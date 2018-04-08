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Сирийская армия отпускает боевиков из Думы

08 апреля 2018, 23:09  •  117 • Война
Переговоры в Дубае между боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в ряде стран) и представителей сирийского правительства завершились успехом. Взамен на беспрепятственный выезд боевиков из подконтрольного им города Дума, члены «Джейш аль-Ислам» освободят пленных мирных жителей, сообщает RT со ссылкой на источник правительственного сирийского агентства SANA.
Информацию о начинающемся выводе «непримиримых» боевиков из Думы подтвердили и российские военные: генерал-майор Юрий Евтушенко, начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) отметил, что
уже «с начала марта город покинули 738 боевиков», а также более 3,3 тыс. членов семей инсургентов и почти 30 тыс. мирных жителей Думы.
По данным РИА «Новости» 8 апреля мирное население города в Восточной Гуте вышло на массовые демонстрации против боевиков. По словам сирийского правозащитника и общественного деятеля Аммара Джамаля, митинги идут в Хаджарии, в квартале Арак и на площадях Гханам и Шухада. Безопасность манифестантов обеспечивают «15-20 боевиков, перешедших на сторону гражданских», добавил Джамаль.
Кроме того, по последним данным, в Думу уже въехала колонна автобусов для эвакуации первой группы боевиков на север провинции Алеппо — в город Джараблус. ФАН ранее сообщил, что в операции примут участие четыре автобуса. Боевики понесли в Сирии серьезные потери и, оказавшись в безвыходном положении, добровольно сдаются правительственным войскам.
Сейчас город Джараблус находится под контролем союзных Турции группировок, а около четверти региона контролируют признанные Анкарой террористическими курдские формирования YPG и РКК. Накануне там также прошли демонстрации, но уже антикурдского характера.
Ранее в Восточной Гуте боевики «Джейш аль-Ислам» запросили переговоры с Дамаском. По словам источника агентства SANA,
сирийская сторона согласилась на переговоры даже несмотря на свои сомнения в искренности намерений боевиков — приоритетом были безопасность мирного населения и освобождение пленных.
Отметим, что 7 апреля, боевики возобновили военные действия против сирийских войск в районе Думы. Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко. Он подчеркнул, что сирийские войска освобождают районы города от бандформирований.
Кроме того, экстремисты пытаются атаковать позиции сирийской армии. Кроме того, сообщил генерал Евтушенко, боевики используют местное население в качестве «живого щита», проводят акции устрашения, убивая протестующих мирных жителей, выступавших за выход боевиков из Думы.
Одновременно с успехом переговоров между противоборствующими сторонами в Сирии Запад продолжает обвинять правительство Башара Асада в организации химической атаки с использованием хлора в умиротворенной Думе. 7 апреля западные средства массовой информации сообщили о том, что химатаку якобы устроила Сирийская арабская армия. Источниками этих сообщений выступили оппозиционные Дамаску организации и группировки.
О применении химоружия проправительственными силами заявили так называемые «Белые каски» — Организация по защите и спасению мирных жителей со штаб-квартирой в Лондоне, а также Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, Сирийско-американское медицинское общество (SAMS), Медиацентр Гуты и Союз медицинских организаций.
В МИД России в ответ на эти обвинения заявили, что
информационные вбросы о применении хлора войсками Сирийской армии преследуют корыстные и политические цели.
«Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Кроме того, в опубликованном на официальном сайте МИД заявлении говорится о недопустимости военного вмешательства в Сирии под надуманным предлогом.
«Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям», — подчеркнули в МИД РФ.
Ранее ряд западных СМИ сообщил, что в результате взрыва бомбы с хлором в Восточной Гуте погибли 70 человек. Президент США Дональд Трамп обвинил «Путина, Россию и Иран в поддержке «животного» Асада. Перед этим со схожими обвинениями выступил госдеп США. Но в Минобороны России опровергли причастность сирийских войск к химатаке и поставили под вопрос сам ее факт.

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