Сирия: террористы везут странный секретный груз на посты армии Турции • 22 • Украина

С каждым днем сотрудничество Турции со вторыми после ИГИЛ* по количеству жестоких преступлений сирийскими террористами из «Джебхат ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации становится более явным и наглым.



Ранее уже появлялась информация о том, что 17 мая в районе населенного пункта Басамес, провинции Идлиб, прошла встреча главарей «Фронта ан-Нусра» с турецким военными. Во главе делегации Анкары был генерал-лейтенант вооруженных сил Турции, известный боевикам как Абдурахман Абу Абед. В обмен на согласие сотрудничать представители Эрдогана гарантировали террористам «Нусры» безопасность, а также военно-техническую помощь и очень щедрое денежное вознаграждение. По всей видимости, главари боевиков приняли предложение турецкой стороны.



По имеющимся данным, 26 мая 2020 года на позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Шейх-Акиль (пригород города Алеппо) прибыли военнослужащие турецкой армии, возглавляемые несколькими высокопоставленными офицерами для проведения совещания с руководством террористических группировок. На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.



Помимо этого, турецким командованием было дано распоряжение всем командирам подконтрольных им вооруженных формирований «Сирийской Национальной армии» оказывать всевозможное содействие террористам «Фронта ан-Нусра». Лидеру банды «Джебхат аль-Ватания лиль-Тахрир», которая находится под управлением Анкары и действует в районе населенного пункта Шейх-Эль-Хадид, в 20 километрах от города Африн, было дано указание беспрепятственно пропускать через свою территорию боевиков «Нусры» на территорию Турции и в обратном направлении.



Официально руководству «Джебхад аль-Ватания лиль-Тахрир» турецкое командование заявило, что террористы «Фронта ан-Нусра» будут осуществлять доставку продовольствия и оборудования на турецкие посты, находящиеся на территории Сирии. При этом боевикам «Сирийской Национальной армии» запретили досматривать машины террористов как на выезде из САР, так и по прибытию из Турции.



Аналогичный приказ получили боевики протурецкой оппозиции в районе Дейр-Самаан, в 30 километрах севернее города Алеппо. Там также дано указание на беспрепятственный допуск террористов «Джебхат ан-Нусры». Машины боевиков, которые якобы развозят продовольствие для турецких военных, запрещено осматривать и останавливать членам протурецких вооруженных формирований.



Невольно возникает вопрос — что же это за такие продукты, которые ввозятся террористами из «Джебхат ан-Нусры» с территории Турции и которые запрещено досматривать? Раньше, в 2016 и 2017 годах, прикрываясь символикой «Международного Красного Креста и Красного Полумесяца» и тем что согласно нормам международного права их машины нельзя досматривать, с турецкой территории террористам доставлялось оружие и боеприпасы.



В частности, машины с символикой гуманитарных организаций привозили боевикам снаряды для реактивных систем залпового огня, а большая часть медикаментов предавалась не нуждающимся гражданам, а террористам. Подобная практика прекратилась, когда пара таких машин оказалась в руках правительственных сил САР. Лишь благодаря серьезным усилиям с турецкой стороны удалось избежать международного скандала и спасти доброе имя «Международного Красного Креста и Красного Полумесяца».



Тем не менее подобные распоряжения командирам «Сирийской Национальной армии» со стороны турецкого руководства в отношении террористов выглядит как минимум странно. И в первую очередь непонятным оно является для так называемой «Сирийской оппозиции», которая уже несколько лет сама регулярно сталкивается в боях с «Джебхат ан-Нусрой»* и союзными ей бандами непримиримых сектантов-исламистов.



Более того, всем понятно, что террористы из Турции везут не продовольствие. Ясно, что там некая продукция военного назначения, вероятнее всего в машинах, пересекающих границу и идущих через территории «Сирийской Национальной армии», находится что-то особенное, вполне вероятно, что это материалы для создания медийной картинки и пропагандистских истерик о применении химического оружия военнослужащими сирийской армии.



В любом случае, что бы не везли грузовики террористов, сотрудничество Турции и кровавых убийц — факт. Анкара помогает «Джебхат ан-Нусре», а террористы в свою очередь оказывают ей содействие в реализации собственных геополитических планов.

