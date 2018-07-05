Сирия вернула юг страны усилием российской дипломатии

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Благодаря переговорщикам Центра по примирению враждующих сторон сразу 27 населенных пунктов в провинциях Кунейтра, Сувейда и Дераа перешли на сторону Дамаска. Сейчас сирийские войска быстро продвигаются к иорданской границе, почти не встречая сопротивления. Это мотивирует западных либералов очернять успехи российской дипломатии.

Теперь можно говорить о том, что провинция Сувейда перешла под контроль правительственной армии уже практически полностью, хотя небольшие очаги сопротивления сохраняются на западе, а также в районе Дераа. При этом практически не вызывает сомнений, что в самое ближайшее время наконец-то будет восстановлен контроль над границей с Иорданией, за исключением района Ат-Танф, в котором до сих пор находится американская военная база, блокирующая уничтожение «непримиримых» боевиков, что скапливаются под ее «зонтиком».

Последней значимой и по-прежнему неподконтрольной Дамаску зоной на юге Сирии теперь останется очаг сопротивления ИГИЛ* на Голанских высотах. Джихадисты распространяют листовки, в которых призывают «бороться до последнего», но желающих с каждым днем становится все меньше.

Быстрота операции по освобождению Сувейды и Дераа прямо связана с успешными переговорами о сдаче с группировкой, «Шабаб ас-Сунна» или, если по-русски, «Молодежь Сунны» (сунна – устное предание о жизни и высказываниях пророка Мухаммеда и праведных халифах, а также их ученое толкование; по сути, вторая главная составляющая ислама после Корана, очень условный «аналог» Нового Завета). Это группировка исключительно местная, со штаб-квартирой в городке Бусра аш-Шам. И не столько джихадистская (хотя и примыкала к пресловутой «Джебхат ан-Нусре» и так называемому Южному фронту), сколько именно молодежная и полубандитская, состоявшая в основном из «четких пацанов на районе». В течение нескольких лет им удавалось удерживать власть на значительной части Сувейды.

Помимо пыток и убийств пленных офицеров и парламентеров, «Шабаб ас-Сунна» известна постоянными склоками внутри своего руководства, включая пару «военных переворотов» с убийством родителей и родственников свергаемых «амиров». Сейчас группировку возглавляет некий полковник Насим Абу Эзза, но, по другим данным, большая часть «молодежи» признает за главаря Ахмада аль-Ауда, обосновавшегося в Бусре аш-Шам с верными ему частями. Собственно, это двоевластие – прямое следствие одного из переворотов в августе 2016 года.

После довольно коротких переговоров с представителями российского Центра по примирению сторон Ахмад аль-Ауд согласился не только сдать Бусру аш-Шам, но и передать под контроль российской военной полиции технику и тяжелое вооружение. В ответ его боевикам обещано включение в списочный состав 5-го механизированного «добровольческого» корпуса САА в качестве местной милиции. А 5-й корпус – это часть «новой» армии, он вооружен и натренирован уже российскими советниками.

Собственно, в этом и состоял смысл мирного соглашения для боевиков «Шабаб ас-Сунны». Покидать родной город и уезжать в Идлиб – в другую климатическую зону с другим диалектом арабского языка – им не улыбалось, тем более что никаких идейных и религиозных установок, которые позволили бы им адаптироваться в этом «заповеднике» среди отмороженных исламистов, у них попросту нет. Они просто хотели выжить и не хотели уезжать – и такую возможность им предоставили.

Ранее группировка «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте выбрала для себя «билет в Идлиб», где их быстро и окончательно зачистили местные группировки при открытой поддержке турок. Вот и смотрите теперь, что реально выгоднее.

Решение «Шабаб ас-Сунны» не только сложить оружие, но и по факту перейти на сторону Дамаска вызвало резкую критику со стороны тех группировок, которые продолжают вялое сопротивление на западе провинции Дераа. Понять и легко: сдав Бусру аш-Шам, боевики Ахмада аль-Ауда не только открыли правительственным войскам дорогу к иорданской границе, но и лишили связи с Ат-Танфом тех, кто продолжает сопротивляться на западе Дераа и у границы с Израилем. Сопротивляться, впрочем, получается так себе.

Наряду с громкими дипломатическими победами есть и ряд локальных неудач. Так, за последние сутки правительственные войска Сирии потеряли на марше два танка, которые были подбиты из придорожных кустов из американских ПТУР TOW. Тут интересно вот что: в свое время «Шабаб ас-Сунна» была в списке получателей американских противотанковых ракет. Сложно даже предположить, чем руководствовалось ЦРУ, передавая этим ребятам подобное вооружение. Правда, танки были подбиты под Тафасом, то есть в противоположной от Бусра аш-Шам части провинции, где начинается территория, удерживаемая «непримиримыми». И танки, конечно, жаль.

В целом местное население приветствует правительственные и российские войска, но часть боевиков вместе с семьями потянулась в сторону Ат-Танфа и Дераа (Иордания свою границу благоразумно закрыла). Фильтрация с использованием мухабарата теперь неизбежна, однако не критична. В тылу правительственных войск также было отмечено несколько рейдов со стороны «непримиримых», но и их связывают с разборками внутри местных группировок, а не с сопротивлением Дамаску.

Многие начали сравнивать происходящее на юге Сирии с Чечней времен конца второй кампании, когда мелкие местные группировки – больше бандитские, чем идейные – договаривались с наступавшими российскими войсками о переходе на сторону Москвы в обмен на временную амнистию, и если серьезных преступлений за ними замечено не было, получали желаемое. Это сравнение хромает на обе ноги, но в целом прежняя, уже отработанная тактика «давление – переговоры» работает по-прежнему хорошо.

Более того, правительственные войска практически перестали ходить в лобовые атаки на позиции противника, ограничиваясь предварительной демонстрацией силы. Международная группа поддержки остатков антиасадовской оппозиции называет такую тактику «варварской», что вызывает встречный вопрос: а где вы были последние пять лет? Утверждается, в частности, что на Тафас и Смлим, отстоящие друг от друга на сто километров по линии фронта с юга на восток, после атаки на танковую колонну упало около тысячи ракет РЗСО, а российская авиация «лютует». Но при этом данных о потерях среди мирного населения нет вообще, а если кто-то не желает сдаваться на самых что ни на есть выгодных условиях, то это уже их проблема.

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