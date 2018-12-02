Сирия: Война после победы – война спецназов

Автор:

Покровский Александр

Трупы тоже бывают элитными. Но при этом не отличаются от обычных.

В этом в очередной раз убедились бойцы спецназа правительственной Сирийской арабской армии (САА), полностью уничтожившие диверсионную группу из террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» – нынешней реинкарнации запрещённой в России «Джабхат ан-Нусры». Это подразделение, в свою очередь, представляло собой своеобразный «спецназ» террористов – хорошо подготовленных и обученных бойцов, которые к тому же выступают в роли смертников, ибо отступление в бою им запрещено.

«Врывающиеся» как явление

Нередко таких воинов называют «ингимаси». Это понятие в переводе с арабского означает нечто вроде «врывающиеся» или «погружающиеся».

На самом деле не совсем верно ни то, ни другое. В строгом смысле ингимаси – это действительно элитные и хорошо обученные военному делу смертники, которые используются запрещённой в России группировкой «Исламское государство».

Можно, правда, уже сказать «использовались», но объективности ради надо признать, что уцелевшие – точнее, заботливо сохранённые – в американской зоне контроля за Евфратом боевики ИГ в последнее время не раз давали прикурить проамериканским же курдам из «Союза демократических сил». Кстати, как раз при активном участии своих – настоящих, так сказать, ингимаси. Так что война спецназов идёт и там. Тем более что для усмирения вновь сорвавшихся с хозяйского поводка «чёрных» используются и спецподразделения западной проамериканской коалиции.

Если добавить сюда противодиверсионный спецназ Турции, оперирующий в Сирии против курдов же, которые отвечают силами собственных специальных подразделений, - картина всеобщей «войны спецназов» станет объёмной. Хотя и всё равно не полной. Полной картина представится после случая, описанного в конце этого материала.

Фото: www.globallookpress.com

Второе, что не совсем верно с ингимаси – перевод. Потому что понятие это скорее сленговое, да к тому переделанное из взятого в древних хадисах - преданиях о словах и действиях пророка Мухаммада (с.а.с.) – понятия о воинах, бросающих свои жизни в самую гущу сражения и дерущихся до победы или до смерти. Ибо отступление для них не предусмотрено.