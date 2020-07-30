Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"

Авторы метеорологического портала Gismeteo опубликовали статью о том, как в 2008 году человечество, обеспокоенное вероятными будущими катастрофами, решило создать неприкосновенный запас семян различных сельскохозяйственных культур. Хранилище построено всего в тысяче километров от Северного полюса, чтобы обеспечить семенам прохладу, необходимую для длительного хранения.

Журналисты дали проекту громкое название - "хранилище Судного дня". Хранилище стало своего рода заначкой на чёрный день, считают эксперты. Семена из хранилища должны спасти население планеты в случае падения кометы, глобальной войны или климатических изменений.

Но иногда неприкосновенный запас всё же приходится раздавать, не дожидаясь всемирных катаклизмов: например, в 2015 году пришлось отправить 130 ящиков пшеницы и овса в Сирию - в связи с военным положением в стране.

Специалисты добавляют, что в хранилище на Шпицбергене можно найти не только привычную нам пшеницу, ячмень или рожь, но и весьма экзотические образцы - от азиатских гуаровых бобов до цветов из сада принца Уэльского.

Однако на днях на Шпицбергене зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений. Как сообщает Метеорологический институт страны, температура в районе хранилища достигла отметки в +21,7 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 1979 году и составлял +21,3 градуса по Цельсию. При этом Шпицберген находится в одной тысяче километров от Северного полюса. Средняя температура летом в этом районе обычно составляет +5...+8 градусов по Цельсию.

В этой связи климатологи уже вовсю бьют тревогу. По их данным, средняя температура в регионе с 1971 по 2017 год уже повысилась на 3-5 градусов. Эксперты предсказывают, что дальше будет только хуже.