С каждым днем сотрудничество Турции со вторыми после ИГИЛ* по количеству жестоких преступлений сирийскими террористами из «Джебхат ан-Нусры» в Идлибской зоне деэскалации становится более явным и наглым.Ранее уже появлялась информация о том, что 17 мая в районе населенного пункта Басамес, провинции Идлиб, прошла встреча главарей «Фронта ан-Нусра» с турецким военными. Во главе делегации Анкары был генерал-лейтенант вооруженных сил Турции, известный боевикам как Абдурахман Абу Абед. В обмен на согласие сотрудничать представители Эрдогана гарантировали террористам «Нусры» безопасность, а также военно-техническую помощь и очень щедрое денежное вознаграждение. По всей видимости, главари боевиков приняли предложение турецкой стороны.По имеющимся данным, 26 мая 2020 года на позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Шейх-Акиль (пригород города Алеппо) прибыли военнослужащие турецкой армии, возглавляемые несколькими высокопоставленными офицерами для проведения совещания с руководством террористических группировок. На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны.Помимо этого, турецким командованием было дано распоряжение всем командирам подконтрольных им вооруженных формирований «Сирийской Национальной армии» оказывать всевозможное содействие террористам «Фронта ан-Нусра». Лидеру банды «Джебхат аль-Ватания лиль-Тахрир», которая находится под управлением Анкары и действует в районе населенного пункта Шейх-Эль-Хадид, в 20 километрах от города Африн, было дано указание беспрепятственно пропускать через свою территорию боевиков «Нусры» на территорию Турции и в обратном направлении.Официально руководству «Джебхад аль-Ватания лиль-Тахрир» турецкое командование заявило, что террористы «Фронта ан-Нусра» будут осуществлять доставку продовольствия и оборудования на турецкие посты, находящиеся на территории Сирии. При этом боевикам «Сирийской Национальной армии» запретили досматривать машины террористов как на выезде из САР, так и по прибытию из Турции.Аналогичный приказ получили боевики протурецкой оппозиции в районе Дейр-Самаан, в 30 километрах севернее города Алеппо. Там также дано указание на беспрепятственный допуск террористов «Джебхат ан-Нусры». Машины боевиков, которые якобы развозят продовольствие для турецких военных, запрещено осматривать и останавливать членам протурецких вооруженных формирований.Невольно возникает вопрос — что же это за такие продукты, которые ввозятся террористами из «Джебхат ан-Нусры» с территории Турции и которые запрещено досматривать? Раньше, в 2016 и 2017 годах, прикрываясь символикой «Международного Красного Креста и Красного Полумесяца» и тем что согласно нормам международного права их машины нельзя досматривать, с турецкой территории террористам доставлялось оружие и боеприпасы.В частности, машины с символикой гуманитарных организаций привозили боевикам снаряды для реактивных систем залпового огня, а большая часть медикаментов предавалась не нуждающимся гражданам, а террористам. Подобная практика прекратилась, когда пара таких машин оказалась в руках правительственных сил САР. Лишь благодаря серьезным усилиям с турецкой стороны удалось избежать международного скандала и спасти доброе имя «Международного Красного Креста и Красного Полумесяца».Тем не менее подобные распоряжения командирам «Сирийской Национальной армии» со стороны турецкого руководства в отношении террористов выглядит как минимум странно. И в первую очередь непонятным оно является для так называемой «Сирийской оппозиции», которая уже несколько лет сама регулярно сталкивается в боях с «Джебхат ан-Нусрой»* и союзными ей бандами непримиримых сектантов-исламистов.Более того, всем понятно, что террористы из Турции везут не продовольствие. Ясно, что там некая продукция военного назначения, вероятнее всего в машинах, пересекающих границу и идущих через территории «Сирийской Национальной армии», находится что-то особенное, вполне вероятно, что это материалы для создания медийной картинки и пропагандистских истерик о применении химического оружия военнослужащими сирийской армии.В любом случае, что бы не везли грузовики террористов, сотрудничество Турции и кровавых убийц — факт. Анкара помогает «Джебхат ан-Нусре», а террористы в свою очередь оказывают ей содействие в реализации собственных геополитических планов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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