление мировым бандитам, стремящимся перекроить под себя весь регион. Ливия продержалась восемь месяцев и пала под натиском сил НАТО, действующих совместно с внутренними предателями.



Сирия держится уже семь лет. Держится невероятной ценой. Практически во всех городах и селах, находящихся под контролем армии, висят портреты солдат и мирных жителей, погибших от рук террористов — как местных, так и международных. И с каждым днем число таких скорбных портретов увеличивается.



Сирия до сих пор не превратилась в Ливию (государство, которого фактически уже не существует) благодаря этим ребятам, которые теперь смотрят на свои родные пейзажи с портретов. Благодаря живым — тем, кто сейчас идет в бой в Восточной Гуте, кто обороняет провинции Латакия и Тартус, кто освобождал Алеппо. Благодаря стойкости интеллигента, врача, президента Башара аль-Асада, который давно приговорен к смерти, но не сбежал, как Янукович. Он оказался куда более мужественным, чем старые вояки, стоявшие во главе Туниса и Египта и не сумевшие организовать никакого сопротивления. Благодаря Ирану и «Хизбалле», которые с самого начала объявили о солидарности с Сирией. И, конечно же, благодаря России и ее воинам, пришедшим в конце 2015 года на помощь измученной, но не сдавшейся стране.



Сейчас Сирия стоит перед новой угрозой. Угрозой крупномасштабной провокации. Собственно, на провокациях и держалась эта война. Как только намечалось перемирие, а за ним — прекращение войны, следовала какая-то «гадость», которая срывала все договоренности. Теперь у Запада в ходу «любимое» оружие — фальшивая пробирка, якобы с какой-нибудь химической «дрянью». Теперь уже в применении химоружия обвиняют не только Сирию, но даже и Россию (да, эти два конфликта - вокруг Сирии и вокруг Скрипаля - трудно отделить друг от друга. Это два разных по масштабу эпизода одного и того же глобального противостояния).



Возможно ли сколь-нибудь объективно подсчитать (хотя бы приблизительно) число человеческих жизней, которые унесла семилетняя сирийская Голгофа?



На данный момент были опубликованы данные весьма одиозной организации: так называемой Сирийской обсерватории прав человека. Эту контору, которая базируется в Лондоне, неоднократно ловили на лжи и фальсификациях. Но, поскольку пока других данных у нас нет, рассмотрим ее статистику. Согласно ей, за семь лет погибли 353 тысячи 935 человек. По правительству Великобритании нанесен мощный удар



Правда, тут возникает вопрос: как можно было подсчитать в точности до человека, когда так много пропавших без вести? Ладно, идем дальше. Сирийская армия, согласно этим данным, потеряла 63 тысячи 820 солдат. Бойцы народного ополчения, «Хизбаллы» и других дружественных Сирии сил — 58 130 тысяч. А вот потери террористов: 63 тысячи 360 членов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) и 62 тысячи 39 человек — от «умеренной оппозиции». Потери среди гражданских лиц, по данным этой же организации: 106 тысяч 390 человек (без уточнения — кто погиб от чьих рук и сколько здесь тех, чьи жизни унесли бомбардировки проамериканской «коалиции»).



Даже из этих данных видно, какие потери понесла Сирийская армия и дружественные ей силы. Это число примерно такое же, как и потери террористических группировок. О каком «народном восстании» может идти речь? Если бы действительно было некое «народное восстание», количество погибших «умеренных оппозиционеров» должно было бы значительно превышать число погибших солдат. Ясно, что регулярная армия сражается профессиональнее, чем так называемые «повстанцы», которые якобы «из народа».



А правда проста: отряды этой самой «оппозиции» с самого начала были подготовленными, натренированными, снабжались оружием, боеприпасами, пополнялись иностранными наемниками, свезенными в Сирию со всего мира. Никакого «народного восстания» не было. Была тщательно спланированная и подготовленная агрессия против сирийского государства. Сначала она осуществлялась руками террористов, а теперь — к ним присоединились и другие силы, которые нещадно бомбят страну.



А хуже всего — то, что они угрожают увеличить интенсивность этих бомбардировок и без всякого мандата ООН, без всякого прикрытия «антитеррористической борьбой» - убивать сирийцев массово и уже в открытую. Российские дипломаты сражаются, как могут, с этой страшной силой. Генштаб России сказал свое слово — на удары по Дамаску в обход СБ ООН может последовать ответ. Остается надеяться, что такая решимость поможет остановить провокацию и неприкрытую агрессию, иначе последствия будут самыми катастрофическими.



