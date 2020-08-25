Сирия в огне. Но какой интерес у США? Баранец о "жирных нефтяных полях" и "салазках России"

США на территории Сирии присутствуют незаконно, подчеркнул Виктор Баранец. Он считает, что таким образом они вполне подпадают под международный юридический статус оккупантов.

"Законное правительство Сирии не давало разрешения американцам присутствовать на их суверенной территории. Американцы себя ведут, как разбойники. И после того как они нанесли удар по законной, по правительственной сирийской армии, они уже ничем не отличаются от тех же террористов, которые таким же образом бьют по сирийской армии. Тот авиационный удар ВВС США по сирийским войскам - это месть за то, что сирийские войска не пропустили американское подразделение в зону, которая находится под контролем сирийской армии", - считает Баранец.

При этом он подчеркнул, что вряд ли российские военные в случае, если американцы продолжат атаковать сирийцев, "будут курить бамбук": даже если не открыто, но русские будут оказывать союзникам помощь в борьбе с "американскими стервятниками".

"Тем более что и между россиянами и американцами постоянно искрит, вы это знаете. Вот эти все перекрытия дорог, вот эти гонки вдоль дорог, вот эти вот развороты. Бывали случаи, когда американцы наши патрули не пропускали. В общем-то, там очень серьёзное напряжение между российскими и американскими подразделениями. И мне кажется, что вот такие удары по сирийской армии, весьма возможно, носят провокационный характер, с тем чтобы Россия втянулась в прямые боевые столкновения с американскими подразделениями", - выдвинул версию Баранец.

Он объяснил, почему США так плотно засели в Сирии, напомнив о чисто экономическом интересе администрации Трампа.

"Американцы понятно, почему там сели. Они сели на самых жирных нефтяных полях. Тут её величество экономика совершенно понятна. И Трамп - бизнесмен, он понял, к чему его склоняют его собственные олигархи. И в общем-то, позиция такая: не мешайте нам контролировать нефтяные поля, и не мешайте нам готовить бандитские подразделения, для того чтобы не дать Башару Асаду полностью взять под контроль, или правительству Сирии, скажем, взять под контроль всю национальную территорию", - пояснил Баранец.

Собеседник Царьграда предложил сравнить сирийскую ситуацию с шахматной доской, на которой одни фигуры стоят, другие упали, третьи появляются.

"Казалось бы, если Америка пришла в Сирию бороться с терроризмом, с террористами, то вы ж тогда помогите сирийской армии до конца добить это войско террористическое, и потом уже можно ставить вопрос о переходе военного процесса в политический, формировании временного правительства и так далее. Но главная задача американцев - приклеить задницу к этим нефтяным полям и начинать откачивать нефть. Они, по-моему, и вошли в Сирию только с тем, чтобы поживиться сирийской нефтью", - уверен Баранец.

Он напомнил, как Россия в 2015 году организовала свою группировку в Хмеймиме, усилила позицию в Тартусе, и только после этого сирийская территория начала освобождаться от террористов, а что там до этого делали американцы четыре года - непонятно.