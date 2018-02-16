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Сирия согласилась по просьбе курдов ввести войска в Африн для его защиты от Турции

16 февраля 2018, 02:09  •  320 • Политика
Такая договоренность достигнута между Дамаском и курдскими силами самообороны.
Курдские силы самообороны договорились с правительством Сирии о вводе сирийских военных в Африн с целью защиты кантона. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин" по информации своего осведомленного источника.
"Сирийское руководство и силы самообороны курдов достигли договоренности по поводу ввода армии Сирии в Африн", - сообщил телеканал.
Как стало известно источнику, это решение было принято в первую очередь с целью отражения атак Турции, а также ее союзных формирований на курдский кантон Африн.

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