В очередную годовщину начала сирийской войны стоит помянуть всех бойцов Сирийской армии и ополченцев, всех российских военных, всех мирных жителей, кто уже не увидит Победы. А другого выбора, кроме Победы, у Сирии нет. Эта война длится уже семь лет и втягивает в себя все новых и новых участников. Преступные «застрельщики» этой войны (прежде всего, заокеанские) делают все возможное для того, чтобы она длилась и длилась дальше. И в то же время они постоянно строят из себя миротворцев и гуманистов, твердят, что желают ее прекращения. Сама по себе эта крупная политическая спекуляция развязывает руки террору и способствует гибели мирного населения. Каждое выступление американского или европейского должностного лица на тему «мира в Сирии» является декларацией для террористов, что им можно всё.15 марта 2011 года вспыхнули первые беспорядки в сирийском городе Дараа. Но это были отнюдь не первые беспорядки, вспыхнувшие в ближневосточном регионе. Уже сменилась власть в Тунисе и Египте, уже пылали ливийские города в огне террористической войны. Дело вовсю шло к натовским бомбардировкам Ливии, против которых в арабском мире выступила только одна Сирия.Интересно, если бы вернуться на семь лет назад, была бы позиция тех арабских игроков, что одобряли действия Запада в регионе, прежней? Саудовская Аравия и Катар — с ними все понятно. Эти послушные США нефтяные монархии в чем-то ведут себя более «проамерикански», чем сама Америка. А соседний с Сирией Ливан? А Иордания? Эти страны непосредственно пострадали от сирийского конфликта, и для них возникла угроза терроризма, да и проблема беженцев дает о себе знать.А тогда, семь лет назад, две страны — Ливия и Сирия — оказали активное сопротивление мировым бандитам, стремящимся перекроить под себя весь регион. Ливия продержалась восемь месяцев и пала под натиском сил НАТО, действующих совместно с внутренними предателями.Сирия держится уже семь лет. Держится невероятной ценой. Практически во всех городах и селах, находящихся под контролем армии, висят портреты солдат и мирных жителей, погибших от рук террористов — как местных, так и международных. И с каждым днем число таких скорбных портретов увеличивается.Сирия до сих пор не превратилась в Ливию (государство, которого фактически уже не существует) благодаря этим ребятам, которые теперь смотрят на свои родные пейзажи с портретов. Благодаря живым — тем, кто сейчас идет в бой в Восточной Гуте, кто обороняет провинции Латакия и Тартус, кто освобождал Алеппо. Благодаря стойкости интеллигента, врача, президента Башара аль-Асада, который давно приговорен к смерти, но не сбежал, как Янукович. Он оказался куда более мужественным, чем старые вояки, стоявшие во главе Туниса и Египта и не сумевшие организовать никакого сопротивления. Благодаря Ирану и «Хизбалле», которые с самого начала объявили о солидарности с Сирией. И, конечно же, благодаря России и ее воинам, пришедшим в конце 2015 года на помощь измученной, но не сдавшейся стране.Сейчас Сирия стоит перед новой угрозой. Угрозой крупномасштабной провокации. Собственно, на провокациях и держалась эта война. Как только намечалось перемирие, а за ним — прекращение войны, следовала какая-то «гадость», которая срывала все договоренности. Теперь у Запада в ходу «любимое» оружие — фальшивая пробирка, якобы с какой-нибудь химической «дрянью». Теперь уже в применении химоружия обвиняют не только Сирию, но даже и Россию (да, эти два конфликта - вокруг Сирии и вокруг Скрипаля - трудно отделить друг от друга. Это два разных по масштабу эпизода одного и того же глобального противостояния).Возможно ли сколь-нибудь объективно подсчитать (хотя бы приблизительно) число человеческих жизней, которые унесла семилетняя сирийская Голгофа?На данный момент были опубликованы данные весьма одиозной организации: так называемой Сирийской обсерватории прав человека. Эту контору, которая базируется в Лондоне, неоднократно ловили на лжи и фальсификациях. Но, поскольку пока других данных у нас нет, рассмотрим ее статистику. Согласно ей, за семь лет погибли 353 тысячи 935 человек.Правда, тут возникает вопрос: как можно было подсчитать в точности до человека, когда так много пропавших без вести? Ладно, идем дальше. Сирийская армия, согласно этим данным, потеряла 63 тысячи 820 солдат. Бойцы народного ополчения, «Хизбаллы» и других дружественных Сирии сил — 58 130 тысяч. А вот потери террористов: 63 тысячи 360 членов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в РФ) и 62 тысячи 39 человек — от «умеренной оппозиции». Потери среди гражданских лиц, по данным этой же организации: 106 тысяч 390 человек (без уточнения — кто погиб от чьих рук и сколько здесь тех, чьи жизни унесли бомбардировки проамериканской «коалиции»).Даже из этих данных видно, какие потери понесла Сирийская армия и дружественные ей силы. Это число примерно такое же, как и потери террористических группировок. О каком «народном восстании» может идти речь? Если бы действительно было некое «народное восстание», количество погибших «умеренных оппозиционеров» должно было бы значительно превышать число погибших солдат. Ясно, что регулярная армия сражается профессиональнее, чем так называемые «повстанцы», которые якобы «из народа».А правда проста: отряды этой самой «оппозиции» с самого начала были подготовленными, натренированными, снабжались оружием, боеприпасами, пополнялись иностранными наемниками, свезенными в Сирию со всего мира.Сначала она осуществлялась руками террористов, а теперь — к ним присоединились и другие силы, которые нещадно бомбят страну.А хуже всего — то, что они угрожают увеличить интенсивность этих бомбардировок и без всякого мандата ООН, без всякого прикрытия «антитеррористической борьбой» - убивать сирийцев массово и уже в открытую. Российские дипломаты сражаются, как могут, с этой страшной силой. Генштаб России сказал свое слово — на удары по Дамаску в обход СБ ООН может последовать ответ. Остается надеяться, что такая решимость поможет остановить провокацию и неприкрытую агрессию, иначе последствия будут самыми катастрофическими.В очередную годовщину начала сирийской войны стоит помянуть всех бойцов Сирийской армии и ополченцев, всех российских военных, всех мирных жителей, кто уже не увидит Победы. А другого выбора, кроме Победы, у Сирии нет. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 45 Источник Похожие новости Современное казачество: проблемы, прогнозы, перспективы Как правильно разговаривать с лжецами Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе

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