Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль

Сирийская арабская армия при участии союзников продолжает выполнять свою основную задачу. Задача эта заключается в освобождении территории САР от террористических групп.

В течение нескольких лет основные боевые действия происходили в центральной и восточной Сирии. С падением Исламского государства* Дамаск переключился на запад. В первую очередь все силы были сконцентрированы на провинции Идлиб. За короткие сроки значительные территории были отвоеваны, но потом по согласию с Турцией операция в этом районе была прекращена. Сложно сказать, надолго ли это, но Анкара дала всем понять, что северо-запад Сирии является зоной ее интересов. В связи с этим правительственным силам должно было найтись новое применение. И оно нашлось, правда, совсем недавно. Если на востоке и западе государства ситуация более или менее стабильная, то на самом юго-западе каждодневно происходит множество сложных событий. Здесь чуть ли не каждую неделю появляются и исчезают новые лидеры какой-нибудь очередной оппозиционной группировки. Да и похоже, здесь еще не знают о том, что Исламского государство больше нет — верные Багдади (лидер ИГ — авт.) люди по-прежнему поднимают черный флаг и обещают уничтожить всех «врагов Аллаха». В общем, регион сложный, и решать его проблему придется в любом случае.

Первыми об этом задумались в Дамаске, что абсолютно логично. На днях было объявлено о начале кампании против террористов и радикальной оппозиции (особенной разницы в этих определениях нет, но в случае с Сирией принято отличать одних от других — авт.). Эта новость была бы неинтересна, если бы только силы арабской армии не начали свою операцию с севера провинции Кунейтра. Эта мухафаза давным-давно практически полностью оккупирована Израилем, и лишь небольшие районы остались под контролем Дамаска после Шестидневной войны. С началом гражданской войны сирийская часть провинции была охвачена беспорядками, и в итоге Асад потерял здесь всякую власть. Так было до сих пор, но скоро, вероятно, ситуация изменится. Только вот не приведет ли это к большому конфликту между Сирией и Израилем? Ходят слухи, что местные оппозиционеры активно пользуются поддержкой со стороны еврейского государства. Будто бы Тель-Авив заинтересован в том, что бы Асад не восстановил свою власть.

В среде же самих сирийских военных Израиль всегда представал в образе врага, и теперь на фоне войны многие задаются вопросом: если не сейчас вернуть Голанские высоты, то когда? То есть, верные Дамаску люди всерьез настроены забрать себе не только восточную Кунейтру, но и ту ее часть, что сейчас принадлежит Израилю. Конечно, это можно назвать мечтами, но при определенном стечении обстоятельств и их будет достаточно для того, чтобы началось очередное кровопролитие.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым склонен считать, что Израиль постарается выжать из сложившейся ситуации максимум, и все, что сейчас происходит, входит в его планы.

— Израиль изначально ошибся, когда пошел на сотрудничество с теми многочисленными группами, что оккупировали Даръа, Кунейтру и Дамаск (речь о провинции, а не о городе — авт.). Это казалось выгодной сделкой, когда в 2011 году по всей Сирии прокатилась волна протестов и началась гражданская война. Асад потерял власть, и это привело к тому, что близ границы с Израилем ликвидировалась любая реальная угроза. Раздробленные группы, еще окончательно не оформившие свои требования, не были заинтересованы в войне против Израиля, их волновали перемены в самой Сирии и уход Асада. Но Асад не ушел, а на смену политическим лидерам в среде повстанцев пришли религиозные. И это грозило Израилю большими переменами — возникали риски террористических актов в приграничных зонах и возможность коллаборации сирийских групп с палестинским подпольем. В последнее время Израиль перестал поддерживать оппозицию в этих провинциях, и отношения стали еще хуже. Возможно, Израилю пришлось бы начать военную операцию в будущем, но с приходом сил режима такая необходимость отпадает.

«СП»: — Присутствие правительственных сил в Кунейтре выгоднее для Израиля?

— Да. Во-первых, Израилю не придется выяснять отношения с сирийскими повстанцами, что могло бы привести к большим потерям как среди израильских военных, так и среди мирных граждан. Во-вторых, это может привести к расширению зоны оккупации Сирии со стороны Израиля.

«СП»: — Каким образом?

— Сирийцы устали от войны, но они к ней уже привыкли. Армия режима истощена, но сильно озлоблена и во многом полагается на Россию. Этих факторов может хватить для того, чтобы отдельные силы режима перешли границу. Ту границу, что установил Израиль в Кунейтре. И это может произойти, потому что отдельные группы возглавляют командиры правых взглядов, а в их среде идея возвращения Голанских высот пользуется особой популярностью. Разумеется, такая провокация будет подарком для Израиля. Это приведет к расширению зоны оккупацию и полному изгнанию лояльных Асаду людей из Кунейтры и остальных территорий, если это потребуется.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что операция сирийцев в Кунейтре происходит по согласию сторон. По ее мнению, сирийцы, израильтяне и россияне сумели достичь определенных договоренностей.

— В любом случае, сторонам нужно договариваться. Определенные гарантии дали в Дамаске, Израиль тоже дал свои гарантии. Все, конечно, возможно, но пока какой-нибудь реальный конфликт между сирийскими и израильскими военными выглядит маловероятным. Эту территорию давно надо было освободить, вот теперь пришло время, у сирийских военных при взаимодействии с российскими есть все шансы достичь этого. Кстати, присутствие россиян резко сокращает возможность каких бы то ни было военных столкновений.

Российский эксперт по вопросам Ближнего Востока Олег Гущин считает, что Израиль действительно заинтересован в том, чтобы сирийские военные взяли под свой контроль приграничные районы.

— Местные группировки боевиков плохо контролируемы, и в связи с этим, с их стороны всегда может исходит опасность. Для Израиля будет намного выгоднее, если здесь будут располагаться сирийские регулярные силы. Именно регулярные, а не какие-нибудь добровольческие формирования. Регулярные войска при современном положении дел вряд ли когда-нибудь получать приказ пересечь границу. Так было до гражданской войны, будет и сейчас. При этом надо не забывать, что израильтяне, вероятно, добились гарантий со стороны Дамаска не допускать к местным районам иранские силы. По-другому просто сложно представить, чтобы эта операция вообще началась.

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